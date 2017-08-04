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¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ® µÎ¹ÙÀÌ¿¡ ÀÖ´Â 86ÃþÂ¥¸® ÅäÄ¡Å¸¿ö(Torch Tower)¿¡¼ ´ëÇüÈÀç°¡ ¹ß»ýÇØ ¿ì·Á¸¦ ³º°í ÀÖ´Ù. ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í, ¿ì¿¬È÷ ÈÀç»óÈ²°ú ¸Â¾Æ ¶³¾îÁø ºôµù ÀÌ¸§¿¡µµ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.
APÅë½ÅÀº 4ÀÏ »õº® 1½Ã²²(ÇöÁö½Ã°£) µÎ¹ÙÀÌ ¸¶¸®³ª Áö±¸ÀÇ ÃÊ°íÃþ ÁÖ°Å¿ë ºôµù ‘ÅäÄ¡ Å¸¿ö’¿¡¼ ºÒÀÌ ³µ´Ù°í ÀüÇß´Ù. ´ÙÇàÈ÷ ¾ÆÁ÷ ÀÎ¸íÇÇÇØ´Â º¸°íµÇÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ºÒÀº 9Ãþ ÇÑÂÊ ¸é¿¡¼ ¹ßÈÇØ 86Ãþ±îÁö ¹øÁ®³ª°¬´Ù.
¼Ò¹æ´ç±¹Àº “ºÒ±æÀÌ ÃÖÃÊ ¹ßÈÇÑ ÀÌÀ¯´Â Á¶»çÁßÀÌ´Ù. °Ç¹° ¿Üº®¿¡ ÀåÂøµÈ °¡¿¬¼º ¿ÜÀåÀç°¡ ºÒ±æ¿¡ ´ê¾Æ ÈÀç°¡ ³ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÇöÀç °Ç¹° ÆÄÆíµéÀÌ °è¼Ó ¶³¾îÁö°í ¿¬±â°¡ ½ÉÇØÁöÀÚ ÁÖ¹ÎµéÀ» ¸ðµÎ ´ëÇÇÇÑ »óÅÂ´Ù.
ÇÑÆí, ÅäÄ¡ Å¸¿ö´Â ³ôÀÌ 330£í Â¥¸® ¼¼°è 5À§ÀÇ ÃÊ°íÃþ ºôµùÀ¸·Î 676°¡±¸°¡ °ÅÁÖÁßÀÌ´Ù. ÅäÄ¡ Å¸¿öÀÇ ºôµù ÀÌ¸§Àº ÅäÄ¡(TORCH)°¡ ¼ÕÀüµî, È¶ºÒ µîÀ» ¶æÇÏ°í ÀÖ´Ù. °Ç¹°Àº Áö³ 2015³â¿¡µµ ÈÀç°¡ ³ÀûÀÌ ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº ‘ÅäÁöÅ¸¿ö’ ÀÌ¸§°ú °ü·ÃÇØ “ÇÑ±¹¾î·Î ¹ø¿ªÇÏ¸é È¶ºÒÅ¾” “ÅäÄ¡Å¸¿ö? ÀÌ¸§À» ºÒ ÀÚÁÖ³ª°Ô Áö¾î³ù³×” “ÅäÄ¡Å¸¿ö°¡ ¸» ±×´ë·Î ÅäÄ¡°¡ µÆ³×” “ÅäÄ¡Å¸¿ö°¡ ¹¹³Ä? ÅäÄ¡Å¸¿ö°¡. ±×·¯´Ï ºÒÀÌ³ªÁö” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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