°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.4 ±Ý 11:17
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®È­Àç¡¯ µÎ¹ÙÀÌ 86Ãþ °Ç¹° ÅäÄ¡Å¸¿ö, 2³âÀüµµ ºÒ ¡®ÀÌ¸§ÀÇ ÀúÁÖ?¡¯...¡°ÇÑ±¹¸»·Î È¶ºÒÅ¾¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.04  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ® µÎ¹ÙÀÌ¿¡ ÀÖ´Â 86ÃþÂ¥¸® ÅäÄ¡Å¸¿ö(Torch Tower)¿¡¼­ ´ëÇüÈ­Àç°¡ ¹ß»ýÇØ ¿ì·Á¸¦ ³º°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º.

¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ® µÎ¹ÙÀÌ¿¡ ÀÖ´Â 86ÃþÂ¥¸® ÅäÄ¡Å¸¿ö(Torch Tower)¿¡¼­ ´ëÇüÈ­Àç°¡ ¹ß»ýÇØ ¿ì·Á¸¦ ³º°í ÀÖ´Ù. ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í, ¿ì¿¬È÷ È­Àç»óÈ²°ú ¸Â¾Æ ¶³¾îÁø ºôµù ÀÌ¸§¿¡µµ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.

APÅë½ÅÀº 4ÀÏ »õº® 1½Ã²²(ÇöÁö½Ã°£) µÎ¹ÙÀÌ ¸¶¸®³ª Áö±¸ÀÇ ÃÊ°íÃþ ÁÖ°Å¿ë ºôµù ‘ÅäÄ¡ Å¸¿ö’¿¡¼­ ºÒÀÌ ³µ´Ù°í ÀüÇß´Ù. ´ÙÇàÈ÷ ¾ÆÁ÷ ÀÎ¸íÇÇÇØ´Â º¸°íµÇÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ³¯ ºÒÀº 9Ãþ ÇÑÂÊ ¸é¿¡¼­ ¹ßÈ­ÇØ  86Ãþ±îÁö ¹øÁ®³ª°¬´Ù. 

¼Ò¹æ´ç±¹Àº “ºÒ±æÀÌ ÃÖÃÊ ¹ßÈ­ÇÑ ÀÌÀ¯´Â Á¶»çÁßÀÌ´Ù. °Ç¹° ¿Üº®¿¡ ÀåÂøµÈ °¡¿¬¼º ¿ÜÀåÀç°¡ ºÒ±æ¿¡ ´ê¾Æ È­Àç°¡ ³­ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÇöÀç °Ç¹° ÆÄÆíµéÀÌ °è¼Ó ¶³¾îÁö°í ¿¬±â°¡ ½ÉÇØÁöÀÚ ÁÖ¹ÎµéÀ» ¸ðµÎ ´ëÇÇÇÑ »óÅÂ´Ù.

ÇÑÆí, ÅäÄ¡ Å¸¿ö´Â ³ôÀÌ 330£í Â¥¸® ¼¼°è 5À§ÀÇ ÃÊ°íÃþ ºôµùÀ¸·Î 676°¡±¸°¡ °ÅÁÖÁßÀÌ´Ù. ÅäÄ¡ Å¸¿öÀÇ ºôµù ÀÌ¸§Àº ÅäÄ¡(TORCH)°¡ ¼ÕÀüµî, È¶ºÒ µîÀ»  ¶æÇÏ°í ÀÖ´Ù. °Ç¹°Àº Áö³­ 2015³â¿¡µµ È­Àç°¡ ³­ÀûÀÌ ÀÖ´Ù.

ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº ‘ÅäÁöÅ¸¿ö’ ÀÌ¸§°ú °ü·ÃÇØ “ÇÑ±¹¾î·Î ¹ø¿ªÇÏ¸é È¶ºÒÅ¾” “ÅäÄ¡Å¸¿ö? ÀÌ¸§À» ºÒ ÀÚÁÖ³ª°Ô Áö¾î³ù³×” “ÅäÄ¡Å¸¿ö°¡ ¸» ±×´ë·Î ÅäÄ¡°¡ µÆ³×” “ÅäÄ¡Å¸¿ö°¡ ¹¹³Ä? ÅäÄ¡Å¸¿ö°¡. ±×·¯´Ï ºÒÀÌ³ªÁö” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ, ³ë¿¹Ã³·³ ÀüÀÚÆÈÂî Ã¤¿ö¡¦´ÊÀ¸¸é ¿µÃ¢ º¸³½´Ù Çù¹Úµµ
  • Áß¾Ó¿ª »ç°í, ¿øÀÎÀº? ½Ã¹Î ¼±·Î ¶Ù¾îµçµí...¡°2³âÀüµµ »ç°í, ½ºÅ©¸°µµ¾î ¾ø¾î¡±
  • ¡®±è±â´ö, º£µå½Å °­¿ä+Æø¾ð ÇÇ¼Ò¡¯, 4³âîñ »ç°Ç °í¼Ò ¿Ö? °í¼Ò ¿©¹è¿ì ´©±¸?...³×Æ¼Áð ¡°±Ã±ÝÇÏ³×¡±
  • ÅÂÇ³ ³ë·ç, 4~5ÀÏ ìí°¡°í½Ã¸¶ ºÏ»ó ¡®Á¦ÁÖµµ °£Á¢¿µÇâ±Ç¡¯...¡°ÅÂÇ³Å©±â´Â ÀÛ¾ÆÁø´Ù¡±
  • 5È£ ÅÂÇ³ ³ë·ç, °¥ÆÎÁúÆÎ ÇÏ´õ´Ï ÀÏº»À¸·Î ³²Áø¡¦¡°´õ Ä¿Áö°í ´õ ¼¼Á³´Ù¡±
    • ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ, ³ë¿¹Ã³·³ ÀüÀÚÆÈÂî Ã¤¿ö¡¦´ÊÀ¸¸é ¿µÃ¢ º¸³½´Ù Çù¹Úµµ ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ, ³ë¿¹Ã³·³ ÀüÀÚÆÈÂî Ã¤¿ö¡¦´ÊÀ¸¸é ¿µÃ¢ º¸³½´Ù Çù¹Úµµ
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®±è±â´ö, º£µå½Å °­¿ä+Æø¾ð ÇÇ¼Ò¡¯, 4³âîñ »ç°Ç °í¼Ò ¿Ö? °í¼Ò ¿©¹è¿ì ´©±¸?...³×Æ¼Áð ¡°±Ã±ÝÇÏ³×¡±
    2
    ±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ ¼ÒÀå, ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå¡¤ºÎÀÎ ÃëÀÓ¿¹¹è ¸ð½À °ø°³...¡°°ø°üº´, ¸öÁ¾ ¾Æ´Ï´Ù¡±
    3
    Á¦Ãµ ¡®´©µåÆæ¼Ç¡¯ ¼÷¹Ú¾÷¼Ò ÆÇÁ¤¡¦³»ºÎ »ìÆìº¸´Ï ¼ö¿µÀå¿¡ ÆíÀÇ ½Ã¼³±îÁö
    4
    ÁÖ¸» ¿ï»ê ÅÂÇ³ ¿µÇâ±Ç
    5
    ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ °íÀ±, Ý«±è¹«¼º°ú ¾ó¸¶³ª ´à¾Ò³ª º¸´Ï ¡®ºØ¾î»§¡¯...¡°¾Æµé¹Ùº¸ ¹Ì¼Ò ºÎ¸£³×¡±
    6
    ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ, ¶Ç ¡®°©Áú¡¯ Á¦º¸¡¦¾ø´Â ¹°°Ç ¡°Ã£¾Æ¶ó¡± ¸í·É¿¡ °ø°üº´ ÀÚ»ì½Ãµµ
    7
    ¡®±è¹«¼º ¾Æµé °íÀ±°ú ¿­¾Ö¼³¡¯ °í¿ì¸®, ±ÙÈ²º¸´Ï..."ÃÖ±Ù ·¹ÀÎº¸¿ì ¿ÏÀüÃ¼ ¸ðÀÓ"
    8
    ¡®ÀÎ»ý¼úÁý¡¯ ¿¬Á¤ÈÆ, ÇÑ°¡ÀÎ¡¤µþ°ú ¡®´Þ´Þ °¡Á·»çÁø¡¯...¡°°°ÀÌ»ç´Â ¿¬±ÔÁøÀº ÁÁ°Ú³×¡±
    9
    ÄÚ½ºÇÇ ÀåÁß ÇÑ¶§ 2% ÇÏ¶ô¡¦2380¼± ºØ±«(1º¸)
    10
    ¡®¿ë°¡¸® °úÀÚ¡¯ À§ Ãµ°ø¿¡ ºÀÇÕ¼ö¼ú±îÁö¡¦¡®Áú¼Ò ¾ÆÀÌ½ºÅ©¸²¡¯ µî Áú¼Ò µðÀúÆ®·ù ºñ»ó
    ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü 4ÀÏ°£ÀÇ ¿©¸§ ¾ÆÆ®Å¬·¡½º
    Çö´ëÀû ¸öÁþÀ¸·Î ÀçÇØ¼®ÇÑ ½ÉÃ»°¡
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸»¹®È­°¡(2017³â 8¿ù 4ÀÏ~)
    ½Å¶ó Ãµ³â±Ã¼º ¡®°æÁÖ ¿ù¼º¡¯ ¿ª»ç¸¦ ¾Ë¾Æº»´Ù
    [¶°³ª¿ä,ÁÖ¸»ÃàÁ¦]½Ã¿øÇÑ °­, ¹Ù´Ù¿¡¼­ ÀØÁö¸øÇÒ Ãß¾ï¡¦

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr