¡®¿¤½ÃÆ¼ ºñ¸® 6³â¼±°í¡¯ ¹è´ö±¤, ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯¼­ ÇøÀÇ ¡®°­·Â ºÎÀÎ¡¯...¡°Àý´ë ¹ÞÀºÀû ¾ø´Ù¡±

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Áö³ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼´Â ¿¤½ÃÆ¼ ºñ¸® ÀÇÈ¤°ú ÀÌ¿µº¹ È¸ÀåÀÇ ·Îºñ¿¡ °üÇÑ Áø½ÇÀ» ÃßÀûÇÏ°íÀÚ ¹è ÀÇ¿øÀº Ã£Àº ¹Ù ÀÖ´Ù.
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¶ÇÇÑ “¼¾ÅÒ½ÃÆ¼, ¸¶¸°½ÃÆ¼, ¿¤½ÃÆ¼, µå¸²½ÃÆ¼¸¦ (³»°¡) ¸¸µç »ç¶÷ÀÎµ¥, ¼±°ÅÇÒ ¶§¸¶´Ù (ÀÌ¿µº¹¿¡°Ô) ¾ÆÆÄÆ® 10Ã¤ ¾ò¾ú´Ù°í ÇÏ´Âµ¥ ¾Æ´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù. °³²¿¡¼ÀÇ ¼úÀÚ¸®¸¦ ¹¯´Â Áú¹®¿¡ ´ëÇØ¼´Â “°³²¿¡¼´Â ·ë»ì·Õ¿¡¼´Â ¹¹ ¾î. ¿ì¸®°¡ Çà»ç³ª ¸ðÀÓ ÀÖÀ» ¶§´Â ¸¸³¯ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Âµ¥ ³»°¡ ±â¾ïÀ» ´Ù ¸øÇÏ°Ú´Ù”°í ´äÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÇÑÆí, 4ÀÏ ºÎ»êÁö¹ý Çü»ç5ºÎ´Â ¹è ÀÇ¿øÀÇ ¼±°í°øÆÇ¿¡¼ Æ¯Á¤¹üÁË°¡ÁßÃ³¹ú¹ý À§¹Ý(³ú¹°)°ú ³ú¹°¼ö¼ö, ¾Ë¼±³ú¹°¼ö¼ö, Á¤Ä¡ÀÚ±Ý¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ·Î Â¡¿ª 6³âÀ» ¼±°íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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