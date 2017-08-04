¿¡Æ¼¿ÀÇÇ¾Æ ÇÑ±¹´ë»ç ¡®¼ººñÀ§¡¯, ¶æÀº ¹«¾ù? '³×Æ¼Áð ¾î¸®µÕÀý'...¡°¼º°ü·Ã ºÒÄè°¨ ÁÖ´Â ÇàÀ§¡±

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¿Ü±³ºÎ´Â ¹«°ü¿ë ¿øÄ¢ÇÏ¿¡ °ü·Ã ¹ý·É ¹× ÀýÂ÷¿¡ µû¶ó Áß¾ÓÂ¡°èÀ§¿øÈ¸¿¡ ÇØ´çÀÎÀÇ ÁßÂ¡°è ÀÇ°áÀ» ¿ä±¸ÇÏ°í, ´ë°ËÂûÃ»¿¡ Çü»ç °í¹ß Á¶Ä¡¸¦ Çß´Ù°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “¼ººñÀ§°¡ ¹«½¼ ¶æÀÌÁö?” “Ã³À½ µé¾îº¸³×” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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