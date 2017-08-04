¿¡Æ¼¿ÀÇÇ¾Æ ÇÑ±¹´ë»ç ¡®¼ººñÀ§¡¯, ¶æÀº ¹«¾ù? '³×Æ¼Áð ¾î¸®µÕÀý'...¡°¼º°ü·Ã ºÒÄè°¨ ÁÖ´Â ÇàÀ§¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.4 ±Ý 14:56
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½ÂÀÎ 2017.08.04  
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ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “¼ººñÀ§°¡ ¹«½¼ ¶æÀÌÁö?” “Ã³À½ µé¾îº¸³×” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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