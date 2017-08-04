¡®¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎºÎ Æø·Î¡¯ ÀÓÅÂÈÆ ¡°³ÃÀå°í 10´ë °úÀÏº¸°ü, °ø°üº´¿¡ °úÀÏ ÇÑ ÂÊ ¾ÈÁà¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.4 ±Ý 18:09
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½ÂÀÎ 2017.08.04  
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µ¡ºÙ¿© “ºÎ´ë °ø°£ÀÌ Å©±â ¶§¹®¿¡ ¸ð°ú°¡ ¸¹ÀÌ ¿­¸®´Âµ¥, (°ø°üº´¿¡°Ô) ±×°É 100°³ ³Ñ°Ô µû°Ô ÇØ¼­ ¸ð°úÃ»À» ¸¸µé°Ô ÇÑ´Ù”¸ç “¸ð°ú¸¦ 100°³¸¦ ½ä´Ù º¸¸é ¼ÕÀÌ ´Ù Çæ°í Áþ¹«¸£°í ±×°É ³ªÁß¿¡ º¸°üÇß´Ù°¡ ¼Õ´Ô ¿À¸é ¼Õ´ÔÇÑÅ× ¼±¹° ÁÖ°í…”¶ó°í ¸»ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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