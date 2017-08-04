¡®ÀÓ¼¼·É ¢¾ ÀÌÁ¤Àç¡¯ È«¼®Ãµ ¡°µ¿³×ÁÖ¹ÎÀÌ¶ó ¸¹ÀÌ ºÃ´Ù¡±...¸ñ°Ý´ã ÀçÁ¶¸í

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Áö³ ¹æ¼ÛµÈ Ã¤³ÎA ‘Ç³¹®À¸·Î µé¾ú¼Ò’¿¡¼´Â È«¼®ÃµÀÌ ÀÌ µÎ»ç¶÷ÀÇ µ¥ÀÌÆ® ¸ð½À¿¡ ´ëÇØ ¾ð±ÞÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
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ÀÌ¾î ÀÓ¼¼·É¿¡ ´ëÇØ “Àç¹ú ÆÐ¼ÇÀÇ 1ÀÎÀÚ´Ù. ¾ó±¼ÀÌ ¹ÞÃÄÁÖ±â ¶§¹®¿¡ ¹¹µç Àß ¾î¿ï¸°´Ù. °í±Þ½º·¯¿î ¾Æ¸§´Ù¿î ¾ó±¼ÀÌ´Ù”¶ó¸ç “¿¹Àü ¹è¿ì·Î µé¸é Á¤À±Èñ´Ù. Á¦°¡ Á¤À±Èñ¸¦ ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù. ÀÓ¼¼·ÉÀ» Ã³À½ º» ¼ø°£ ±×·± ´À³¦À» ¹Þ¾Ò´Ù. µ¿±×¶þ°í °í±Þ½º·¯¿î ´À³¦ÀÌ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ÇÑ ÆÐ³ÎÀº “¾Ð±¸Á¤ ·Îµ¥¿À ±ÙÃ³¿¡ ÀÓ¼¼·É ¾¾ °Ç¹°ÀÌ ÀÖ¾î, ÀÌÁ¤Àç ÀÓ¼¼·É ¾¾°¡ ÀÚÁÖ ¿Ô´Ù °¬´Ù ÇÑ´Ù”¶ó¸ç “µ¿³× ÁÖ¹ÎµéÀº ÀÌ¹Ì ¸¹ÀÌ ¾Ë°í ÀÖ¾ú´Ù”°í ÀüÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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