¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ³»¿¬³à ³²ÆíÀÇ ¸íÀÇ¸¦ µµ¿ëÇÑ '½Å¸íÈ£'¡¦¸íÀÇ µµ¿ë°ú »ç±â ±×¸®°í »ìÀÎ±îÁö

|
|
|
|¡ã 5ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼´Â Á¦Ãµ Åä¸·»ìÀÎ »ç°ÇÀÇ ¿ëÀÇÀÚ¸¦ ÂÑ¾Ò´Ù. Á¦Ãµ Åä¸·»ìÀÎ »ç°ÇÀÇ ¿ëÀÇÀÚ´Â ¼¿ï °æ±â ÀÏ´ë¿¡¼ ¿©·¯ ¿©¼ºµé°ú ³»¿¬ °ü°è¸¦ ¸Î¾î ±×µé ³²ÆíÀÇ ¸íÀÇ¸¦ µµ¿ëÇØ »ç±â¸¦ Ä¡´ø ½Å¸íÈ£·Î ¹àÇôÁ³´Ù. SBSÄ¸Ã³.
5ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼´Â Á¦Ãµ Åä¸·»ìÀÎ »ç°ÇÀÇ ¿ëÀÇÀÚ¸¦ ÂÑ¾Ò´Ù.
2003³â ÃæºÏ Á¦ÃµÀÇ ÇÑ ¾ß»ê¿¡¼ Åä¸·³ ¿©¼ºÀÇ ½Ã½ÅÀÌ ¹ß°ßµÆ´Ù. °æÂûÀº ÁÖº¯À» Å½»öÇØ ÈÑ¼ÕµÈ ½Ã½Å°ú ÇÔ²² ºÒ¿¡ Åº °¡¹æ µî »ç°Ç°ú °ü·ÃµÈ ¿©·¯ ¹°°ÇÀ» ¹ß°ßÇß´Ù. Èñ»ýÀÚÀÇ ½Å¿øÀº ½ÇÁ¾µÈ ±¸ÀºÈñ·Î ¹àÇôÁ³´Ù.
±¸ÀºÈñ¾¾ÀÇ °¡Á·Àº ±¸¾¾°¡ ¿¬¶ôÀÌ ²÷±ä Á÷ÈÄ ³¸¼± ³²ÀÚ°¡ ÀüÈ¸¦ Çß´Ù°í Áõ¾ðÇß´Ù.
³¸¼± ³²ÀÚÀÇ ÀüÈ¸¦ ¹ÞÀº ±¸¾¾ÀÇ ³²µ¿»ýÀº “´©³ª°¡ µ·À» °¡Áö°í µµ¸ÁÃÆ´Ù´õ¶ó. ±×·¯¸é¼ ¿ì¸® ÁýÀ¸·Î Ã£¾Æ¿À°Ú´Ù°í ±×·¨´Ù”¸ç “±×·¡¼ ±×·¸°Ô ÀÚ½Å ÀÖÀ¸¸é °øÁßÀüÈ·Î ÇÏÁö ¸»°í º»ÀÎ ÇÚµåÆùÀ¸·Î Á÷Á¢ ÀüÈÇÏ¶ó°í ÇÏÀÚ ±× ÀÌÈÄ·Î ÀüÈ°¡ ¿ÀÁö ¾Ê¾Ò´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌÈÄ ±¸¾¾ÀÇ ÅëÀå¿¡¼ µ·À» ÀÎÃâÇÑ ÈçÀûÀÌ ¹ß°ßµÆ°í °æÂûÀº ÀºÇà CCTV¸¦ ÅëÇØ ³²¼º ¿ëÀÇÀÚÀÇ ¾ó±¼À» È®º¸ÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
¿©±â¿¡ ±¸¾¾°¡ Ç×»ó ³¢°í ´Ù´Ï´ø ±Ý¸ñ°ÉÀÌ°¡ ÇÑ ±ÝÀº¹æ¿¡¼ ¹ß°ßµÇ¸é »ç°ÇÀº ½±°Ô ÇØ°áµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÆ´Ù.
´ç½Ã ±Ý¸ñ°ÉÀÌ¸¦ ¸ÅÀÔÇÑ °¡°Ô ÁÖÀÎÀº “ÀÌ »ç°Ç ±â¾ïÇÑ´Ù. »ìÀÎ»ç°Ç°ú ¿¬°üµÈ ÀÏÀÌ¶ó ¾ÆÁ÷µµ ±â¾ïÇÑ´Ù”¸ç “¿©ÀÚ°¡ ±Ý¸ñ°ÉÀÌ¸¦ ÆÈ·¯ ¿Ô´Ù”°í Áõ¾ðÇß´Ù.
±Ý¸ñ°ÉÀÌ¸¦ ÆÇ ¿©¼ºÀº ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ Ãø°úÀÇ ÅëÈ¿¡¼ “È¸»ç »çÀå´ÔÀÌ ±â¸§ °ª ÁÙÅ×´Ï±î ÀÚ±â Â÷ ²ø°í °¡¼ ÆÈ¾Æ´Þ¶ó´õ¶ó”¸ç “±×°Ô ÀÌ»óÇØ¼ ‘¹¹ Ä»°Ü¿ä?’¶ó°í ¹°¾ú´õ´Ï µ· ¶§¹®¿¡ °É¸®´Â°Ô ÀÖ¾î¼ ±×·¯´Ï ¹«Á¶°Ç ÇØ´Þ¶ó°í Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
°æÂû ¼ö»ç °á°ú ±¸¾¾ÀÇ ¸ñ°ÉÀÌ¸¦ ÆÇ ³²ÀÚÀÇ ÀÌ¸§Àº ‘ÃÖOO’·Î ¹àÇôÁ³´Ù.
‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ ÃøÀº ÃÖ¾¾¸¦ ÃßÀûÇØ ÃÖ¾¾¿Í ÅëÈÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
ÃÖ ¾¾´Â “³»°¡ ¾Æ´Ï´Ù. ´ç½Ã¿¡ ¾È ±×·¡µµ ³»°¡ ºô¸®Áöµµ ¾ÊÀº ¿ÀÇÇ½ºÅÚÀÇ ÁÖÀÎÀÌ ³»°¡ µ·À» ³»Áö ¾Ê¾Ò´Ù°í °í¼ÒÇØ¼ °æÂû¿¡ ÃâµÎµµ Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
½ÇÁ¦ ÃÖ¾¾¸¦ º» ¿ÀÇÇ½ºÅÚ ÁÖÀÎÀº ÀÚ½ÅÀÌ °Ç¹°À» ºô·ÁÁØ ÀÓÂ÷ÀÎ°ú ÃÖ¾¾ÀÇ ¿Ü¸ð°¡ ´Ù¸£´Ù´Â °ÍÀ» È®ÀÎÇÏ°ï ÃÖ¾¾¿¡ ´ëÇÑ °í¼Ò¸¦ ÃëÇÏÇß´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÃÖ¾¾°¡ ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ Ãø¿¡ º¸³½ »çÁøÀº CCTV ¼Ó ³²ÀÚ¿Í ÀüÇô ´Ù¸¥ ¸ð½ÀÀÌ¾ú´Ù.
°æÂûÀº ÇÇÇØÀÚ ±¸¾¾¿Í ÀÚÁÖ ÅëÈÇÏ´ø ÇÚµåÆù ¹øÈ£¸¦ ÅëÇØ ÃÖ¾¾ÀÇ ¸íÀÇ¸¦ µµ¿ëÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌ´Â ‘±èOO’¸¦ Ã£¾Æ³Â´Ù. ¿ëÀÇÀÚ·Î ÆÄ¾ÇµÈ ±è¾¾´Â º£Æ®³²¿¡¼ Å« °øÀåÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÅ ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ ÃøÀº Á÷Á¢ ±è¾¾¸¦ Ã£¾Æ º£Æ®³²À¸·Î ÇâÇß´Ù.
‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ Ãø°ú ÈçÄèÈ÷ ÀÎÅÍºä¿¡ ÀÀÇÑ ±è¾¾´Â ±×·¯³ª ÀÌ¹ø¿¡µµ CCTV ¼Ó ÀÎ¹°°ú ¾ó±¼ÀÌ ´Þ¶ú´Ù. ±è¾¾´Â »ìÀÎ»ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇß´ø ´ç½Ã¿¡ º£Æ®³²¿¡ ÀÖ¾ú´ø °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
±è¾¾ ¿ª½Ã ÃÖ¾¾¿Í ¸¶Âù°¡Áö·Î ¸íÀÇ¸¦ µµ¿ë´çÇÑ °ÍÀÌ¾ú´Ù.
ÀÌ·± ±â¸·Èù ¸íÀÇ µµ¿ëÀÇ ÀÌ¸é¿¡´Â ÃÖ¾¾¿Í ±è¾¾ÀÇ ¾Æ³»µéÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ÀÌ µÎ »ç¶÷ÀÇ ¾Æ³»µéÀº ´ç½Ã Áø¹üÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ¿ëÀÇÀÚ ‘½Å¸íÈ£’¿Í ³»¿¬°ü°è ¿´À¸¸ç ½Å¸íÈ£ÀÇ ºÎÅ¹À¸·Î ÀÎ°¨Áõ¸íÀ» ¶¼¾îÁà ³²ÆíÀÇ ¸íÀÇ°¡ µµ¿ëµÇ°Ô µÈ °Í.
½Å¸íÈ£´Â °ñÇÁ µ¿È£È¸¸¦ ÅëÇØ ¿©·¯ ¿©ÀÚ¿Í ³»¿¬ °ü°è¸¦ ¸ÎÀ¸¸ç ±×µéÀ» »ó´ë·Î »ç±â¸¦ Ä¡°í ¶Ç ³²ÆíÀÇ ¸íÀÇ±îÁö µµ¿ëÇÏ¸ç °æÂûÀÇ ¼ö»ç¸ÁÀ» ±³¹¦È÷ ÇÇÇØ¿Ô´ø °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
Åä¸·»ìÀÎ ÇÇÇØÀÚ ±¸¾¾ ¿ª½Ã ½Å¸íÈ£¿Í °°Àº °ñÇÁ µ¿È£È¸¿¡¼ È°µ¿ÇÏ¸ç ¿¬ÀÎÀÌ µÆ°í °áÈ¥À» °èÈ¹Çß´Ù. ±×·¯³ª ½Å¸íÈ£°¡ ¿©·¯¸íÀÇ ¿©ÀÚ¿Í ³»¿¬°ü°è°¡ ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» ¾Ë°ï µÑÀÌ Å©°Ô ½Î¿î »ç½ÇÀ» °°Àº °ñÇÁ µ¿È£È¸ È¸¿øÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
½Å¸íÈ£´Â ±¸¾¾°¡ ³»¿¬°ü°è µîÀ» µûÁö°í µéÀÚ °èÈ¹ÀûÀ¸·Î ±¸¾¾¸¦ »ìÇØÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
½Å¸íÈ£ÀÇ »ç±â´Â 1999³â Á¦ÁÖµµ¿¡¼ºÎÅÍ ½ÃÀÛµÆ´Ù. ½Å¸íÈ£´Â Á¦ÁÖµµ¿¡¼ ´ë±¸, ºÎ»êÀ» °ÅÃÄ ¼¿ï¿¡¼ È°µ¿À» ÇÏ¸ç ¿©·¯ ¿©¼ºµé°ú ³»¿¬ °ü°è¸¦ ¸Î°í »ç±â¸¦ ÃÆ´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ »ìÀÎ»ç°Ç ÀÌÈÄ ÀÚÃë¸¦ °¨Ãè´ø ½Å¸íÈ£°¡ ¿©ÀüÈ÷ »ç±â¸¦ Ä¡°í ´Ù´Ï´Â ÁßÀÎ°ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù. °æÂûÀº ½Å¸íÈ£¸¦ °ø°³¼ö¹èÇÑ »óÅÂÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >