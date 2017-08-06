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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.6 ÀÏ 09:02
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¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ¼¼ ¾ó±¼ÀÇ »ìÀÎ¹ü ¡®½Å¸íÈ£¡¯¡¦»¡¸® °Ë°ÅµÅ¾ß ÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Â?
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.06  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 5ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯¿¡¼­´Â Á¦Ãµ Åä¸·»ìÀÎ »ç°ÇÀÇ ¿ëÀÇÀÚ¸¦ ÂÑ¾Ò´Ù. ¿ëÀÇÀÚÀÎ ½Å¸íÈ£´Â °ñÇÁ µ¿È£È¸¸¦ ÅëÇØ ¿©·¯ ¿©¼º°ú ³»¿¬°ü°è¸¦ ¸Î°í ±×µéÀ» »ó´ë·Î »ç±â¸¦ ÃÄ ±ÝÇ°À» °¥ÃëÇÏ°í ¶Ç ±×µéÀÇ ³²Æí ¸íÀÇ¸¦ µµ¿ëÇÏ¸ç °æÂûÀÇ ÃßÀûÀ» ÇÇÇØ¿Â °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù. SBSÄ¸Ã³.

5ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼­´Â Á¦Ãµ Åä¸·»ìÀÎ »ç°ÇÀÇ ¿ëÀÇÀÚ¸¦ ÂÑ¾Ò´Ù.

2003³â ÃæºÏ Á¦ÃµÀÇ ÇÑ ¾ß»ê¿¡¼­ Åä¸·³­ ¿©¼ºÀÇ ½Ã½ÅÀÌ ¹ß°ßµÆ´Ù. °æÂûÀº ÁÖº¯À» Å½»öÇØ ÈÑ¼ÕµÈ ½Ã½Å°ú ÇÔ²² ºÒ¿¡ Åº °¡¹æ µî »ç°Ç°ú °ü·ÃµÈ ¿©·¯ ¹°°ÇÀ» ¹ß°ßÇß´Ù. Èñ»ýÀÚÀÇ ½Å¿øÀº ½ÇÁ¾µÈ ±¸ÀºÈñ·Î ¹àÇôÁ³´Ù.

ÀÌÈÄ ±¸¾¾ÀÇ ÅëÀå¿¡¼­ ±¸¾¾ »ç¸Á ÃßÁ¤ ³¯Â¥ ÀÌÈÄ¿¡ ´©±º°¡ µ·À» ÀÎÃâÇÑ ÈçÀûÀÌ ¹ß°ßµÆ°í °æÂûÀº ÀºÇà CCTV¸¦ ÅëÇØ ³²¼º ¿ëÀÇÀÚÀÇ ¾ó±¼À» È®º¸ÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.

¿©±â¿¡ ±¸¾¾°¡ Ç×»ó ³¢°í ´Ù´Ï´ø ±Ý¸ñ°ÉÀÌ°¡ ÇÑ ±ÝÀº¹æ¿¡¼­ ¹ß°ßµÇ¸é »ç°ÇÀº ½±°Ô ÇØ°áµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÆ´Ù.

´ç½Ã ±Ý¸ñ°ÉÀÌ¸¦ ¸ÅÀÔÇÑ °¡°Ô ÁÖÀÎÀº “ÀÌ »ç°Ç ±â¾ïÇÑ´Ù. »ìÀÎ»ç°Ç°ú ¿¬°üµÈ ÀÏÀÌ¶ó ¾ÆÁ÷µµ ±â¾ïÇÑ´Ù”¸ç “¿©ÀÚ°¡ ±Ý¸ñ°ÉÀÌ¸¦ ÆÈ·¯ ¿Ô´Ù”°í Áõ¾ðÇß´Ù.

±Ý¸ñ°ÉÀÌ¸¦ ÆÇ ¿©¼ºÀº ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ Ãø°úÀÇ ÅëÈ­¿¡¼­ “È¸»ç »çÀå´ÔÀÌ ±â¸§ °ª ÁÙÅ×´Ï±î ÀÚ±â Â÷ ²ø°í °¡¼­ ÆÈ¾Æ´Þ¶ó´õ¶ó”¸ç “±×°Ô ÀÌ»óÇØ¼­ ‘¹¹ Ä»°Ü¿ä?’¶ó°í ¹°¾ú´õ´Ï µ· ¶§¹®¿¡ °É¸®´Â °Ô ÀÖ¾î¼­ ±×·¯´Ï ¹«Á¶°Ç ÇØ´Þ¶ó°í Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

°æÂû ¼ö»ç °á°ú ±¸¾¾ÀÇ ¸ñ°ÉÀÌ¸¦ ÆÇ ³²ÀÚÀÇ ÀÌ¸§Àº ‘ÃÖOO’·Î ¹àÇôÁ³´Ù. ÀÌ ÃÖ¾¾´Â ÇÇÇØÀÚ ±¸¾¾°¡ ´Ù´Ñ °ñÇÁ µ¿È£È¸ÀÇ ÃÑ¹«ÀÌ±âµµ Çß´Ù.

‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ ÃøÀº ÃÖ¾¾¸¦ ÃßÀûÇØ ÃÖ¾¾¿Í ÅëÈ­ÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.

ÃÖ ¾¾´Â “³»°¡ ¾Æ´Ï´Ù. ´ç½Ã¿¡ ¾È ±×·¡µµ ³»°¡ ºô¸®Áöµµ ¾ÊÀº ¿ÀÇÇ½ºÅÚÀÇ ÁÖÀÎÀÌ ³»°¡ µ·À» ³»Áö ¾Ê¾Ò´Ù°í °í¼ÒÇØ¼­ °æÂû¿¡ ÃâµÎµµ Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

½ÇÁ¦ ÃÖ¾¾¸¦ º» ¿ÀÇÇ½ºÅÚ ÁÖÀÎÀº ÀÚ½ÅÀÌ °Ç¹°À» ºô·ÁÁØ ÀÓÂ÷ÀÎ°ú ÃÖ¾¾ÀÇ ¿Ü¸ð°¡ ´Ù¸£´Ù´Â °ÍÀ» È®ÀÎÇÏ°ï ÃÖ¾¾¿¡ ´ëÇÑ °í¼Ò¸¦ ÃëÇÏÇß´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÃÖ¾¾°¡ ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ Ãø¿¡ º¸³½ »çÁøÀº CCTV ¼Ó ³²ÀÚ¿Í ÀüÇô ´Ù¸¥ ¸ð½ÀÀÌ¾ú´Ù. ÃÖ¾¾´Â Áø¹ü¿¡ ÀÇÇØ ¸íÀÇ°¡ µµ¿ëµÆ´ø °ÍÀÌ¾ú´Ù.

°æÂûÀº ÇÇÇØÀÚ ±¸¾¾¿Í ÀÚÁÖ ÅëÈ­ÇÏ´ø ÇÚµåÆù ¹øÈ£¸¦ ÅëÇØ ÃÖ¾¾ÀÇ ¸íÀÇ¸¦ µµ¿ëÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌ´Â ‘±èOO’¸¦ Ã£¾Æ³Â´Ù. ¿ëÀÇÀÚ·Î ÆÄ¾ÇµÈ ±è¾¾´Â º£Æ®³²¿¡¼­ Å« °øÀåÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÅ ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ ÃøÀº Á÷Á¢ ±è¾¾¸¦ Ã£¾Æ º£Æ®³²À¸·Î ÇâÇß´Ù.

‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ Ãø°ú ÈçÄèÈ÷ ÀÎÅÍºä¿¡ ÀÀÇÑ ±è¾¾´Â ±×·¯³ª ÀÌ¹ø¿¡µµ CCTV ¼Ó ÀÎ¹°°ú ¾ó±¼ÀÌ ´Þ¶ú´Ù. ±è¾¾´Â »ìÀÎ»ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇß´ø ´ç½Ã¿¡ º£Æ®³²¿¡ ÀÖ¾ú´ø °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.

±è¾¾ ¿ª½Ã ÃÖ¾¾¿Í ¸¶Âù°¡Áö·Î ¸íÀÇ¸¦ µµ¿ë´çÇß´ø °Í.

ÀÌ·± ±â¸·Èù ¸íÀÇ µµ¿ëÀÇ ÀÌ¸é¿¡´Â ÃÖ¾¾¿Í ±è¾¾ÀÇ ¾Æ³»µéÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ÀÌ µÎ »ç¶÷ÀÇ ¾Æ³»µéÀÌ Áø¹üÀÎ ‘½Å¸íÈ£’¿Í ³»¿¬°ü°è ¿´À¸¸ç ´ç½Ã ½Å¸íÈ£¿¡°Ô ÀÎ°¨Áõ¸íÀ» ¶¼¾îÁÖ¸ç ½Å¸íÈ£°¡ ³»¿¬³à ³²ÆíµéÀÇ ¸íÀÇ¸¦ µµ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´ø °ÍÀÌ´Ù.

½Å¸íÈ£´Â ÃÖ¾¾¿Í ±è¾¾ÀÇ ¾Æ³» »Ó ¾Æ´Ï¶ó °ñÇÁ µ¿È£È¸¸¦ ÅëÇØ ¿©·¯ ¿©ÀÚ¿Í ³»¿¬ °ü°è¸¦ ¸ÎÀ¸¸ç ±×µé¿¡°Ô »ç±â¸¦ Ä¡°í ÇÇÇØÀÚµé ³²ÆíÀÇ ¸íÀÇµµ µµ¿ëÇß´ø °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.

Åä¸·»ìÀÎ ÇÇÇØÀÚ ±¸¾¾ ¿ª½Ã ½Å¸íÈ£¿Í °°Àº °ñÇÁ µ¿È£È¸¿¡¼­ È°µ¿ÇÏ¸ç ¿¬ÀÎÀÌ µÆ°í °áÈ¥À» °èÈ¹Çß´ø °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. ±×·¯³ª ½Å¸íÈ£°¡ ¿©·¯ ¸íÀÇ ¿©ÀÚ¿Í ³»¿¬°ü°è°¡ ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» ¾Ë°ï µÑÀÌ Å©°Ô ½Î¿î »ç½ÇÀ» °°Àº °ñÇÁ µ¿È£È¸ È¸¿øÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.

½Å¸íÈ£´Â ±¸¾¾°¡ µûÁö°í µéÀÚ °á±¹ ±¸¾¾¸¦ »ìÀÎÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸¿©Áø´Ù. ½Å¸íÈ£´Â ±¸¾¾¸¦ »ìÇØÇÑ µÚ¿¡µµ ÅÂ¿¬È÷ °ñÇÁÀåÀ» Ã£¾Æ µ¿È£È¸¿øµé°ú ¸¸³²À» °¡Á³´ø °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.

½Å¸íÈ£°¡ ÀúÁö¸¥ »ç°ÇÀ» ºÐ¼®ÇÑ ¼÷¸í¿©´ë »çÈ¸½É¸®ÇÐ°ú ¹ÚÁö¼± ±³¼ö´Â “ÀÌ·± »ç¶÷Àº Á¤¸» À§ÇèÇÏ´Ù. ¿©·¯ °¡¸éÀ» ¾²°í ÀÖ´Âµ¥ ¾î¶² °è±â¸¦ ÅëÇØ ÀÚ½ÅÀÇ º»¸ð½ÀÀÌ µå·¯³¯ À§±â¿¡ Ã³ÇÏ¸é ¶Ç ´Ù½Ã »ìÀÎÀ» ÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ¸Å¿ì ³ô´Ù”¸ç “²À »¡¸® °Ë°ÅÇØ¾ß µÈ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ, ³ë¿¹Ã³·³ ÀüÀÚÆÈÂî Ã¤¿ö¡¦´ÊÀ¸¸é ¿µÃ¢ º¸³½´Ù Çù¹Úµµ
  • Áß¾Ó¿ª »ç°í, ¿øÀÎÀº? ½Ã¹Î ¼±·Î ¶Ù¾îµçµí...¡°2³âÀüµµ »ç°í, ½ºÅ©¸°µµ¾î ¾ø¾î¡±
  • ¡®±è±â´ö, º£µå½Å °­¿ä+Æø¾ð ÇÇ¼Ò¡¯, 4³âîñ »ç°Ç °í¼Ò ¿Ö? °í¼Ò ¿©¹è¿ì ´©±¸?...³×Æ¼Áð ¡°±Ã±ÝÇÏ³×¡±
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  • ÅÂÇ³ ³ë·ç, 4~5ÀÏ ìí°¡°í½Ã¸¶ ºÏ»ó ¡®Á¦ÁÖµµ °£Á¢¿µÇâ±Ç¡¯...¡°ÅÂÇ³Å©±â´Â ÀÛ¾ÆÁø´Ù¡±
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    8
    ³Ý¸¶ºí ¡°Àü¡¤ÇöÁ÷ Á÷¿ø¿¡ 9¿ù±îÁö 2³âÄ¡ Ã¼ºÒÀÓ±Ý Áö±Þ¡±
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    µ¿±³µ¿°è, ¾ÈÃ¶¼ö Ãâ´ç ÃßÁø¡¦¡°´ç±ÇµµÀü ÇØ´çÇàÀ§¡±
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    ÅÂ¾È Á¤¹Ú ¾î¼±¼­ Æø¹ß»ç°í·Î ¼±Àå ¼ûÁ®
    ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü 4ÀÏ°£ÀÇ ¿©¸§ ¾ÆÆ®Å¬·¡½º
    Çö´ëÀû ¸öÁþÀ¸·Î ÀçÇØ¼®ÇÑ ½ÉÃ»°¡
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸»¹®È­°¡(2017³â 8¿ù 4ÀÏ~)
    ½Å¶ó Ãµ³â±Ã¼º ¡®°æÁÖ ¿ù¼º¡¯ ¿ª»ç¸¦ ¾Ë¾Æº»´Ù
    [¶°³ª¿ä,ÁÖ¸»ÃàÁ¦]½Ã¿øÇÑ °­, ¹Ù´Ù¿¡¼­ ÀØÁö¸øÇÒ Ãß¾ï¡¦

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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