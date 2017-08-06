°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.6 ÀÏ 14:50
¿¬¿¹/½Ã»ç
UFC 9À§ µ¥·± ¿¤Å²½º ¡°´ÙÀ½ ¸ñÇ¥´Â 5À§¡±¡¦Á¤Âù¼º¿¡°Ô µµÀüÀå ³»¹Ð´Ù
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.06  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã UFC Æä´õ±Þ 9À§¿¡ ¿À¸¥ µ¥·± ¿¤Å²½º°¡ ´ÙÀ½¿¡ ´ë°áÇÏ°í ½ÍÀº ¼±¼ö·Î ¡®ÄÚ¸®¾È Á»ºñ¡¯ Á¤Âù¼ºÀ» Áö¸ñÇß´Ù. SNSÄ¸Ã³.

UFC Æä´õ±Þ 9À§¿¡ ¿À¸¥ µ¥·± ¿¤Å²½º°¡ ´ÙÀ½¿¡ ´ë°áÇÏ°í ½ÍÀº ¼±¼ö·Î ‘ÄÚ¸®¾È Á»ºñ’ Á¤Âù¼ºÀ» Áö¸ñÇß´Ù.

µ¥·± ¿¤Å²½º´Â 2ÀÏ ¹ßÇ¥µÈ UFC°ø½Ä·©Å·¿¡¼­ Æä´õ±Þ 10À§¿¡¼­ 9À§·Î 1´Ü°è »ó½ÂÇß´Ù.

¾Õ¼­ µ¥·± ¿¤Å²½º´Â 2017³â ¸ñÇ¥¸¦ 10À§±Ç ÁøÀÔÀ¸·Î ¼³Á¤ÇÏ°í ÀÌ¸¦ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ °øÀ¯ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

µ¥·± ¿¤Å²½º´Â Áö³­´Þ 27ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “2017³â ¸ñÇ¥´Â 10À§±Ç ÁøÀÔÀÌ¾ú´Ù. ±×¸®°í ¹Ì¼Ç¿¡ ¼º°øÇß´Ù. ´ÙÀ½ ¸ñÇ¥´Â 5À§±Ç ³» ÁøÀÔ´Ï´Ù”¶ó°í ¹àÈ÷¸ç ÀÌ¹Ì ÇÑÂ÷·Ê Á¤Âù¼º°úÀÇ ´ë°áÀ» Èñ¸ÁÇÑ´Ù°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù.

µÎ »ç¶÷ÀÇ °æ±â°¡ ¼º»çµÉ Áö´Â ¾ÆÁ÷ ºÒÅõ¸íÇÏ´Ù.

¹Ì±¹ Á¾ÇÕ°ÝÅõ±â ¸ÅÃ¼ ‘MMA Á¤Å°’´Â “¿¤Å²½º°¡ Æä´õ±Þ ÃÖ°íÀÇ ºò³×ÀÓµå´Â ¾Æ´Ï´Ù”¸ç “ÇÏÁö¸¸ ±×¿ÍÀÇ ½Î¿òÀ» °ÅºÎÇÏ±â´Â ¾î·Æ´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ, ³ë¿¹Ã³·³ ÀüÀÚÆÈÂî Ã¤¿ö¡¦´ÊÀ¸¸é ¿µÃ¢ º¸³½´Ù Çù¹Úµµ
  • Áß¾Ó¿ª »ç°í, ¿øÀÎÀº? ½Ã¹Î ¼±·Î ¶Ù¾îµçµí...¡°2³âÀüµµ »ç°í, ½ºÅ©¸°µµ¾î ¾ø¾î¡±
  • ¡®±è±â´ö, º£µå½Å °­¿ä+Æø¾ð ÇÇ¼Ò¡¯, 4³âîñ »ç°Ç °í¼Ò ¿Ö? °í¼Ò ¿©¹è¿ì ´©±¸?...³×Æ¼Áð ¡°±Ã±ÝÇÏ³×¡±
  • ÀÌÀç¿ë ¡°ÀÌ°ÇÈñ È¸Àå »ì¾Æ°è½Ç ¶§ºÎÅÍ...¡± ¸»½Ç¼ö ³í¶õ...°è¼ÓµÈ »ç¸Á¼³¿¡ ¡®°ü½ÉÁýÁß¡¯
  • ÅÂÇ³ ³ë·ç, 4~5ÀÏ ìí°¡°í½Ã¸¶ ºÏ»ó ¡®Á¦ÁÖµµ °£Á¢¿µÇâ±Ç¡¯...¡°ÅÂÇ³Å©±â´Â ÀÛ¾ÆÁø´Ù¡±
    • ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ, ³ë¿¹Ã³·³ ÀüÀÚÆÈÂî Ã¤¿ö¡¦´ÊÀ¸¸é ¿µÃ¢ º¸³½´Ù Çù¹Úµµ ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ, ³ë¿¹Ã³·³ ÀüÀÚÆÈÂî Ã¤¿ö¡¦´ÊÀ¸¸é ¿µÃ¢ º¸³½´Ù Çù¹Úµµ
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    [·Î¶Ç]766È¸ 1µî 8¸í¡¦´çÃ·±Ý °¢ 21¾ï7Ãµ¸¸¿ø
    2
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ³»¿¬³à ³²ÆíÀÇ ¸íÀÇ¸¦ µµ¿ëÇÑ '½Å¸íÈ£'¡¦¸íÀÇ µµ¿ë°ú »ç±â ±×¸®°í »ìÀÎ±îÁö
    3
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ¼¼ ¾ó±¼ÀÇ »ìÀÎ¹ü ¡®½Å¸íÈ£¡¯¡¦»¡¸® °Ë°ÅµÅ¾ß ÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Â?
    4
    UFC Ã¨ÇÁ ¸Æ±×¸®°Å vs ¡®¹«ÆÐº¹¼­¡¯ ¸ÞÀÌ¿þ´õ °æ±â¡¦Á¤ÀÛ Æ¼ÄÏ ¾È ÆÈ·Á ³­¸®
    5
    [»çÁø´º½º]¹Ù´å¼Ó¿¡¼­ 10³â ³ÑÀº ³²¼º À¯°ñ°ú Â÷·® ¹ß°ß
    6
    ºÏÇÙ»çÅÂ¿¡ ÇÏ´Ãµµ °æ°í(?)ᆢ¿ï»ê ÇÏ´Ã¿¡ 'ÇÙ±¸¸§'
    7
    ¡®¹°°í±âµµ ÇÒµüÇÒµü, ¹Ù´å¹°ÀÌ ¶ß°Å¿ö¡¯¡¦¿¬¾È ¾ç½ÄÀå ÃÊºñ»ó
    8
    »ï¼º ÀÌÀç¿ë ÀçÆÇ, 5°³¿ù¸¸¿¡ ³¡³µ´Ù¡¦7ÀÏ °á½É°øÆÇ¼­ ±¸Çü
    9
    ³Ý¸¶ºí ¡°Àü¡¤ÇöÁ÷ Á÷¿ø¿¡ 9¿ù±îÁö 2³âÄ¡ Ã¼ºÒÀÓ±Ý Áö±Þ¡±
    10
    µ¿±³µ¿°è, ¾ÈÃ¶¼ö Ãâ´ç ÃßÁø¡¦¡°´ç±ÇµµÀü ÇØ´çÇàÀ§¡±
    ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü 4ÀÏ°£ÀÇ ¿©¸§ ¾ÆÆ®Å¬·¡½º
    Çö´ëÀû ¸öÁþÀ¸·Î ÀçÇØ¼®ÇÑ ½ÉÃ»°¡
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸»¹®È­°¡(2017³â 8¿ù 4ÀÏ~)
    ½Å¶ó Ãµ³â±Ã¼º ¡®°æÁÖ ¿ù¼º¡¯ ¿ª»ç¸¦ ¾Ë¾Æº»´Ù
    [¶°³ª¿ä,ÁÖ¸»ÃàÁ¦]½Ã¿øÇÑ °­, ¹Ù´Ù¿¡¼­ ÀØÁö¸øÇÒ Ãß¾ï¡¦

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr