UFC 9À§ µ¥·± ¿¤Å²½º ¡°´ÙÀ½ ¸ñÇ¥´Â 5À§¡±¡¦Á¤Âù¼º¿¡°Ô µµÀüÀå ³»¹Ð´Ù

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µ¥·± ¿¤Å²½º´Â Áö³´Þ 27ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “2017³â ¸ñÇ¥´Â 10À§±Ç ÁøÀÔÀÌ¾ú´Ù. ±×¸®°í ¹Ì¼Ç¿¡ ¼º°øÇß´Ù. ´ÙÀ½ ¸ñÇ¥´Â 5À§±Ç ³» ÁøÀÔ´Ï´Ù”¶ó°í ¹àÈ÷¸ç ÀÌ¹Ì ÇÑÂ÷·Ê Á¤Âù¼º°úÀÇ ´ë°áÀ» Èñ¸ÁÇÑ´Ù°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù.
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¹Ì±¹ Á¾ÇÕ°ÝÅõ±â ¸ÅÃ¼ ‘MMA Á¤Å°’´Â “¿¤Å²½º°¡ Æä´õ±Þ ÃÖ°íÀÇ ºò³×ÀÓµå´Â ¾Æ´Ï´Ù”¸ç “ÇÏÁö¸¸ ±×¿ÍÀÇ ½Î¿òÀ» °ÅºÎÇÏ±â´Â ¾î·Æ´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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