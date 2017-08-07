¡®°ø°üº´ °©Áú ³í¶õ¡¯ ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ ¡°¾Æµé°°Àº ¸¶À½À¸·Î ´ëÇß´Âµ¥..."

|
|
|
|¡ã ¡®°ø°üº´ °©Áú¡¯ ³í¶õ¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎÀÌ ¡°¾Æµé°°Àº ¸¶À½À¸·Î ´ëÇß´Âµ¥ ½ÌÃ³ Áà ¹Ì¾ÈÇÑÇÏ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ¹Ú ´ëÀå ºÎÀÎÀÇ ¹ß¾ð¿¡ ³×Æ¼ÁðµéÀº ºñ³¸¦ ½ñ¾Æ³Â´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
‘°ø°üº´ °©Áú’ ³í¶õ¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎÀÌ “¾Æµé°°Àº ¸¶À½À¸·Î ´ëÇß´Âµ¥ ½ÌÃ³ Áà ¹Ì¾ÈÇÑÇÏ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¹Ú ´ëÀå ºÎÀÎÀÇ ¹ß¾ð¿¡ ³×Æ¼ÁðµéÀº ºñ³¸¦ ½ñ¾Æ³Â´Ù.
¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎÀº 7ÀÏ ¿ÀÀü ±¹¹æºÎ Ã»»ç ³» °ËÂû´Ü¿¡ ÃâµÎÇØ ÃëÀçÁøµé¿¡°Ô ÀÌ°°ÀÌ ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ‘º»ÀÎÀÌ ¿©´ÜÀå±ÞÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÏ´Â°¡’¶ó´Â Áú¹®¿¡´Â “¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í Âª°Ô ´äÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹Ú ´ëÀå ºÎÀÎÀº Âü°íÀÎ ½ÅºÐÀ¸·Î Á¶»ç¸¦ ¹ÞÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Áö³´Þ 31ÀÏ ±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ°¡ ¹Ú »ç·É°ü ºÎºÎÀÇ °ø°üº´¿¡ ´ëÇÑ °©Áú ÀÇÈ¤À» Ã³À½ Á¦±âÇÑ Áö 7ÀÏ ¸¸ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “¾ÆµéÇÑÅ×µµ ¶È°°ÀÌ Çß´Â°¡¸¸ È®ÀÎÇÏ¸é µÇ°Ú³×” “¼Ó¿Ê »¡·¡µµ ½ÃÄ×´Ù¸ç? ´ç½Å ¾Æµéµµ ¶È°°ÀÌ ´çÇß´Ù¸é ±×·± ¼Ò¸® ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»±î” µîÀÇ ½Î´ÃÇÑ ¹ÝÀÀÀ» ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >