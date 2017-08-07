°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.7 ¿ù 11:39
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®¸ôÄ« ³í¶õ »ç°ú¡¯ ÀÌÁ¾ÈÆ ¡°¸ö½ºÅ¸±×·¥, ºñÅ°´Ï¡±...¡°±¸¼Ó°¨¡± VS ¡°³í¶õ°Å¸® ¾Æ³Ä¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.07  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã °³±×¸Ç ÀÌÁ¾ÈÆÀÌ ‘¼ö¿µÀå ¸ôÄ« »çÁø’ ³í¶õ¿¡ SNS¸¦ ºñ°ø°³ ÀüÈ¯, »ç°úÀÇ ¶æÀ» ÀüÇß´Ù. ÀÌÁ¾ÈÆÀÇ ³í¶õÀ» µÎ°í ³×Æ¼ÁðµéÀº °©·ÐÀ»¹ÚÀ» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù. ÀÌÁ¾ÈÆ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ Ä¸Ã³.

°³±×¸Ç ÀÌÁ¾ÈÆÀÌ ‘¼ö¿µÀå ¸ôÄ« »çÁø’ ³í¶õ¿¡ SNS¸¦ ºñ°ø°³·Î ÀüÈ¯, »ç°úÀÇ ¶æÀ» ÀüÇß´Ù. ÀÌÁ¾ÈÆÀÇ ³í¶õÀ» µÎ°í ³×Æ¼ÁðµéÀº °©·ÐÀ»¹ÚÀ» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù. 

ÀÌÁ¾ÈÆÀº 5ÀÏ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “ÁË¼ÛÇÕ´Ï´Ù. µ¿ÀÇ¸¦ ±¸ÇÏÁö ¾Ê°í ¹«´ÜÀ¸·Î »çÁøÀ» ¿Ã¸®°í °¡º±°Ô »ý°¢ÇØ Èñ·ÕÇÒ ¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇÑ °Å ÁË¼ÛÇÕ´Ï´Ù”¶ó¸ç “¿¹ÀüºÎÅÍ ½Ã¸®ÁîÃ³·³ ¿ôÀ¸¸é¼­ ¿Ã¸° °Íµµ ÁË¼ÛÇÕ´Ï´Ù. ³²ÀÚµéÀÌ ¿ôÀ¸¸é¼­ °¡º±°Ô ³Ñ±â´Âµ¥ ÇÑ¸òÇÑ °Íµµ ÁË¼ÛÇÕ´Ï´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù. 

ÀÌ¾î “°øÀÎÀ¸·Î¼­ ÇÑ¾øÀÌ °¡º­¿î Çàµ¿À» ÇÑ °Å »çÁËµå¸³´Ï´Ù. ¹«¾ùº¸´Ù »çÁø¿¡ ÂïÈù ºÐµé¿¡ ³Ê¹« ÁË¼ÛÇÏ°í »çÁËµå¸³´Ï´Ù. ´Ù½Ã´Â ÀÌ·± ÀÏ ¾ø°Ô ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÀÌÈÄ ÀÌÁ¾ÈÆÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ºñ°ø°³·Î ÀüÈ¯Çß´Ù.

¾Õ¼­ ÀÌÁ¾ÈÆÀº ÀÌ³¯ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡ “³ª ÂïÀº °Í ¸ÂÁö?”¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² ¼ö¿µÀå¿¡ ÀÖ´Â »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù.

°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó¿¡´Â ²ö ºñÅ°´Ï¸¦ ÀÔÀº ÇÑ ¿©¼ºÀÇ µÚÅÂ°¡ ºÎ°¢µÇ¾î º¸¿´°í ÀÌÁ¾ÈÆ ¶ÇÇÑ ÀÌ¸¦ ÀÇ½ÄÇÑ µí “¼ö¿µº¹, ¸ö½ºÅ¸±×·¥, ºñÅ°´Ï” µîÀÇ ÇØ½ÃÅÂ±×¸¦ ³²°å´Ù.

ÀÌ¿¡ ³×Æ¼ÁðµéÀº “ÀÏ¹ÝÀÎ »çÁøÀ» ¸ðÀÚÀÌÅ© ¾øÀÌ ¿Ã¸®´Â °ÍÀº ¸ôÄ« ¹üÁË”¶ó°í ºñ³­Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ ÀÌÁ¾ÈÆÀº ÀÌÁ¾ÈÆÀº “¸ôÄ« ¾Æ´Õ´Ï´Ù”¶ó´Â ´ñ±ÛÀ» ´Þ¾ÒÁö¸¸ ³í¶õÀÌ °è¼ÓµÇÀÚ ÇØ´ç °Ô½Ã¹°À» »èÁ¦ÇÏ°í °ð¹Ù·Î »ç°ú¹®À» ¿Ã¸®°Ô µÆ´Ù.

ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “¸ôÄ«ÁË·Î ÀâÇô°¡¾ßÁö” “ÃÊµîÇÐ»ýÀÌºÁµµ ÀÇµµÀû °í¼ÒÇØ¾ß µÅ” “ÁË¼ÛÇÏ´Ù°¡ ´Ù°¡ ¾Æ´Ï°í ¹üÁË¾ß. ¸ôÄ«´Â ±¸¼Ó°¨ÀÌ¾ß”¶ó¸ç ºñ³­Çß´Ù.

¶ÇÇÑ ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº “Àú°Ô ¿Ö ¸ôÄ«? ºñÅ°´Ï ÀÔÀ¸¸é ¸ôÄ«?” “ÀÌ·¯´Ù°¡ ºí·¢¹Ú½ºµµ ¸ôÄ«¶ó ÇÒ ±â¼¼³×” “³í¶õ µÉ°Íµµ ¾ø³× ÀÌ°Ô ³í¶õÀÌ³Ä”´Â ¹ÝÀÀµµ º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ, ³ë¿¹Ã³·³ ÀüÀÚÆÈÂî Ã¤¿ö¡¦´ÊÀ¸¸é ¿µÃ¢ º¸³½´Ù Çù¹Úµµ
  • ¡®±è±â´ö, º£µå½Å °­¿ä+Æø¾ð ÇÇ¼Ò¡¯, 4³âîñ »ç°Ç °í¼Ò ¿Ö? °í¼Ò ¿©¹è¿ì ´©±¸?...³×Æ¼Áð ¡°±Ã±ÝÇÏ³×¡±
  • Áß¾Ó¿ª »ç°í, ¿øÀÎÀº? ½Ã¹Î ¼±·Î ¶Ù¾îµçµí...¡°2³âÀüµµ »ç°í, ½ºÅ©¸°µµ¾î ¾ø¾î¡±
  • ÀÌÀç¿ë ¡°ÀÌ°ÇÈñ È¸Àå »ì¾Æ°è½Ç ¶§ºÎÅÍ...¡± ¸»½Ç¼ö ³í¶õ...°è¼ÓµÈ »ç¸Á¼³¿¡ ¡®°ü½ÉÁýÁß¡¯
  • UFC Ã¨ÇÁ ¸Æ±×¸®°Å vs ¡®¹«ÆÐº¹¼­¡¯ ¸ÞÀÌ¿þ´õ °æ±â¡¦Á¤ÀÛ Æ¼ÄÏ ¾È ÆÈ·Á ³­¸®
    • ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ, ³ë¿¹Ã³·³ ÀüÀÚÆÈÂî Ã¤¿ö¡¦´ÊÀ¸¸é ¿µÃ¢ º¸³½´Ù Çù¹Úµµ ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ, ³ë¿¹Ã³·³ ÀüÀÚÆÈÂî Ã¤¿ö¡¦´ÊÀ¸¸é ¿µÃ¢ º¸³½´Ù Çù¹Úµµ
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    UFC Ã¨ÇÁ ¸Æ±×¸®°Å vs ¡®¹«ÆÐº¹¼­¡¯ ¸ÞÀÌ¿þ´õ °æ±â¡¦Á¤ÀÛ Æ¼ÄÏ ¾È ÆÈ·Á ³­¸®
    2
    ¾ÆÀÌÆù8, Èæ¹é ÄÃ·¯ÀÏ±î ¾Æ´Ï¸é 6°¡Áö ÄÃ·¯ÀÏ±î?
    3
    [·Î¶Ç]766È¸ 1µî 8¸í¡¦´çÃ·±Ý °¢ 21¾ï7Ãµ¸¸¿ø
    4
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ³»¿¬³à ³²ÆíÀÇ ¸íÀÇ¸¦ µµ¿ëÇÑ '½Å¸íÈ£'¡¦¸íÀÇ µµ¿ë°ú »ç±â ±×¸®°í »ìÀÎ±îÁö
    5
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ¼¼ ¾ó±¼ÀÇ »ìÀÎ¹ü ¡®½Å¸íÈ£¡¯¡¦»¡¸® °Ë°ÅµÅ¾ß ÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Â?
    6
    È«Áø¿µ, Á¹¾÷»çÁø »ìÆìº¸´Ï¡¦¡°´Ù¸¥ µí °°Àº µí ´Ù¸£´Ù?¡±
    7
    ¡®¿À¹ö¿öÄ¡ ¿ùµåÄÅ¡¯ ÇÑ±¹, ³×´ú¶õµå »ó´ë·Î 2-0 ¾ÕÁú·¯¡¦Á¶ 1À§ °¡´É¼º ³ô¾ÆÁ®
    8
    ¡®¼Óº¸ÀÌ´Â TV¡¯Ãø ¡°ÃÖÁØÈñ¿Í ¿ÜÇÒ¸Ó´Ï, µÑ ´Ù Æ®¶ó¿ì¸¶¡±¡¦ÃÖÁØÈñ ¡°17ÀÏ ¹æ¼ÛÅëÇØ °ø°³¡±
    9
    ´ëÀü ³¯¾¾, °©ÀÛ½º·¯¿î ¼Ò³ª±â¿¡ ½Ã¹Îµé ´çÈ²¡¦¡°¾Æ±î±îÁø ¸¼¾Ò´Âµ¥?¡±
    10
    ÀÌÁ¾ÈÆ, ¼ö¿µÀå ¸ôÄ« ³í¶õ »çÁøº¸´Ï¡¦ÇØ½ÃÅÂ±× #¼ö¿µº¹ #ºñÅ°´Ï
    ¿À½ÏÇÑ ´õÀ§Å»Ãâ, ÅÂÈ­°­ ´ë½£¿¡¼­ Àú½Â¼¼°è¸¦ ¸¸³ª´Ù
    °¨¼ºÃæÀü °¶·¯¸® ÇÇ¼­
    ¿ï»ê¼­°¢ÇùÈ¸ Á¤±âÀü °³¸·
    ¿ïÁÖ¹®È­¿ø, 11ÀÏ Á¦17È¸ °£Àý°ù µ¿¿äÁ¦ °³ÃÖ
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 8¿ù 7ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr