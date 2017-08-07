¡®¸ôÄ« ³í¶õ »ç°ú¡¯ ÀÌÁ¾ÈÆ ¡°¸ö½ºÅ¸±×·¥, ºñÅ°´Ï¡±...¡°±¸¼Ó°¨¡± VS ¡°³í¶õ°Å¸® ¾Æ³Ä¡±

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°³±×¸Ç ÀÌÁ¾ÈÆÀÌ ‘¼ö¿µÀå ¸ôÄ« »çÁø’ ³í¶õ¿¡ SNS¸¦ ºñ°ø°³·Î ÀüÈ¯, »ç°úÀÇ ¶æÀ» ÀüÇß´Ù. ÀÌÁ¾ÈÆÀÇ ³í¶õÀ» µÎ°í ³×Æ¼ÁðµéÀº °©·ÐÀ»¹ÚÀ» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.
ÀÌÁ¾ÈÆÀº 5ÀÏ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “ÁË¼ÛÇÕ´Ï´Ù. µ¿ÀÇ¸¦ ±¸ÇÏÁö ¾Ê°í ¹«´ÜÀ¸·Î »çÁøÀ» ¿Ã¸®°í °¡º±°Ô »ý°¢ÇØ Èñ·ÕÇÒ ¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇÑ °Å ÁË¼ÛÇÕ´Ï´Ù”¶ó¸ç “¿¹ÀüºÎÅÍ ½Ã¸®ÁîÃ³·³ ¿ôÀ¸¸é¼ ¿Ã¸° °Íµµ ÁË¼ÛÇÕ´Ï´Ù. ³²ÀÚµéÀÌ ¿ôÀ¸¸é¼ °¡º±°Ô ³Ñ±â´Âµ¥ ÇÑ¸òÇÑ °Íµµ ÁË¼ÛÇÕ´Ï´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “°øÀÎÀ¸·Î¼ ÇÑ¾øÀÌ °¡º¿î Çàµ¿À» ÇÑ °Å »çÁËµå¸³´Ï´Ù. ¹«¾ùº¸´Ù »çÁø¿¡ ÂïÈù ºÐµé¿¡ ³Ê¹« ÁË¼ÛÇÏ°í »çÁËµå¸³´Ï´Ù. ´Ù½Ã´Â ÀÌ·± ÀÏ ¾ø°Ô ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌÈÄ ÀÌÁ¾ÈÆÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ºñ°ø°³·Î ÀüÈ¯Çß´Ù.
¾Õ¼ ÀÌÁ¾ÈÆÀº ÀÌ³¯ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡ “³ª ÂïÀº °Í ¸ÂÁö?”¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² ¼ö¿µÀå¿¡ ÀÖ´Â »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó¿¡´Â ²ö ºñÅ°´Ï¸¦ ÀÔÀº ÇÑ ¿©¼ºÀÇ µÚÅÂ°¡ ºÎ°¢µÇ¾î º¸¿´°í ÀÌÁ¾ÈÆ ¶ÇÇÑ ÀÌ¸¦ ÀÇ½ÄÇÑ µí “¼ö¿µº¹, ¸ö½ºÅ¸±×·¥, ºñÅ°´Ï” µîÀÇ ÇØ½ÃÅÂ±×¸¦ ³²°å´Ù.
ÀÌ¿¡ ³×Æ¼ÁðµéÀº “ÀÏ¹ÝÀÎ »çÁøÀ» ¸ðÀÚÀÌÅ© ¾øÀÌ ¿Ã¸®´Â °ÍÀº ¸ôÄ« ¹üÁË”¶ó°í ºñ³Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ÀÌÁ¾ÈÆÀº ÀÌÁ¾ÈÆÀº “¸ôÄ« ¾Æ´Õ´Ï´Ù”¶ó´Â ´ñ±ÛÀ» ´Þ¾ÒÁö¸¸ ³í¶õÀÌ °è¼ÓµÇÀÚ ÇØ´ç °Ô½Ã¹°À» »èÁ¦ÇÏ°í °ð¹Ù·Î »ç°ú¹®À» ¿Ã¸®°Ô µÆ´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “¸ôÄ«ÁË·Î ÀâÇô°¡¾ßÁö” “ÃÊµîÇÐ»ýÀÌºÁµµ ÀÇµµÀû °í¼ÒÇØ¾ß µÅ” “ÁË¼ÛÇÏ´Ù°¡ ´Ù°¡ ¾Æ´Ï°í ¹üÁË¾ß. ¸ôÄ«´Â ±¸¼Ó°¨ÀÌ¾ß”¶ó¸ç ºñ³Çß´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº “Àú°Ô ¿Ö ¸ôÄ«? ºñÅ°´Ï ÀÔÀ¸¸é ¸ôÄ«?” “ÀÌ·¯´Ù°¡ ºí·¢¹Ú½ºµµ ¸ôÄ«¶ó ÇÒ ±â¼¼³×” “³í¶õ µÉ°Íµµ ¾ø³× ÀÌ°Ô ³í¶õÀÌ³Ä”´Â ¹ÝÀÀµµ º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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