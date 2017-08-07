±è¿¬°æ, ÀÌÀç¿µ°ú ¹è±¸ÇùÈ¸ ÇâÇØ ¾´¼Ò¸® ½ñ¾Æ³½ ÀÌÀ¯º¸´Ï¡¦¡°±âº» Áö¿øÁ¶Â÷ ¾È ÇØ¡±

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|¡ã ±è¿¬°æÀº 7ÀÏ ¿ÀÀü Á¦19È¸ ¾Æ½Ã¾Æ ¿©ÀÚ¹è±¸ ¼±¼ö±Ç´ëÈ¸(9~17ÀÏ) ÃâÀü Â÷ ÇÊ¸®ÇÉ Ãâ±¹¿¡ ¾Õ¼ ±âÀÚµé°ú ¸¸³ª ¡°ÀÌ¹ø¿¡µµ ¿£Æ®¸®¸¦ ¸ø Ã¤¿ö¼ °£´Ù´Â °ÍÀÌ Á¤¸»·Î ´ä´äÇÏ´Ù"¸ç ¼¿îÇÔÀ» Åä·ÎÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
‘¹è±¸ È²Á¦’ ±è¿¬°æ(»óÇÏÀÌ)ÀÌ °á±¹ ÅÍÁ³´Ù.
±è¿¬°æÀº 7ÀÏ ¿ÀÀü Á¦19È¸ ¾Æ½Ã¾Æ ¿©ÀÚ¹è±¸ ¼±¼ö±Ç´ëÈ¸(9~17ÀÏ) ÃâÀü Â÷ ÇÊ¸®ÇÉ Ãâ±¹¿¡ ¾Õ¼ ±âÀÚµé°ú ¸¸³ª “ÀÌ¹ø¿¡µµ ¿£Æ®¸®¸¦ ¸ø Ã¤¿ö¼ °£´Ù´Â °ÍÀÌ Á¤¸»·Î ´ä´äÇÏ´Ù. ±×¶ûÇÁ¸®¿Í ¾Æ½Ã¾Æ¼±¼ö±Ç±îÁö 20°æ±â°¡ ³Ñ´Âµ¥, 6~7¸íÀÇ ¸ÞÀÎ ¼±¼ö¸¸ °è¼Ó °æ±â¸¦ ¶Ú´Ù”¸ç ´ä´äÇÔ°ú ¼¿îÇÔÀ» Åä·ÎÇß´Ù.
ÀÌ¹ø ¾Æ½Ã¾Æ ¿©ÀÚ¹è±¸ ¼±¼ö±Ç´ëÈ¸¿¡ ÃâÀüÇÏ´Â ÇÑ±¹ ´ëÇ¥ÆÀÀº ¿£Æ®¸® 14¸íÀ» ¸ðµÎ Ã¤¿ìÁö ¸øÇÏ°í 1¸íÀÌ ÀûÀº 13¸í¸¸ÀÌ ÃâÀüÇÑ´Ù. Áö³´Þ ±¹Á¦¹è±¸¿¬¸Í(FIVB) ±×¶ûÇÁ¸® ¼¼°è¿©ÀÚ¹è±¸´ëÈ¸¿¡¼µµ ÇÑ±¹Àº 2¸íÀÌ ¸ðÀÚ¶õ 12¸íÀÌ °æ±â¸¦ ¶Ù¾ú´Ù.
¸Å¹ø ¿£Æ®¸®¸¦ Ã¤¿ìÁö ¸øÇÏ´Â °Í¿¡ ´ëÇØ ±è¿¬°æÀº ºÒÆíÇÑ ±â»öÀ» °¨ÃßÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
±è¿¬°æÀº “ÀÌ·¸°Ô µÇ¸é ¼±¼öµé¿¡°Ô ¹«¸®°¡ µÇ°í, Á¤ÀÛ Áß¿äÇÒ ¶§ ºÎ»óÀÌ Ã£¾Æ¿Ã ¼ö ÀÖ´Ù”¸ç “ÀÌ¹ø ±×¶ûÇÁ¸® ¶§µµ Á¤ÀÛ Áß¿äÇÑ °á½ÂÀü¿¡¼ Èûµµ ¸ø ½áº¸Áö ¾Ê¾Ò´Â°¡. ´Ù¸¥ ÆÀÀº 16¸íÀ¸·Î ÆÀÀ» ²Ù·Á ·ÎÅ×ÀÌ¼ÇÀ» ÇÏ´Âµ¥ ¿ì¸®´Â ¿£Æ®¸®Á¶Â÷ ¸ø Ã¤¿ì°í ÀÖ´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ³¯ ±è¿¬°æÀº ÈÄ¹è ÀÌÀç¿µ°ú ¹è±¸ÇùÈ¸¿¡ ´ëÇØ ¾´¼Ò¸®¸¦ ½ñ¾Æ³Â´Ù.
±è¿¬°æÀº “ÀÌ¹ø ´ëÈ¸¿¡´Â ÀÌÀç¿µÀÌ µé¾î¿Ô¾î¾ß Çß´Ù. ÆÀ¿¡¼µµ °æ±â¸¦ ´Ù ¶Ù°í ÈÆ·Ã±îÁö ¼ÒÈÇÑ´Ù´Â ¾ê±â¸¦ µé¾ú´Âµ¥, ÀÌ¹ø¿¡ ºüÁ³´Ù. °á±¹, Áß¿äÇÑ ´ëÈ¸¸¸ ¶Ù°Ú´Ù´Â ¾ê±â°¡ ¾Æ´Ñ°¡. ÇÏÁö¸¸ Á¦Àç´Â ¾ø´Ù. ÀÌ·¸°Ô ÇÏ¸é °í»ýÇÏ´Â ¼±¼ö¸¸ °í»ýÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “ÇùÈ¸¿¡ Å« µµ¿òÀ» ¹Ù¶ó´Â °Ô ¾Æ´Ï´Ù. ¿ì¸®µµ µ·À» ¸¹ÀÌ ¹Þ¾Æ¼ ´ëÇ¥ÆÀ¿¡ ¶Ù´Â °ÍÀÌ ¾Æ´ÏÁö ¾Ê´Â°¡. ±¹°¡¸¦ À§ÇØ¼ ºÀ»çÇÑ´Ù´Â »ý°¢À¸·Î ¿½ÉÈ÷ ¶Ù°í ÀÖ´Âµ¥, ¿£Æ®¸®¿Í °°Àº ±âº»ÀûÀÎ Áö¿øÁ¶Â÷ ÀÌ·ïÁöÁö ¾ÊÀ¸¸é ¼ÖÁ÷È÷ ¸»ÇØ¼ °í»ý¸¸ ÇÑ´Ù´Â »ý°¢¸¸ µç´Ù”°í ¼ÖÁ÷ÇÑ ½É°æÀ» Åä·ÎÇß´Ù.
Ãâ±¹ Á÷Àü ¸¶Áö¸·À¸·Î ±è¿¬°æÀº “±¹Á¦´ëÈ¸¿¡ ÃâÀüÇÒ ¶§¸¶´Ù ´Ù¸¥ ±¹°¡µéÀÌ ¼ºÀåÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¼ ¶§¸é ´õ¿í ¾Æ½¬¿òÀÌ Å¬ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù. ÅÂ±¹Àº Ã¼°èÀûÀ¸·Î ´ëÇ¥ÆÀÀ» ¿î¿µÇÏ´Ï±î ÀÌÁ¦´Â ¿ì¸®¿Í °ÅÀÇ ºñ½ÁÇÑ ¼öÁØÀ¸·Î ¿Ã¶ó¿Ô´Ù. ´Ù¸¥ ³ª¶óÀÇ ¿©ÀÚ¹è±¸ÆÀµéÀº ´Ù ¹ßÀüÇÏ´Âµ¥ ¿ì¸®´Â À¯Áö¸¸ ÇÏ´Â »óÅÂ”¶ó¸ç ¾Æ½¬¿òÀ» ÅÐ¾î³ù´Ù.
±×µ¿¾È ÇÑ±¹ ¹è±¸ÇùÈ¸´Â ¿©·¯ Â÷·Ê ³í¶õ¿¡ ÈÛ½Î¿©¿Ô´Ù.
¹è±¸ÇùÈ¸´Â Áö³´Þ ±¹Á¦¹è±¸¿¬¸Í(FIVB) ±×¶ûÇÁ¸® ¼¼°è¿©ÀÚ¹è±¸ ´ëÈ¸ °á¼± ¶ó¿îµå¸¦ À§ÇØ Ã¼ÄÚ·Î ÇâÇÑ ¿©ÀÚ ¹è±¸ ´ëÇ¥ÆÀ¿¡°Ô Àý¹Ý¸¸ ºñÁî´Ï½º¼®À» Á¦°øÇØ ³í¶õÀÌ ÀÏ¾ú´Ù. Æ¯È÷ ¹®Á¦°¡ µÈ °ÍÀº ³²ÀÚ¹è±¸ÆÀÀº Àü¿ø ºñÁî´Ï½º¼®ÀÌ Á¦°øµÆ´Ù´Â Á¡ ¶§¹®ÀÌ´Ù. °á±¹ ´ç½Ã IBK±â¾÷ÀºÇà ¹è±¸´ÜÀÌ 3000¸¸¿øÀÇ Áö¿ø±ÝÀ» Áö±ÞÇØ ¿©ÀÚ¹è±¸ÆÀ¿¡°Ôµµ Àü¿ø ºñÁî´Ï½º¼®ÀÌ Á¦°øµÇ¸ç ¹®Á¦°¡ ÀÏ´Ü¶ôµÆ´Ù.
¾Õ¼ 2016³â ¸®¿ì ¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼´Â ´ëÈ¸Àå¿¡ ÃâÀÔÇÏ´Â ADÄ«µå°¡ ºÎÁ·ÇØ ±è¿¬°æÀÌ Åë¿ª»ç ¾øÀÌ Á÷Á¢ ¸ðµç Åë¿ªÀ» µµ¸Ã¾Ò´Ù.
¶Ç Áö³ 2014³â ÀÎÃµ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ¿¡¼ ¿©ÀÚ´ëÇ¥ÆÀÀÌ ±Ý¸Þ´ÞÀ» µý Á÷ÈÄ È¸½Ä¿¡¼ ¹è±¸ÇùÈ¸´Â ‘±èÄ¡Âî°³¿Í ³Ã¸é’À» ÆÄ´Â ½Ä´çÀ¸·Î ¼±¼öµéÀ» µ¥·Á°¡ ³í¶õÀÌ ÀÏ¾ú´Ù. ÀÌÈÄ ±è¿¬°æ ¼±¼ö°¡ »çºñ¸¦ µé¿© ¼±¼öµé Àü¿øÀ» ·¹½ºÅä¶ûÀ¸·Î µ¥·Á°¬´Ù´Â ÀÌ¾ß±â´Â ¾ÆÁ÷µµ È¸ÀÚµÇ´Â ´ëÇ¥Àû ÀÏÈÀÌ´Ù.
ÀÌ³¯ ½ñ¾ÆÁø ±è¿¬°æÀÇ ¾´¼Ò¸®¿¡ ´©¸®²ÛµéÀº ³î¶øÁö ¾Ê´Ù´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. ±×µ¿¾È ¹è±¸ÇùÈ¸°¡ ¿©ÀÚ¹è±¸ÆÀÀÇ Áö¿ø¿¡ ¼ÒÈ¦Çß´ø °ÍÀ» ´Ùµé ¾Ë°í ÀÖ¾ú´ø Å¿ÀÌ´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “±è¿¬°æ È³¯¸¸ ÇÏÁö ¾Ê³Ä ÁøÂ¥? ³ª °°À¸¸é ¹ú½á ¶§·ÁÃÆÀ½”, “±è¿¬°æÀÌ ¿À·¡ Âü¾ÒÁö”, “½Ö¿å ¾È ÇÑ°Ô ¾îµðÀÓ?”, “¼ÖÁ÷È÷ ±è¿¬°æ ºÎÁ·ÇÑ °Å ¾ø°í ±×³É »óÇÏÀÌ¿¡¼¸¸ ¿½ÉÈ÷ ¶Ù¾îµµ µÇ´Âµ¥ ´ëÇ¥ÆÀ »ì¸®°Ú´Ù°í Àú·¯´Âµ¥ ¹è±¸ÇùÈ¸ ºÎ²ô·´Áöµµ ¾Ê³ª”, “¹è±¸ÇùÈ¸ ÀÖÀ¸³ª ¸¶³ª ¿Ö ÀÖ´Â°Å¾ß?”, “¼±¼öµéµµ ÀÚ±â ÁÁÀº °Å¸¸ ½ï ¶Ù°í ³ª¸ÓÁø ¾È ÇÏ·Á´Â °Å ¹Ý¼ºÇØ¾ß µÊ” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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