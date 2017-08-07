4È£¼± ÃÊÁö¿ª, 50´ë ³²¼º Åõ½ÅÇØ »ç¸Á¡¦¡°°æÀû ¿ï¸®´õ´Ï ¿­Â÷ Á¤Áö¡±

|
|
|
|¡ã 4È£¼± ÃÊÁö¿ª¿¡¼ »ç»ó»ç°í°¡ ¹ß»ýÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. SNSÄ¸Ã³.
4È£¼± ÃÊÁö¿ª¿¡¼ »ç»ó»ç°í°¡ ¹ß»ýÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¼¿ï±³Åë°ø»ç Á¾ÇÕ°üÁ¦¼¾ÅÍ´Â 7ÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã 25ºÐ 4È£¼± ¾È»ê¼± ÃÊÁö¿ª »ó¼± Á¦4606¿Â÷°¡ ¿ªÀ» ÁøÀÔÇÏ´Ù 50´ë ³²¼ºÀÌ ¼±·Î·Î ¶Ù¾îµé¾î »ç»ó»ç°í°¡ ¹ß»ýÇß´Ù.
ÀÌ³¯ »ç°í·Î ÀÎÇØ ¼¿ï¹æÇâ 20¿©°³ ¿Â÷°¡ 10¿©ºÐ°£ ¿îÇàÀÌ Áö¿¬µÆ´Ù. ÃÊÁö¿ª ¼¿ï¹æÇâ ½Â°Àå ¿ª½Ã ÃâÀÔÀÌ ÅëÁ¦µÆ´Ù.
´ç½Ã ¿Â÷¿¡ Å¸°í ÀÖ´ø ÇÑ ³×Æ¼ÁðÀº SNS¸¦ ÅëÇØ “°æÀûÀÌ ¼¼°Ô ¿ï¸®´õ´Ï ÀüÃ¶ÀÌ ¸ØÃß°í ¿Â÷ ³» ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ »ç»ó»ç°í·Î ÀÎÇØ ¿Â÷ ¿îÇàÀ» Áß´ÜÇÑ´Ù°í Çß´Ù”°í »óÈ²À» ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >