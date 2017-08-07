Æ¯°Ë, ÀÌÀç¿ë 12³â ±¸Çü...¡°¼±°í°øÆÇ ¾ðÁ¦? »ýÁß°è °¡´ÉÇÏ³ª?¡±

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ÇÑÆí, ÀÌ ºÎÈ¸ÀåÀÇ ÀçÆÇ ÀÏÁ¤Àº 1½ÉÀÌ ÀçÆÇ °á½É°øÆÇÀÎ ÀÌ³¯ ¸¶¹«¸®, ¼±°í°øÆÇÀº Åë»óÀûÀ¸·Î °á½É°øÆÇ 2~3ÁÖ µÚ¿¡ ÁøÇàµÈ´Ù. ÀÌ ºÎÈ¸ÀåÀÇ 1½É ±¸¼Ó ±âÇÑÀº 27ÀÏÀÌ´Ù. µû¶ó¼ ÀÌ´Þ ³ÝÂ° ÁÖ²² ¼±°í°øÆÇÀÌ ÁøÇàµÉ µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹ÃøµÈ´Ù.
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