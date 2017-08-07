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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.7 ¿ù 17:50
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½ÂÀÎ 2017.08.07  
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ÀÌ¾î “´©°¡ °¡ÇØÀÚ°í, ÇÇÇØÀÚ°¡ ¾Æ´Ï¶ó µÎ »ç¶÷ ¸ðµÎ Æ®¶ó¿ì¸¶¸¦ °®°í ÀÖÀ¸´Ï °ü°è È¸º¹À» ¸ñÀûÀ¸·Î ¹æ¼ÛÀ» ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “ÃÖÁØÈñ¿Í ¿ÜÇÒ¸Ó´ÏÀÇ ÀÔÀåÀ» ¸ðµÎ µéÀº µÚ ¹æ¼Û ³»¿ëÀ» °áÁ¤ÇÒ °ÍÀÌ´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù.

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ÇÑÆí ‘¼Óº¸ÀÌ´Â TV’´Â ¿À´Â 10ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½Ã 55ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

 

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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