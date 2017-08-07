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7ÀÏ ¿ÀÈÄ KBS 2TV '¼Óº¸ÀÌ´Â TV ìÑ»çÀÌµå‘(ÀÌÇÏ ’¼Óº¸ÀÌ´Â TV‘) Ãø °ü°èÀÚ´Â “ÃÖÁØÈñ¿Í ¿ÜÇÒ¸Ó´ÏÀÇ ³ìÈºÐÀÌ ¿À´Â 10ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ´Ù”¸ç “ÃÖÁØÈñ¿Í ¿ÜÇÒ¸Ó´ÏÀÇ ÀÔÀåÀ» ¸ðµÎ µéÀº µÚ ¹æ¼Û ³»¿ëÀ» °áÁ¤ÇÒ °ÍÀÌ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
KBS Ãø °ü°èÀÚ´Â “¾à ¼¼´Þ Àü¿¡ ÁØÈñ ¾çÀÇ SNS ±ÛÀ» º¸°í Ã³À½ ÇÒ¸Ó´Ï¿Í Á¢ÃËÇß´Ù”¸ç “ÇÑ ´Þ ÀüºÎÅÍ ÇÒ¸Ó´Ï¿Í ÁØÈñÀÇ °ü°è¸¦ È¸º¹ÇÏ±â À§ÇØ ¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ±â·Î °áÁ¤ÇØ ¼·ÎÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ ´ã¾Æ¿À°í ÀÖ¾ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “´©°¡ °¡ÇØÀÚ°í, ÇÇÇØÀÚ°¡ ¾Æ´Ï¶ó µÎ »ç¶÷ ¸ðµÎ Æ®¶ó¿ì¸¶¸¦ °®°í ÀÖÀ¸´Ï °ü°è È¸º¹À» ¸ñÀûÀ¸·Î ¹æ¼ÛÀ» ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “ÃÖÁØÈñ¿Í ¿ÜÇÒ¸Ó´ÏÀÇ ÀÔÀåÀ» ¸ðµÎ µéÀº µÚ ¹æ¼Û ³»¿ëÀ» °áÁ¤ÇÒ °ÍÀÌ´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¾Õ¼ ÃÖÁØÈñ´Â Áö³ 5ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ ¿ÜÇÒ¸Ó´Ï¿¡°Ô ¿À·§µ¿¾È Æø¾ð°ú ÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù°í Æø·ÎÇß´Ù. ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ÃÖÁØÈñÀÇ ¿ÜÇÒ¸Ó´Ï ÃøÀº ¾ÆÁ÷ ÀÔÀåÀ» ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾Ò´Ù.
ÇÑÆí ‘¼Óº¸ÀÌ´Â TV’´Â ¿À´Â 10ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½Ã 55ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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