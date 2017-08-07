»ï¼º °í¿ëµðµõµ¹, 6±â ¼­·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥

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»ï¼º °í¿ëµðµõµ¹¿¡¼ °í¿ëµðµõµ¹ 6±â ¼·ùÇÕ°ÝÀÚ¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
»ï¼º °í¿ëµðµõµ¹ ÃøÀº 7ÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã ‘°í¿ëµðµõµ¹ 6±â’ ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
»ï¼º °í¿ëµðµõµ¹Àº Áö³ 17ÀÏºÎÅÍ 22ÀÏ±îÁö ‘°í¿ëµðµõµ¹ 6±â’ Áö¿øÀÚ¸¦ ¸ðÁýÇß´Ù. ¸ðÁýºÎ¹®Àº ÇöÀåÀÎÅÏ°úÁ¤(Àü±âÀüÀÚ, ¼³ºñÁ¦¾î, ¸¶ÄÉÆÃ/Áö¿ø µî), Á÷¹«±³À°°úÁ¤(À¯Åë°æ¿µ) µî °¢ ºÎ¹®ÀÌ´Ù.
Âü°¡ÀÚµé¿¡°Ô´Â ÈÆ·Ãºñ Áö±Ý, ÇöÀåÀÎÅÏ ±â°£ Áß ±Þ¿© Áö±Þ µî ÇýÅÃÀÌ ÁÖ¾îÁø´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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