¡®Æ¯°Ë ÀÌÀç¿ë¿¡ Â¡¿ª 12³â ±¸Çü¡¯ Á¤Ã»·¡ ¡°Çü·® ³Ê¹« °¡º±´Ù ÂÁ!¡±

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Æ¯°ËÀÌ ÀÌÀç¿ë »ï¼ºÀüÀÚ ºÎÈ¸Àå¿¡ 12³âÀ» ±¸ÇüÇÑ °¡¿îµ¥, ÀÌ¸¦ µÎ°í Á¤Ã»·¡ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ “Çü·®ÀÌ ³Ê¹« °¡º±´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº 7ÀÏ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ‘»ï¼º ÀÌÀç¿ë, 12³â ±¸ÇüÀÌ¶ó?’´Â Á¦¸ñÀ¸·Î ÀÌ°°Àº ¶æÀ» ÀüÇß´Ù.
Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº ÇØ´ç ±ÛÀ» ÅëÇØ “¿£·Ð°ú ¿ùµåÄÄÀº 2001³â, 2002³â ºÐ½ÄÈ¸°è ¹üÁË »ç½Ç·Î ¿£·ÐÀÇ Á¦ÇÁ¸® ½ºÅ³¸µÀº Â¡¿ª 24³â, ¿ùµåÄÄÀÇ ¹ö´Ï ¿¡¹ö½º´Â Â¡¿ª 25³âÀ» °¢°¢ ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù. ³ú¹°ÁË´Â ¹«±â±îÁö °¡´ÉÇÑµ¥ ÀÌÀç¿ëÀÇ ±¸Çü·®Àº ³Ê¹« °¡º±´Ù. ÂÁ!”°í ¸»Çß´Ù.
Á¤ Àü ÀÇ¿øÀÇ ±ÛÀ» º» Æ®À§ÅÍ ÀÌ¿ëÀÚµéÀº “±×·¸ÁÒ. ³ª¶ó¸¦ ¸»¾Æ¸Ô¾ú´Âµ¥ 12³âÀº ³Ê¹«Âª¾Æ¿ä” “12³âÀÌ ¾Æ´Ï¶ó 21³âÀº µÅ¾ßÁö” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, ¾Õ¼ ÀÌ³¯ ‘ºñ¼± ½Ç¼¼’ ÃÖ¼ø½Ç¿¡ 433¾ï ¿øÀÇ ³ú¹°À» °Ç³×°Å³ª ¾à¼ÓÇÑ ÇøÀÇ µîÀ¸·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁø ÀÌÀç¿ë »ï¼ºÀüÀÚ ºÎÈ¸Àå¿¡°Ô ¹Ú¿µ¼ö Æ¯º°°Ë»çÆÀÀÌ Â¡¿ª 12³âÀÇ ÁßÇüÀ» ±¸ÇüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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