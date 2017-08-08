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'2017 ÀÎÃµÇÑ·ù°ü±¤ÄÜ¼Æ®(INK·Incheon K-POP Concert)’ ¿¹¸Å°¡ 8ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ ½ÃÀÛµÇ´Â °¡¿îµ¥, ¿¹¸Å ¿±â°¡ ¶ß°Ì´Ù.
8ÀÏ ÁÖ¿ä Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ®¿¡´Â ‘ÇÏ³ªÆ¼ÄÏ’ÀÌ ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î »óÀ§±Ç¿¡ ·©Å©, ‘2017ÀÎÃµÇÑ·ù°ü±¤ÄÜ¼Æ®’ Æ¼ÄÏ ¿¹¸Å¸¦ À§ÇÑ °ü½ÉÀÌ ½ò·È´Ù.
ÄÜ¼Æ®´Â ³»´Þ 9ÀÏ ÀÎÃµ¹®ÇÐ°æ±âÀå¿¡¼ ¿¸°´Ù. ¿ÃÇØ¿¡´Â ¿ö³Ê¿ø, ÇÏÀÌ¶óÀÌÆ®, ºò½º LR, °ø¹ÎÁö(2NE1), Æ¼¾Æ¶ó, ·¯ºí¸®Áî, ±è»ç¹«¿¤, À§Å°¹ÌÅ° µîÀÇ È·ÁÇÑ Ãâ¿¬Áø ¶óÀÎ¾÷À¸·Î Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¿ÃÇØ 9È¸Â°¸¦ ¸Â´Â ÀÎÃµÇÑ·ù°ü±¤ÄÜ¼Æ®´Â ÀÎÃµ½Ã°¡ ¿Ü±¹ÀÎ °ü±¤°´ À¯Ä¡¿Í ÇÑ·ù È°¼ºÈ¸¦ À§ÇØ 2009³âºÎÅÍ ¸¶·ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ÄÜ¼Æ®´Â ÀÔÀå±ÇÀº ¹«·áÀÌ¸ç Æ¼ÄÏ ¼ö¼ö·á·¹è¼Û·á¸¸ ºÎ´ãÇÏ¸é µÈ´Ù. ÀÔÀå±ÇÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ ÇÏ³ªÆ¼ÄÏ(www.ticket.hanatour.com)À» ÅëÇØ 1ÀÎ 2¸Å±îÁö ½ÅÃ»ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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