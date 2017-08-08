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ÀÎÃµÇÑ·ù°ü±¤ÄÜ¼Æ®ÀÇ ÃÊÈ£È ¶óÀÎ¾÷ÀÌ ÈÁ¦´Ù.
Æ¼ÄÏ¿¹¸Å»çÀÌÆ® ÇÏ³ªÆ¼ÄÏ¿¡¼ 8ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ ‘2017 ÀÎÃµÇÑ·ù°ü±¤ÄÜ¼Æ®’ÀÇ Æ¼ÄÏ¿¹¸Å°¡ ½ÃÀÛµÆ´Ù.
2009³âÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ¿ÃÇØ 9È¸Â°¸¦ ¸ÂÀÌÇÏ´Â ÀÎÃµÇÑ·ù°ü±¤ÄÜ¼Æ®(INK·Incheon K-POP Concert)´Â ÀÎÃµ½Ã°¡ ¿Ü±¹ÀÎ °ü±¤°´ À¯Ä¡¿Í ÇÑ·ù È°¼ºÈ¸¦ À§ÇØ ÁÖÃÖÇÏ´Â ÄÜ¼Æ®´Ù.
¿À´Â 9¿ù 9ÀÏ ÀÎÃµ¹®ÇÐ°æ±âÀå¿¡¼ ¿¸± ¿¹Á¤ÀÎ ‘2017 ÀÎÃµÇÑ·ù°ü±¤ÄÜ¼Æ®’´Â Æ¯È÷ È·ÁÇÑ ¶óÀÎ¾÷À» ÀÚ¶ûÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø ÄÜ¼Æ®¿¡´Â ÃÖ±Ù ÃÖ°íÀÇ ÀÎ±â¸¦ ´©¸®°í ÀÖ´Â ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±×·ì ¿ö³Ê¿ø°ú ÇÏÀÌ¶óÀÌÆ®, ºò½º LR, °ø¹ÎÁö(2NE1), Æ¼¾Æ¶ó, ·¯ºí¸®Áî, ±è»ç¹«¿¤, À§Å°¹ÌÅ°°¡ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.
ÄÜ¼Æ® ÀÔÀå±ÇÀº ¹«·áÀÌ¸ç Æ¼ÄÏ ¼ö¼ö·á·¹è¼Û·á¸¸ ºÎ´ãÇÏ¸é µÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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