°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.8 È­ 13:50
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®2017 ÀÎÃµÇÑ·ù°ü±¤ÄÜ¼­Æ®¡¯ ÃÊÈ£È­ ¶óÀÎ¾÷ ÀÚ¶û¡¦¿ö³Ê¿ø, À§Å°¹ÌÅ°, ÇÏÀÌ¶óÀÌÆ® µî
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.08  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã Æ¼ÄÏ¿¹¸Å»çÀÌÆ® ÇÏ³ªÆ¼ÄÏ¿¡¼­ 8ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ ¡®2017 ÀÎÃµÇÑ·ù°ü±¤ÄÜ¼­Æ®¡¯ÀÇ Æ¼ÄÏ¿¹¸Å°¡ ½ÃÀÛµÆ´Ù. ÀÎÃµ½Ã Á¦°ø.

ÀÎÃµÇÑ·ù°ü±¤ÄÜ¼­Æ®ÀÇ ÃÊÈ£È­ ¶óÀÎ¾÷ÀÌ È­Á¦´Ù.

Æ¼ÄÏ¿¹¸Å»çÀÌÆ® ÇÏ³ªÆ¼ÄÏ¿¡¼­ 8ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ ‘2017 ÀÎÃµÇÑ·ù°ü±¤ÄÜ¼­Æ®’ÀÇ Æ¼ÄÏ¿¹¸Å°¡ ½ÃÀÛµÆ´Ù.

2009³âÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ¿ÃÇØ 9È¸Â°¸¦ ¸ÂÀÌÇÏ´Â ÀÎÃµÇÑ·ù°ü±¤ÄÜ¼­Æ®(INK·Incheon K-POP Concert)´Â ÀÎÃµ½Ã°¡ ¿Ü±¹ÀÎ °ü±¤°´ À¯Ä¡¿Í ÇÑ·ù È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇØ ÁÖÃÖÇÏ´Â ÄÜ¼­Æ®´Ù.

¿À´Â 9¿ù 9ÀÏ ÀÎÃµ¹®ÇÐ°æ±âÀå¿¡¼­ ¿­¸± ¿¹Á¤ÀÎ ‘2017 ÀÎÃµÇÑ·ù°ü±¤ÄÜ¼­Æ®’´Â Æ¯È÷ È­·ÁÇÑ ¶óÀÎ¾÷À» ÀÚ¶ûÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø ÄÜ¼­Æ®¿¡´Â ÃÖ±Ù ÃÖ°íÀÇ ÀÎ±â¸¦ ´©¸®°í ÀÖ´Â ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±×·ì ¿ö³Ê¿ø°ú ÇÏÀÌ¶óÀÌÆ®, ºò½º LR, °ø¹ÎÁö(2NE1), Æ¼¾Æ¶ó, ·¯ºí¸®Áî, ±è»ç¹«¿¤, À§Å°¹ÌÅ°°¡ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.

ÄÜ¼­Æ® ÀÔÀå±ÇÀº ¹«·áÀÌ¸ç Æ¼ÄÏ ¼ö¼ö·á·¹è¼Û·á¸¸ ºÎ´ãÇÏ¸é µÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ, ³ë¿¹Ã³·³ ÀüÀÚÆÈÂî Ã¤¿ö¡¦´ÊÀ¸¸é ¿µÃ¢ º¸³½´Ù Çù¹Úµµ
  • ¡®±è±â´ö, º£µå½Å °­¿ä+Æø¾ð ÇÇ¼Ò¡¯, 4³âîñ »ç°Ç °í¼Ò ¿Ö? °í¼Ò ¿©¹è¿ì ´©±¸?...³×Æ¼Áð ¡°±Ã±ÝÇÏ³×¡±
  • Áß¾Ó¿ª »ç°í, ¿øÀÎÀº? ½Ã¹Î ¼±·Î ¶Ù¾îµçµí...¡°2³âÀüµµ »ç°í, ½ºÅ©¸°µµ¾î ¾ø¾î¡±
  • ÀÌÀç¿ë ¡°ÀÌ°ÇÈñ È¸Àå »ì¾Æ°è½Ç ¶§ºÎÅÍ...¡± ¸»½Ç¼ö ³í¶õ...°è¼ÓµÈ »ç¸Á¼³¿¡ ¡®°ü½ÉÁýÁß¡¯
  • UFC Ã¨ÇÁ ¸Æ±×¸®°Å vs ¡®¹«ÆÐº¹¼­¡¯ ¸ÞÀÌ¿þ´õ °æ±â¡¦Á¤ÀÛ Æ¼ÄÏ ¾È ÆÈ·Á ³­¸®
    • ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ, ³ë¿¹Ã³·³ ÀüÀÚÆÈÂî Ã¤¿ö¡¦´ÊÀ¸¸é ¿µÃ¢ º¸³½´Ù Çù¹Úµµ ¹ÚÂùÁÖ ´ëÀå ºÎÀÎ, ³ë¿¹Ã³·³ ÀüÀÚÆÈÂî Ã¤¿ö¡¦´ÊÀ¸¸é ¿µÃ¢ º¸³½´Ù Çù¹Úµµ
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    4È£¼± ÃÊÁö¿ª, 50´ë ³²¼º Åõ½ÅÇØ »ç¸Á¡¦¡°°æÀû ¿ï¸®´õ´Ï ¿­Â÷ Á¤Áö¡±
    2
    ½º¸¶Æ¼¾Æ, °¶·°½Ã³ëÆ®8 »çÀü¿¹¾à °¶·°½Ã³ëÆ®7 FE 10¸¸¿ø´ë Çà»ç
    3
    À¯½Â¿Á, Ä«Æä¿¡¼­ Æ÷Âø ¡®ÀÏ»ó¸ð½À ¼ÒÅ»ÇÏ³×¡¯...¡°¹»ÇØµµ ºñÀ²±øÆÐ¡±
    4
    [¼Óº¸] ÃÖÁØÈñ º´¿ø ÀÔ¿ø ¼ö¼Ó Áß¡¦¡°¾ÈÁ¤ ÇÊ¿äÇØ ÀÔ¿ø¡±
    5
    Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ³ëÁ¶ °á±¹ 6³â¿¬¼Ó ÆÄ¾÷
    6
    Çö´ëÁß°ø¾÷±×·ì °è¿­»çº° Ã¼Áú°³¼± ÇÑÃ¢
    7
    eÇÁ¶óÀÌ¹ö½Ã Å¬¸°¼­ºñ½º, ÀÌ¿ëÀÚ ÆøÁÖ ¡®È¨ÆäÀÌÁö ÀÏ½Ã Á¢¼ÓÀå¾Ö¡¯...¡°¾ðÁ¦Âë ¿øÈ°ÇÏ³ª?¡±
    8
    ¿ï»ê ±¹¸³°ø°øº´¿ø ÁÂÃÊ À§±â°¨ °íÁ¶
    9
    ¿ï»ê±³À°¿¬¼ö¿ø ÀÌÀü´ë»ó ÈÄº¸Áö »ç½Ç»ó 5°÷ ¾ÐÃà
    10
    ¹ö½º±â»ç ±Ù·Î½Ã°£ ´ÜÃà ¡®»ê ³Ñ¾î »ê¡¯
    ¿©¸§¹ã ³²¹ÌÀ½¾Ç¿¡ ºüÁ®º¼±î, ÀüÅë°¡¶ô¿¡ ÃëÇØº¼±î
    °í¹Ì¼ú ¼öÁý°ü·Ã Èï¹ÌÁøÁø ÀÌ¾ß±â
    ¿À½ÏÇÑ ´õÀ§Å»Ãâ, ÅÂÈ­°­ ´ë½£¿¡¼­ Àú½Â¼¼°è¸¦ ¸¸³ª´Ù
    °¨¼ºÃæÀü °¶·¯¸® ÇÇ¼­
    ¿ï»ê¼­°¢ÇùÈ¸ Á¤±âÀü °³¸·

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr