À¯Á¤‧µµ¿¬, I.O.I¿¡¼­ À§Å°¹ÌÅ°·Î º¯½Å¡¦¡®µÎ ¹øÂ° µ¥ºß¡¯ ÁØºñ ¿Ï·á

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‘ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð1’ Ãâ½Å ÃÖÀ¯Á¤°ú ±èµµ¿¬ÀÌ °É±×·ì À§Å°¹ÌÅ°·Î º¯½ÅÇß´Ù.
¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì À§Å°¹ÌÅ°´Â 8ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã µ¥ºß¾Ù¹ü ‘À§¹Ì(Weki Meki 1st Mini Album WEME)’¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ°í º»°ÝÀûÀÎ È°µ¿À» ½ÃÀÛÇÑ´Ù. ÀÌµéÀº µ¥ºß¾Ù¹ü ¹ßÇ¥¿Í ÇÔ²² ¼¿ï ÀåÃæÃ¼À°°ü¿¡¼ µ¥ºß ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ ÅëÇØ ÆÒµéÀ» ¸¸³¯ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
À§Å°¹ÌÅ°ÀÇ ¸â¹öÀÎ ÃÖÀ¯Á¤°ú ±èµµ¿¬Àº ¾Õ¼ ÄÉÀÌºíÃ¤³Î Mnet ‘ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð1’¿¡¼ ÃÖÁ¾ 11¸í¿¡ ¼±ÅÃµÇ¸ç ±×·ì ‘I.O.I(¾ÆÀÌ¿À¾ÆÀÌ)’·Î µ¥ºßÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
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