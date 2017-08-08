¡®400¾ï ³í¶õ¡¯ ¹ÚÃ¶»ó Áø½ÇÀº? ¡°°ÅÁþ¸» Åº·Î³¯±î Ç×»ó ºÒ¾ÈÇß´Ù¡±

|
|
|
|¡ã ÁÖ½Ä ÅõÀÚ·Î ¼ö¹é¾ï ¿øÀÇ ÀÚ»êÀ» ÀÏ±É´Ù°í ¾Ë·ÁÁ® ¡®Ã»³â ¹öÇÍ¡¯À¸·Î ºÒ¸®´ø ´ëÇÐ»ý ÁÖ½Ä ÅõÀÚÀÚ ¹ÚÃ¶»ó(33)¾¾°¡ ½ÇÁ¦ ÀÚ»êÀÌ 14¾ï¿øÀÌ¶ó°í °í¹éÇß´Ù. SNSÄ¸Ã³.
ÁÖ½Ä ÅõÀÚ·Î ¼ö¹é¾ï ¿øÀÇ ÀÚ»êÀ» ÀÏ±É´Ù°í ¾Ë·ÁÁ® ‘Ã»³â ¹öÇÍ’À¸·Î ºÒ¸®´ø ´ëÇÐ»ý ÁÖ½Ä ÅõÀÚÀÚ ¹ÚÃ¶»ó(33)¾¾°¡ ½ÇÁ¦ ÀÚ»êÀÌ 14¾ï¿øÀÌ¶ó°í °í¹éÇß´Ù.
8ÀÏ ¹Ú ¾¾´Â ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ “Á¦°¡ ¹ø µ·¿¡ ±âºÎ ±Ý¾×±îÁö Æ÷ÇÔÇÏ¸é 14¾ï¿ø Á¤µµ ¹ú¾ú´Ù. ÀÚ»êÀÌ 400¾ï¿øÀÌ¶ó Á÷Á¢ ¾ð±ÞÇÑ ÀûÀº ¾øÁö¸¸ ±×µ¿¾È °ü·Ã Áú¹®¿¡ ´ëÇÑ ´äÀ» ÇÇÇÏ°í ¹Ù·Î ÀâÁö ¾ÊÀº °Ç ´Ù Á¦ ºÒÂû”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¹Ú ¾¾´Â ¶Ç “°ÅÁþÀÌ Åº·Î³¯±î Ç×»ó ºÒ¾ÈÇß°í, ¹Ì¸® ¹Ù·ÎÀâÁö ¸øÇÑ °ÍÀ» ÈÄÈ¸ÇÑ´Ù”¸ç “È«Äá¿¡ º»»ç¸¦ µÐ ÅõÀÚÈ¸»ç¿¡¼ ±Ù¹«Çß´Ù´Â °ú°Å º¸µµ ¿ª½Ã »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ÁË¼ÛÇÏ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¹Ú ¾¾ÀÇ 400¾ï Àç»ê ³í¶õÀº SNS»ó¿¡¼ ÀÚ½Å ÀÎÁõ ¿ä±¸ °ø¹æÀ¸·ÎºÎÅÍ ½ÃÀÛµÆ´Ù.
À¯¸í ÁÖ½ÄÅõÀÚ°¡ÀÌÀÚ ½ºÅ¹Æ÷ÀÎÆ® ÀÌ»çÀÎ ½ÅÁØ°æ¾¾´Â Áö³ 3ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ ¹Ú ¾¾¿¡°Ô 400¾ï Àç»ê ÀÎÁõÀ» ¿ä±¸Çß´Ù.
½Å ¾¾´Â ¾Õ¼ Áö³ÇØ ‘Ã»´ãµ¿ ÁÖ½Ä ºÎÀÚ’·Î À¯¸í¼¼¸¦ ¶³Ä¡¸ç »ç±â »ç°ÇÀ» ¹úÀÎ ÀÌÈñÁø¾¾ÀÇ ½ÇÃ¼¸¦ Æø·ÎÇÑ ÁÖ½ÄÅõÀÚ°¡ÀÌ´Ù.
½Å ¾¾´Â ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ ¹Ú ¾¾¸¦ ÇâÇØ “½ÇÁ¦ 400¾ï¿øÀ» ÁÖ½ÄÀ¸·Î ¹ú¾ú´Ù¸é Á÷Á¢ °èÁÂ¸¦ º¸°Ô ÇØ ´Þ¶ó”¸ç “¹Ú¾¾°¡ ÀÚ½ÅÀÇ ÁÖÀå´ë·Î 400¾ï¿øÀ» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù¸é Çö±Ý 1¾ï¿øÀ» ¹Ú ¾¾°¡ ¿øÇÏ´Â °÷¿¡ ¾àÁ¤ ¾øÀÌ ÀÏ½Ã±ÝÀ¸·Î ±âºÎÇÏ°Ú´Ù”°í Á¦¾ÈÇß´Ù.
±×·¯³ª ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¹Ú ¾¾´Â “ÀÏ¸é½Äµµ ¾ø´Â ºÐÀÌ ¹Øµµ ³¡µµ ¾ø´Â °íÁýÀ» ºÎ·Á ½Ç¼Ò¸¸ ³ª¿Â´Ù”¸ç “¸¶Ä¡ ¾ß¹ÙÀ§²Û ³»±â ³îÀ½ÇÏµí ´ëÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ Àú¸¦ ¸ð¿åÇÏ´Â °Íº¸´Ù ÈÎ¾À ºÒÄèÇÏ´Ù”°í ´äÇß´Ù.
ÀÌÈÄ ¹Ú ¾¾´Â ¸î ½Ã°£ µÚ “½Å ¾¾¸¦ ¸¸³µ°í ³»ÀÏ ±ÛÀ» ³²±â°Ú´Ù”´Â ±ÛÀ» °ÔÀçÇß°í ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¸¦ ÅëÇØ 8ÀÏ ‘400¾ï ³í¶õ’¿¡ ´ëÇÑ Áø½ÇÀ» ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >