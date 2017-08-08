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ÀÌ¼ö¹ÎÀº ¾î¸°ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥ ‘º¸´ÏÇÏ´Ï’¸¦ ÅëÇØ ÀÎÁöµµ¸¦ ½×Àº Á÷ÈÄ µå¶ó¸¶ ‘¿ªÀû: ¹é¼ºÀ» ÈÉÄ£ µµÀû’¿¡¼ Àå³ì¼öÀÇ ÃÖÃø±Ù ¿ªÇÒÀÎ ‘»óÈ’¿ªÀ» ¸Ã¾ÒÀ¸¸ç ÀÌÈÄ µå¶ó¸¶ ‘³¡¿¡¼ µÎ ¹øÂ° »ç¶û’¿¡¼ ÁöÁøÈñÀÇ µþ ‘°í¿¹Áö’ ¿ªÇÒ·Î Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ²ÙÁØÈ÷ ÀÛÇ° È°µ¿À» ÇØ¿À°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ¼ö¹ÎÀº ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ ¾Ö±³ ³ÑÄ¡´Â ÀÏ»ó ¼¿Ä«¸¦ °ø°³Çß´Ù.
»çÁøÀº ÀÌ¼ö¹ÎÀÌ ¿ªÀûÀ» ÂïÀ» ´ç½Ã·Î ÃßÁ¤µÇ¸ç »çÁø ¼Ó¿¡¼ ÀÌ¼ö¹ÎÀº »ç¶û½º·´°í ¾Ö±³ ³ÑÄ¡´Â Ç¥Á¤À» Áþ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ÃÖ±Ù À¯ÇàÇÏ´Â ¾îÇÃÀ» ÀÌ¿ëÇØ Åä³¢ ±×¸²À» Ãß°¡ÇßÀ½¿¡µµ ÀüÇô ¾î»öÇÔÀÌ ¾øÀ» Á¤µµ·Î ±Í¿©¿î ¸ð½ÀÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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