¹ÚÃ¶»ó, ¼ö¹é¾ï ÀÚ»ê°¡ °ÅÁþ¸» ¡®µÚ´Ê°Ô °í¹éÇÑ ÀÌÀ¯?¡¯...¡°½Å°æÁØ°ú SNS ¼³Àü¡æ¸¸³² ÈÄ ¡®µéÅë¡¯¡±

|
|
|
|¡ã ¼ö¹é¾ï¿øÀÇ ÀÚ»ê°¡·Î ¾Ë·ÁÁø 30´ë ¡®Ã»³â ¹öÇÍ¡¯ ¹ÚÃ¶»ó ¾¾°¡ ÁÖ½ÄÀ¸·Î ½ÇÁ¦ ¹ø µ·Àº ¡®14¾ï¡¯ÀÌ¶ó°í °í¹éÀ» Çß´Ù. ±×°¡ ÀÌ·±ÇÑ °í¹éÀ» ÇÏ°ÔµÈ ÀÌÀ¯°¡ ¹«¾ùÀÎÁö °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
¼ö¹é¾ï¿øÀÇ ÀÚ»ê°¡·Î ¾Ë·ÁÁø 30´ë ‘Ã»³â ¹öÇÍ’ ¹ÚÃ¶»ó ¾¾°¡ ÁÖ½ÄÀ¸·Î ½ÇÁ¦ ¹ø µ·Àº ‘14¾ï’ÀÌ¶ó°í °í¹éÀ» Çß´Ù. ±×°¡ ÀÌ·±ÇÑ °í¹éÀ» ÇÏ°ÔµÈ ÀÌÀ¯°¡ ¹«¾ùÀÎÁö °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.
8ÀÏ ¹Ú ¾¾´Â ÇÑ ¸ÅÃ¼ ÀÎÅÍºä¸¦ ÅëÇØ “400¾ï¿ø ÀÚ»êÀ» Á÷Á¢ ¾ð±ÞÇÑ ÀûÀº ¾øÁö¸¸, ±×°£ °ü·Ã Áú¹®À» ÇÇÇÏ°í ÀÌ¸¦ ¹Ù·ÎÀâÁö ¾Ê¾Ò´ø °ÍÀº ´Ù Á¦ ºÒÂûÀÌ´Ù”¸ç ÀÌ·¯ÇÑ »ç½ÇÀ» ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ “±âºÎ ¿å½É ¶§¹®¿¡ ¾×¼ö¸¦ ´Ã·Á°¡´Ù º¸´Ï ÀÏÀÌ Ä¿Á³°í, ÀÌ¸¦ ¹Ù·Î ÀâÁö ¸øÇß´Ù”¸ç “°ÅÁþÀÌ Åº·Î³¯±î Ç×»ó ºÒ¾ÈÇß´Ù”°í °í¹éÇß´Ù.
¹Ú ¾¾ÀÇ ÀÌ·¯ÇÑ °í¹éÀº ÃÖ±Ù ÁÖ½ÄÅõÀÚÀÚ ½Å°æÁØ ¾¾¿ÍÀÇ SNS ¼³ÀüÀÌ °è±â°¡ µÆ´Ù.
¹Ú ¾¾´Â ÁÖ½Ä ÅõÀÚ·Î 1500¸¸¿øÀ» 400¾ï¿øÀ¸·Î ºÒ·Á, ´ëÇÐ µî¿¡ 20¾ï¿ø´ë ±âºÎ ¾àÁ¤À» ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ‘°æºÏ´ë ±âºÎ¿Õ’, ‘Ã»³â¹öÇÍ’ µîÀ¸·Î ºÒ¸°´Ù.
±×·¯³ª Áö³ 3ÀÏ ½Å ¾¾°¡ ¹Ú ¾¾ÀÇ ÀÌ·¯ÇÑ ¼ö¹é¾ï¿øÀÇ Àç»ê Çü¼º¿¡ ÀÇÈ¤À» Á¦±âÇØ ³í¶õÀÌ ºÒ°ÅÁ³´Ù.
½Å ¾¾´Â SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ ¹Ú ¾¾¿¡ “½ÇÁ¦ 400¾ïÀ» ¹ú¾ú´Ù¸é °èÁÂ¸¦ º¸¿©´Þ¶ó. ¸¸¾à ¹Ú ¾¾ÀÇ ¸»ÀÌ ¸Â´Ù¸é ¹Ú ¾¾°¡ ¿øÇÏ´Â ´ÜÃ¼¿¡ Çö±Ý 1¾ï¿øÀ» ÀÏ½Ã±ÝÀ¸·Î ±âºÎÇÏ°Ú´Ù”°í ÀÇÈ¤À» Á¦±âÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ¹Ú ¾¾´Â SNS¸¦ ÅëÇØ “ÀÌ¹Ì ±¹¼¼Ã»¿¡¼ ‘¾Æ¸§´Ù¿î ³³¼¼ÀÚ»ó’À», ÇàÁ¤ÀÚÄ¡ºÎ¿¡¼´Â ‘±¹¹ÎÆ÷Àå’ ¼ö»óÀ» Á¦ÀÇÇÑ ÀûÀÌ ÀÖ´Ù”¸ç ÀÌ¹Ì ±¹°¡¿¡¼ ´ë½Å °ËÁõÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌÃ³·³ SNS ¼³ÀüÀ» ÀÌ¾î°¡´ø ½Å ¾¾¿Í ¹Ú ¾¾´Â °á±¹ 7ÀÏ Á÷Á¢ ¸¸³ª ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´³°í, ¹Ú ¾¾°¡ °ÅÁþ¸»ÇÑ Áø½ÇÀÌ µå·¯³ª°Ô µÈ °ÍÀÌ´Ù.
½Å°æÁØÀº 8ÀÏ SNS ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ “¾ÏÆ° 400¾ïÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¸î ¾ï Á¤µµ ¹ú¾ú°í ±âºÎ´Â ¾àÁ¤¿¡ ´Ù¸¥ »ç¶÷µéÀÇ µµ¿òÀ¸·Î ÀÚ±â ÀÌ¸§À¸·Î ±âºÎÇß´Ù. È«ÄáÀÌ´Ï ¹¹´Ï´Â ÀÎÅÏ»ýÈ°À» Çß¾úÁö¸¸ Áö±ÝÀº ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. ÀÌ°Ô °á·ÐÀÔ´Ï´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “±×´Â ‘ÈÄ¹èµé¿¡°Ô ¿µ¿õÀ¸·Î ³²°í ½Í¾ú°í ¿©·¯ ÀÎ»çµéÀ» ¸¸³ª¸é¼ ÀÚ½ÅÀÇ ½ÅºÐ»ó½Â¿¡ ÃëÇØÀÖ¾ú´Ù’ Á¤µµ³×¿ä. ÂøÀâÇÕ´Ï´Ù”¸ç “Àúµµ ÀÌ¹øÀ» ¸¶Áö¸·À¸·Î Àú°ÝÀº ÀºÅðÇÕ´Ï´Ù. ±× Ã»³âÀº º»ÁúÀº ³ª»Û »ç¶÷Àº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ±×³É ¾à°£ÀÇ Çã¾ðÁõ¿¡ »çÈ¸°¡ ±×¸¦ ¿µ¿õÀ¸·Î ¸¸µé¸é¼ º»ÀÎÀÌ ½ÉÃëÇØ ¹ö¸° °ÅÁÒ”¶ó°í Áø½ÇÀ» ¾Ë¸®°Ô µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >