¡®eÇÁ¶óÀÌ¹ö½Ã Å¬¸°¼¾ÅÍ¡¯ Á¢¼Ó ¾È µÇ´Â È²´çÇÑ ÀÌÀ¯ ¡°µ¿Á¢ 1000¸íÀ¸·Î ¼³°è¡±

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¼ºñ½º°¡ ¿øÈ°È÷ Á¦°øµÇÁö ¾ÊÀº °¡¿îµ¥ Çà¾ÈºÎ´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 11½Ã±îÁö ¾à 1Ãµ¸íÀÇ ÀÌ¿ëÀÚ°¡ À¥»çÀÌÆ® Å»Åð ½ÅÃ»À» ÇÑ °ÍÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
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