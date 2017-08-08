¡®Àå»ê¹ü¡¯ ¼Ò¸§³¢Ä¡´Â ±× ¸ñ¼Ò¸®¡¦½ÇÁ¦ ¡®Àå»ê¹ü¡¯Àº Á¸ÀçÇÒ±î? Àå»ê ÀÏ´ë ¸ñ°Ý´ã Á¸Àç

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.8 È­ 18:33
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.08  
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¡ã 8ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï½Ã ¿ë»ê±¸ CGV ¿ë»ê ¾ÆÀÌÆÄÅ©¸ô¿¡¼­ ¿µÈ­ ‘Àå»ê¹ü’ÀÇ ¾ð·Ð½Ã»çÈ¸°¡ ¿­·È´Ù. ‘Àå»ê¹ü’Àº 2013³â °æ ÀÎÅÍ³Ý Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î È­Á¦°¡ µÆ´ø ¹ÌÈ®ÀÎ »ý¹°Ã¼·Î ¿µÈ­  ‘Àå»ê¹ü’Àº ¸ñ¼Ò¸®¸¦ Èä³» ³» »ç¶÷À» È¦¸°´Ù´Â Àå»ê¹üÀ» µÑ·¯½Ñ ÀÌ¾ß±âÀÌ´Ù. SBSÄ¸Ã³.

8ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï½Ã ¿ë»ê±¸ CGV ¿ë»ê ¾ÆÀÌÆÄÅ©¸ô¿¡¼­ ¿µÈ­ ‘Àå»ê¹ü’ÀÇ ¾ð·Ð½Ã»çÈ¸°¡ ¿­·È´Ù. ÀÌ³¯ ¾ð·Ð½Ã»çÈ¸¿¡´Â ÇãÁ¤ °¨µ¶À» ºñ·ÔÇØ ¹è¿ì ¿°Á¤¾Æ, ¹ÚÇõ±Ç, ½Å¸°¾Æ°¡ Âü¼®Çß´Ù.

¿µÈ­ ‘Àå»ê¹ü’Àº ¸ñ¼Ò¸®¸¦ Èä³» ³» »ç¶÷À» È¦¸°´Ù´Â Àå»ê¹üÀ» µÑ·¯½Ñ ÀÌ¾ß±â·Î ¹è¿ì ¿°Á¤¾Æ¸¦ ºñ·ÔÇØ ¹ÚÇõ±Ç°ú ½Å¸°¾Æ°¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ¶ß°Å¿î ¿­±â¸¦ Â÷°©°Ô ½ÄÈú °øÆ÷ ¿µÈ­ ±â´ëÀÛÀÌ´Ù.

ÀÌ³¯ ÇãÁ¤ °¨µ¶Àº “¼Ò¸®¸¦ ³»´Â »ç¶÷ÀÌ ´ç»çÀÚ°¡ ¾Æ´Ò ¶§ ½º¸±ÀÌ ÀÖÀ» °Å¶ó°í »ý°¢Çß´Ù. ´Ü¼øÈ÷ ÀÏ»ó ¼Ò¸®¸é ´ú ¹«¼­¿ï °Í °°°í ³Ê¹« ¹«¼­¿î ´À³¦À» ÁÖ¸é ÀÏ»ó¿¡¼­ÀÇ ´À³¦ÀÌ ¾àÇØÁú °Å¶ó°í »ý°¢Çß´Ù”¸ç “¼Ò¸®¸¦ Èä³» ³»´Â °Í¸¸À¸·Î È¦¸®´Â °Ç ¾Æ´ÏÁö ¾ÊÀ»±î ½Í¾î¼­ ½É¸®ÀûÀ¸·Î ÇÏ·Á°í ³ë·ÂÀ» ¸¹ÀÌ Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

‘Àå»ê¹ü’Àº 2013³â °æ ÀÎÅÍ³Ý Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î È­Á¦°¡ µÆ´ø ¹ÌÈ®ÀÎ »ý¹°Ã¼ÀÌ´Ù. Ã³À½ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ¹ÌÈ®ÀÎ »ý¹°Ã¼°¡ ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Àå»ê ÂÊ¿¡ Á¸ÀçÇÑ´Ù´Â ¼Ò¹®ÀÌ ÆÛÁ³À¸¸ç ÀÌÈÄ °°Àº ÇØ ÇÑ Æ÷ÅÐ »çÀÌÆ® À¥Å÷ ÀÛ°¡°¡ ‘Àå»ê¹ü’À» ¼ÒÀç·Î À¥Å÷À» ±×¸®¸ç º»°ÝÀûÀ¸·Î È­Á¦°¡ µÆ´Ù.

Àå»ê¹üÀÌ È­Á¦°¡ µÇÀÚ SBS ‘±Ã±ÝÇÑ ÀÌ¾ß±â Y’ Á¦ÀÛÁøÀÌ 2013³â Á÷Á¢ Àå»ê¹ü ±«´ãÀ» ÃëÀçÇÏ±âµµ Çß´Ù. ´ç½Ã ¹æ¼Û¿¡¼­´Â Àå»ê¹üÀ» ¸ñ°ÝÇß´Ù´Â ¸ñ°ÝÀÚµéÀ» ¸¸³ª ÀÎÅÍºä¸¦ °¡Á³´Ù.

Àå»ê¹üÀ» ¸ñ°ÝÇß´Ù ÁÖÀåÇÏ´Â ÇÑ µî»ê°´Àº “¹üº¸´Ù ºü¸£°í Èñ°í ±ä ÅÐÀ» °¡Á³´Ù. ¹Ù¶÷ °°Àº ¼Ò¸®¸¦ ³»¸ç ÀÌµ¿ÇÑ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

¿Â¶óÀÎ »ó¿¡¼­ Àå»ê¹üÀ» ¸ñ°ÝÇß´Ù°í ÁÖÀåÇÏ´Â ³×Æ¼Áðµé ¿ª½Ã Àå»ê¹üÀÌ Èñ°í ±ä ÅÐÀ» °¡Á³À¸¸ç ¹Ù¶÷ °°°Å³ª È¤Àº ¹°¼Ò¸® °°Àº ¼Ò¸®¸¦ ³½´Ù°í °øÅëÀûÀ¸·Î ÁÖÀåÇß´Ù.

¶Ç ‘Àå»ê¹ü’ÀÌ ÁÖ·Î ¸ñ°ÝµÈ Àå¼Ò´Â ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Àå»ê ÀÏ´ë¶ó°í ÀÔÀ» ¸ð¾Ò´Ù.

±×·¯³ª ¾ÆÁ÷±îÁöµµ Àå»ê¹üÀÇ ½ÇÃ¼´Â Á¦´ë·Î ¹àÇôÁø ¹Ù ¾ø´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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