¡®Àå»ê¹ü¡¯ ¼Ò¸§³¢Ä¡´Â ±× ¸ñ¼Ò¸®¡¦½ÇÁ¦ ¡®Àå»ê¹ü¡¯Àº Á¸ÀçÇÒ±î? Àå»ê ÀÏ´ë ¸ñ°Ý´ã Á¸Àç

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8ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï½Ã ¿ë»ê±¸ CGV ¿ë»ê ¾ÆÀÌÆÄÅ©¸ô¿¡¼ ¿µÈ ‘Àå»ê¹ü’ÀÇ ¾ð·Ð½Ã»çÈ¸°¡ ¿·È´Ù. ÀÌ³¯ ¾ð·Ð½Ã»çÈ¸¿¡´Â ÇãÁ¤ °¨µ¶À» ºñ·ÔÇØ ¹è¿ì ¿°Á¤¾Æ, ¹ÚÇõ±Ç, ½Å¸°¾Æ°¡ Âü¼®Çß´Ù.
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‘Àå»ê¹ü’Àº 2013³â °æ ÀÎÅÍ³Ý Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÈÁ¦°¡ µÆ´ø ¹ÌÈ®ÀÎ »ý¹°Ã¼ÀÌ´Ù. Ã³À½ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ¹ÌÈ®ÀÎ »ý¹°Ã¼°¡ ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Àå»ê ÂÊ¿¡ Á¸ÀçÇÑ´Ù´Â ¼Ò¹®ÀÌ ÆÛÁ³À¸¸ç ÀÌÈÄ °°Àº ÇØ ÇÑ Æ÷ÅÐ »çÀÌÆ® À¥Å÷ ÀÛ°¡°¡ ‘Àå»ê¹ü’À» ¼ÒÀç·Î À¥Å÷À» ±×¸®¸ç º»°ÝÀûÀ¸·Î ÈÁ¦°¡ µÆ´Ù.
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