¡®ºñµð¿À½ºÅ¸¡¯ ·ùÇÊ¸³Ù½, ¹Ì³ª ·ùÇÊ¸³ °áÈ¥ Çã¶ô ¡®°¨µ¿ ¹ß¾ð¡¯...¡°Çì¾îÁö¸é ¿©ÀÚ°¡ ´õ »óÃ³¡±

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|¡ã ‘17»ì ¿¬»ó¿¬ÇÏ Ä¿ÇÃ’ ¹Ì³ª¿Í ·ùÇÊ¸³ÀÇ °áÈ¥¿¡ ´ëÇØ ·ùÇÊ¸³ ¾î¸Ó´Ï°¡ °ø°³ÀûÀ¸·Î Çã¶ô, °¨µ¿À» ¼±»çÇß´Ù. MBC ‘ºñµð¿À½ºÅ¸’ ÇÑ Àå¸é Ä¸Ã³.
‘17»ì ¿¬»ó¿¬ÇÏ Ä¿ÇÃ’ ¹Ì³ª¿Í ·ùÇÊ¸³ÀÇ °áÈ¥¿¡ ´ëÇØ ·ùÇÊ¸³ ¾î¸Ó´Ï°¡ °ø°³ÀûÀ¸·Î Çã¶ô, °¨µ¿À» ¼±»çÇß´Ù.
Áö³ 9ÀÏ MBC ‘ºñµð¿À½ºÅ¸’¿¡´Â ¹Ì³ª ·ùÇÊ¸³ Ä¿ÇÃÀÌ Ãâ¿¬ÇÑ °¡¿îµ¥, ·ùÇÊ¸³ÀÇ ¾î¸Ó´Ï°¡ ½ºÆ©µð¿À¿¡ ±ôÂ¦ Ãâ¿¬ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ ·ùÇÊ¸³ÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â µÎ »ç¶÷ÀÇ ¿¾Ö¿¡ ´ëÇØ “º»ÀÎÀÇ ÀÎ»ýµµ Çàº¹ÇÑ ¹æÇâÀ¸·Î Àß °¥ °Å¶õ ¹ÏÀ½ÀÌ ÀÖ´Ù”¸ç “»ç¶ûÀº ¾Æ¹«³ª ÇÒ ¼ö ¾ø´Â °Í ¾Æ´Ï³Ä”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
‘°áÈ¥À» Çã¶ôÇÏ³Ä’´Â MCÁú¹®¿¡´Â “ÇÊ¸³ÀÌ°¡ »ç¶ûÇÏ°í Çàº¹ÇÏ¸é Çã¶ôÇÒ °ÍÀÌ´Ù”°í ´äÇØ ³î¶ó¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÀÌ¾î “¹Ì³ª¸¦ Ã³À½ ºÃÀ» ¶§ ‘»óÃ³ ¹ÞÁö ¾Ê°Ô Àß ¸¸³ª¶ó’°í Çß´Ù”¸ç “ÀÎ»ý ¼±¹èÀÌÀÚ ¿©ÀÚ·Î¼ ¼·Î ¸¸³ª¼ Çì¾îÁö°Ô µÇ¸é ¿©ÀÚ°¡ ´õ Å©°Ô »óÃ³¹Þ´Â´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
µ¡ºÙ¿© “Áö±Ý ³»Á¶µµ Àß ÇÏ°í ÇÊ¸³ÀÌ Çàº¹ÇØÇÏ´Â ¸ð½À º¸´Ï±î ³Ê¹« ÁÁ´Ù”¸ç “»ç¶ûÇÒ ¼ö ÀÖÀ» ¶§ ¸¹ÀÌ »ç¶ûÇÏ°í Çàº¹ÇÒ ¼ö ÀÖ±æ ¹Ù¶õ´Ù”°í ´çºÎÇß´Ù.
ÀÌ Àå¸éÀ» º» ³×Æ¼ÁðµéÀº “¾î¸Ó´Ï °¨µ¿. µÎºÐ ÀÌ»Û »ç¶ûÇÏ¼¼¿ä” “·ùÇÊ¸³ ¾î¸Ó´Ï ÁøÂ¥ ³Ê¹« ¸ÚÁö½É ½±Áö ¾ÊÀº ±³Á¦¸¦ Çã¶ôÇØÁÖ°í” “ÇÊ¸³¾î¸Ó´Ï ÁøÂ¥ ÁÁÀººÐÀÌ³×¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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