°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.9 ¼ö 15:01
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®¸Åµåµ¶ ¿©ÁÖ ¹°¸Á¡¯ ·ùÈ­¿µ, ¡®¾ÆÀÌÇØ¡¯ÆÀ°ú È­±â¾Ö¾Ö ´ÙÁ¤¼¦...¡°ÁøÂ¥ °¡Á·°°³×¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.09  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹è¿ì ·ùÈ­¿µÀÌ KBS »õ ¼ö¸ñµå¶ó¸¶ ¡®¸Åµåµ¶¡¯ ¿©ÁÖÀÎ°øÀ¸·Î ¹°¸Á¿¡ ¿Ã¶ó È­Á¦´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, ÃÖ±Ù ¡®¾Æ¹öÁö°¡ ÀÌ»óÇØ¡¯ ÆÀ°ú ÂïÀº ´ÙÁ¤¼¦µµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¹Ìµµ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ Ä¸Ã³.

¹è¿ì ·ùÈ­¿µÀÌ KBS »õ ¼ö¸ñµå¶ó¸¶ ‘¸Åµåµ¶’ ¿©ÁÖÀÎ°øÀ¸·Î ¹°¸Á¿¡ ¿Ã¶ó È­Á¦´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, ÃÖ±Ù ‘¾Æ¹öÁö°¡ ÀÌ»óÇØ’ ÆÀ°ú ÂïÀº ´ÙÁ¤¼¦µµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

¹è¿ì ÀÌ¹Ìµµ´Â Áö³­ 4ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡ “#¾Æ¹öÁö°¡ÀÌ»óÇØ #¾ÆÀÌµéÀÌÀÌ»óÇØ #·ù¼ö¿µ #ÀÌÀ¯¸® #¹ÎÁø¿õ #Á¤¼Ò¹Î #·ùÈ­¿µ #ÀÌ¹Ìµµ #ÀÌÁØÀºÃÔ¿µÀÏÂï³¡³ª°íÁý¿¡°¨ #ÀÌÁ¦3ÁÖ³²À½ #¹ú½á¾Æ½¬¿ò #¾ÈÈ¿¼·ÀÌ¶ûÀºµÑ¸¸Âï¾î¾ßÁö.. #fatherisstrange”¶ó´Â ±Û·ÇØ½ÃÅÂ±×¿Í ÇÔ²² »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù.

°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó ·ùÈ­¿µÀ» ºñ·ÔÇÑ Ãâ¿¬ÀÚµéÀº È­±â¾Ö¾ÖÇÑ ºÐÀ§±â·Î ÈÆÈÆÇÔÀ» ÀÚ¾Æ³»°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ ¸ð½ÀÀ» º» ÆÒµéÀº “²É¹Ì³à ²É¹Ì³² ¸ðÀÓ” “ÁøÂ¥ °¡Á·°°¾Æ¿ä ´Ùµé” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

ÇÑÆí, ·ùÈ­¿µ ¼Ò¼Ó»ç ÀÌ¸ÅÁø¾Æ½Ã¾Æ´Â 9ÀÏ “·ùÈ­¿µÀÌ KBS2 »õ ¼ö¸ñµå¶ó¸¶ ‘¸Åµåµ¶’ Ãâ¿¬À» Á¦ÀÇ ¹Þ°í ³íÀÇ Áß¿¡ ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®±è±â´ö, º£µå½Å °­¿ä+Æø¾ð ÇÇ¼Ò¡¯, 4³âîñ »ç°Ç °í¼Ò ¿Ö? °í¼Ò ¿©¹è¿ì ´©±¸?...³×Æ¼Áð ¡°±Ã±ÝÇÏ³×¡±
  • ÀÌÀç¿ë ¡°ÀÌ°ÇÈñ È¸Àå »ì¾Æ°è½Ç ¶§ºÎÅÍ...¡± ¸»½Ç¼ö ³í¶õ...°è¼ÓµÈ »ç¸Á¼³¿¡ ¡®°ü½ÉÁýÁß¡¯
  • UFC Ã¨ÇÁ ¸Æ±×¸®°Å vs ¡®¹«ÆÐº¹¼­¡¯ ¸ÞÀÌ¿þ´õ °æ±â¡¦Á¤ÀÛ Æ¼ÄÏ ¾È ÆÈ·Á ³­¸®
  • ¾ÆÀÌÆù8, Èæ¹é ÄÃ·¯ÀÏ±î ¾Æ´Ï¸é 6°¡Áö ÄÃ·¯ÀÏ±î?
  • ¡®ºñµð¿À½ºÅ¸¡¯ ·ùÇÊ¸³Ù½, ¹Ì³ª ·ùÇÊ¸³ °áÈ¥ Çã¶ô ¡®°¨µ¿ ¹ß¾ð¡¯...¡°Çì¾îÁö¸é ¿©ÀÚ°¡ ´õ »óÃ³¡±
    • ¡®±è±â´ö, º£µå½Å °­¿ä+Æø¾ð ÇÇ¼Ò¡¯, 4³âîñ »ç°Ç °í¼Ò ¿Ö? °í¼Ò ¿©¹è¿ì ´©±¸?...³×Æ¼Áð ¡°±Ã±ÝÇÏ³×¡± ¡®±è±â´ö, º£µå½Å °­¿ä+Æø¾ð ÇÇ¼Ò¡¯, 4³âîñ »ç°Ç °í¼Ò ¿Ö? °í¼Ò ¿©¹è¿ì ´©±¸?...³×Æ¼Áð ¡°±Ã±ÝÇÏ³×¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®ºñµð¿À½ºÅ¸¡¯ ·ùÇÊ¸³Ù½, ¹Ì³ª ·ùÇÊ¸³ °áÈ¥ Çã¶ô ¡®°¨µ¿ ¹ß¾ð¡¯...¡°Çì¾îÁö¸é ¿©ÀÚ°¡ ´õ »óÃ³¡±
    2
    À¯½Â¿Á, Ä«Æä¿¡¼­ Æ÷Âø ¡®ÀÏ»ó¸ð½À ¼ÒÅ»ÇÏ³×¡¯...¡°¹»ÇØµµ ºñÀ²±øÆÐ¡±
    3
    ¡®¿ö³Ê¿ø¡¯ °­´Ù´Ï¿¤, ¼¾ÅÍ ½ÇÁ¾¿¡ ÆÒµé ºÒ¸¸ ÅÍÁ®¡¦¡°¾à¼ÓÀº ÁöÄÑ¾ßÁö¡±
    4
    ¡®Àå»ê¹ü¡¯ ¼Ò¸§³¢Ä¡´Â ±× ¸ñ¼Ò¸®¡¦½ÇÁ¦ ¡®Àå»ê¹ü¡¯Àº Á¸ÀçÇÒ±î? Àå»ê ÀÏ´ë ¸ñ°Ý´ã Á¸Àç
    5
    [¿ï»ê³¯¾¾]8ÀÏ, ¿ï»ê¿¡ ÃµµÕ¡¤Æø¿ì Àü¸Á
    6
    ¡®CJ E&M °è¾à¡¯ ±èÀçÈ¯, ÇÐÃ¢½ÃÀý ¸ð½Àº¸´Ï ¡°¿øÁ¶ ²É¹Ì³²?¡¯...¡°±î¹«ÀâÀâ ÇÇºÎ+±Í¿©¿î ¹Ì¼Ò¡±
    7
    eÇÁ¶óÀÌ¹ö½Ã Å¬¸°¼­ºñ½º, ÀÌ¿ëÀÚ ÆøÁÖ ¡®È¨ÆäÀÌÁö ÀÏ½Ã Á¢¼ÓÀå¾Ö¡¯...¡°¾ðÁ¦Âë ¿øÈ°ÇÏ³ª?¡±
    8
    Á¶¼±¾÷ ºÒÈ² Áö¼Ó¿¡ µ¿±¸ ÀÎ±¸ ¼öÁ÷ ÇÏ¶ô
    9
    ¿ï»ê ÁÖ¿ä ´ë±â¾÷µé ÁöÁÖ»ç ÀüÈ¯ ¼Óµµ
    10
    [¿µ»ó]½Å°í¸® Áß´Ü ¹Ý´ë Àü±¹¼­ ¸ð¿´´Ù
    µµ½É ÇÑº¹ÆÇ¿¡¼­ ½Ã¿øÇÑ ¡®¹°ÃÑ½Î¿ò¡¯
    Áö¿ª ¿¹¼úÀÎµé°£ ¼ÒÅëÀÇ Àå ¡®°ü°èÀÇ ½ÃÀÛ¡¯î÷
    ¿©¸§¹ã ³²¹ÌÀ½¾Ç¿¡ ºüÁ®º¼±î, ÀüÅë°¡¶ô¿¡ ÃëÇØº¼±î
    °í¹Ì¼ú ¼öÁý°ü·Ã Èï¹ÌÁøÁø ÀÌ¾ß±â
    ¿À½ÏÇÑ ´õÀ§Å»Ãâ, ÅÂÈ­°­ ´ë½£¿¡¼­ Àú½Â¼¼°è¸¦ ¸¸³ª´Ù

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr