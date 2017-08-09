¡®14ÀÏ ÀÓ½Ã°øÈÞÀÏ¡¯ »ç½Ç»ó ºÒ°¡´É?...Á¤ºÎ ¡°ÁöÁ¤ °èÈ¹ ¾ø´Ù¡±

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Á¤ºÎ°¡ ±¤º¹Àý Àü³¯À» ÀÓ½Ã°øÈÞÀÏ·Î ÁöÁ¤ÇÒ °èÈ¹ÀÌ ¾ø´Ù°í ¹àÇû´Ù.
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ÀÌ·¯ÇÑ ¼Ò¹®Àº Áö³ÇØÀÇ °æ¿ì ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ‘±¤º¹ 70ÁÖ³â °è±â ±¹¹Î »ç±â ÁøÀÛ ¹æ¾È’À¸·Î ±¤º¹Àü Àü³¯À» ÀÓ½Ã°øÈÞÀÏ·Î ÁöÁ¤ÇÑ ¹Ù ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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