¡®Åð»ç¡¯ ±è¼Ò¿µ ¾Æ³ª¿î¼­, MBC ¶°³ª´Â ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿ ´«¾Õ, ¹èÇöÁø°ú ´ëÁ¶ÀûÀÌ³×¡±

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±è¼Ò¿µ ¾Æ³ª¿î¼°¡ °á±¹ MBC Åð»ç¸¦ ¼±¾ðÇÑ °¡¿îµ¥, ±× ÀÌÀ¯¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ ÃÖ±Ù ‘¾çÄ¡»ç°Ç’À¸·Î ±¸¼³¼ö¿¡ ¿À¸¥ ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼´Â MBC ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿¸¦ ¹Ù¶óº¸°í ÀÖ¾î ±è ¾Æ³ª¿î¼¿Í ´ëÁ¶Àû Çàº¸·Î ´«±æÀ» ²ö´Ù.
±è ¾Æ³ª¿î¼´Â 9ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ÀÌ³¯ MBC Åð»ç ÈÄ ½É°æÀ» ÀüÇß´Ù.
±è ¾Æ³ª¿î¼´Â “³ª°¡´Â ±æ¿¡ º¸´Ï È¸»ç°¡ »õ»ï½º·¹ Âü ÄÇ´Ù. ¹Ì¿ì³ª °í¿ì³ª ¸ÅÀÏ°°ÀÌ ÀÌ Ä¿´Ù¶õ °Ç¹°¿¡¼ ¿ï°í ¿ô¾ú´ø ½Ã°£ÀÌ ³¡³µ´Ù”¸ç “ÀÌÁ¦´Â ±â¾ïÇÏ±â ½ÈÀº ÀÏµé º¸´Ù´Â ÀÌ°÷¿¡ ÀÖ´Â ÁÁÀº »ç¶÷µéÀ» ¿µ¿øÈ÷ ±â¾ïÇØ¾ßÁö. º¯ÇØ°¥ Á¶Á÷À» ÀÀ¿øÇÏ¸ç. ³»ÀÏºÎÅÍÀÇ »îÀÌ ¾ÆÁ÷Àº µµÀúÈ÷ ½Ç°¨ÀÌ ¾È °¡Áö¸¸, ÀÎ»ýÀÌ ¾î¶»°Ô Ç®·Á°¡µç Çàº¹À» Ã£¾Æ³»°Ú´Ù´Â ¾à¼ÓÀ» ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
±è ¾Æ³ª¿î¼°¡ MBC Åð»ç¸¦ °áÁ¤ÇÑ ÀÌÀ¯´Â Áö³ 2012³â MBC ÆÄ¾÷¿¡ Âü¿©Çß´ø ¾Æ³ª¿î¼µéÀÌ ±Ç·ÂÀÇ ÈûÀ» °ßµðÁö ¸øÇØ ¶°³ ÀÌÀ¯¿Í °°Àº °ÍÀ¸·Î ¿À·¡ÀüºÎÅÍ ÀüÇØÁ® ¿Ô´Ù.
´ç½Ã ÀÌ¸í¹Ú, ¹Ú±ÙÇý Á¤±Ç ½Ã±â »çÃø°ú ³ëÁ¶ ÃøÀÌ ±Ø¸íÇÑ ´ë¸³ ¾ç»óÀ» º¸¿©¿Â MBC´Â ´Ù¼öÀÇ ±âÀÚ, PD, ¾Æ³ª¿î¼µéÀº MBC¸¦ ¶°³ ¹Ù ÀÖ´Ù. 170ÀÏ ÆÄ¾÷ ÀÌÈÄ MBC¸¦ ¶°³ ¾Æ³ª¿î¼´Â 11¸í¿¡ ´ÞÇÑ´Ù.
´ç½Ã »óÈ²¿¡ ´ëÇØ ¹ÚÇýÁø ¾Æ³ª¿î¼¿Í ±è¿¬±¹ MBC ±âÀÚ°¡ ÃÖ±Ù ¾ð±ÞÇÏ±âµµ Çß´Ù.
¹Ú ¾Æ³ª¿î¼´Â 9ÀÏ ‘°ø¹üÀÚµé’ ¾ð·Ð½Ã»çÈ¸¿¡¼ “°ø¿µ¹æ¼ÛÀÌ Á¦ ¸ñ¼Ò¸® ³»Áö ¸øÇÏ°í ¼±ÈÄ¹è µ¿·áµéÀÇ ¾ÆÇÄÀ» º¸°í ÀÖ´Ù. ±âÀÚ´Â ±âÀÚ, PD´Â PD, ¾Æ³ª¿î¼´Â ¾Æ³ª¿î¼ ¿ªÇÒÀ» ÇÏÁö ¸øÇÏ´Â °Í¿¡ ´ëÇØ ºÐ³ëÇß°í ¸¶À½ÀÌ ¾ÆÆÍ´Ù. Á¦°¡ MBC¸¦ ³ª¿Í ÀÖÁö¸¸, ¾î¶² µµ¿òÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù¸é ÇÔ²² ÇÏ°í ½ÍÀº ¸¶À½ÀÌ ´Ã ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø ½Ã»çÈ¸µµ ÁøÇàÀÚÀÇ ¿äÃ»ÀÌ ¿Í¼ ÇÔ²² ÇÏ°Ú´Ù°í ¸»¾¸ µå·È´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ ±è¿¬±¹ MBC ±âÀÚ´Â “¾Æ³ª¿î¼±¹ 50¿©¸íÀÇ ¾Æ³ª¿î¼ Áß 11¸íÀÌ ´Ù¸¥ ºÎ¼·Î °¬´Ù“¶ó¸ç ”¹ÚÇýÁø ¾Æ³ª¿î¼¸¦ ºñ·ÔÇØ 12¸íÀÇ ¾Æ³ª¿î¼°¡ ±× »óÈ²À» °ßµðÁö ¸øÇÏ°í ¹æ¼Û±¹À» ¶°³µ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ±è ¾Æ³ª¿î¼¸¦ ºñ·ÔÇÑ MBC¸¦ Åð»çÇÑ 12¸íÀÇ ¾Æ³ª¿î¼¿Í ´Þ¸® Áö³ MBC ÆÄ¾÷À» Ã¶È¸, ³ëÁ¶¸¦ Å»ÅðÇÑ ÈÄ MBC ¾ÞÄ¿·Î º¹±ÍÇÑ ¹èÇöÁø ¾Æ³ª¿î¼´Â ÃÖ±Ù ‘¾çÄ¡»ç°Ç’ÀÌ ÀçÁ¶¸í µÅ Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
Áö³´Þ 28ÀÏ ¾çÀ±°æ MBC ±âÀÚ´Â “¹èÇöÁø ¾¾°¡ ¹°À» Æ²¾î³õ°í ¾çÄ¡ÁúÀ» ÇÏ°í °Å¿ïµµ º¸°í ÈÀåµµ °íÄ¡°í ÇØ¼ ¹è¾¾¿¡°Ô ‘³Ê¹« ¹°À» ¸¹ÀÌ ¾²´Â °Í °°Àºµ¥ Àá±×°í ¾çÄ¡ÁúÀ» ÇÏ¶ó’°í ÁöÀûÇÑ ÀûÀÌ ÀÖ´Ù”¸ç “»ç°Ç ´ÙÀ½³¯, Ãâ±ÙÇÏÀÚ¸¶ÀÚ ¹è ¾Æ³ª¿î¼¿Í ÀÖ¾ú´ø ÀÏ¿¡ ´ëÇØ À¼±À¸·ÎºÎÅÍ °æÀ§¼¸¦ ¿ä±¸¹Þ¾Ò´Ù”°í ÀüÇØ ³í¶õÀÌ µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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