¹Ú±â¿µ º»ºÎÀå ¡°È²¿ì¼® »çÅÂ, ÀÔÀÌ ¿­°³¶óµµ ÇÒ ¸» ¾ø´Ù¡±...»çÅðÀÇ»ç´Â? ¡°¾ø´Ù¡±

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¹Ú º»ºÎÀåÀº 10ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã 30ºÐ ¼¿ï °³²±¸ ¿ª»ïµ¿ °úÇÐ±â¼úÈ¸°ü¿¡¼ Á¤Ã¥ °£´ãÈ¸¸¦ ¿¾î ÀÌ °°ÀÌ ÀüÇß´Ù.
¹Ú º»ºÎÀåÀº “È²¿ì¼® »çÅÂ ´ç½Ã Ã¥ÀÓÀ» Åë°¨ÇÏ°í ÀÔÀÌ ¿°³¶óµµ ÇÒ ¸»ÀÌ ¾ø´Ù”¸ç “±×¶§ Á¶¿ëÈ÷ ¹°·¯³ª´Â °ÍÀ¸·Î ¸Å¸Â´Â °ÍÀ» ´ë½ÅÇß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
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ÀÌ¾î »çÅð ÀÇ»ç¿¡ ´ëÇØ “°úÇÐ±â¼úÁ¤º¸Åë½ÅºÎ Çõ½ÅÀåÀ¸·Î µ¹¾Æ¿Í ¿µ±¤½º·´Áö¸¸ ÇÑÆíÀ¸·Î´Â ¸·ÁßÇÑ ºÎ´ãÀ» ´À³¤´Ù”¸ç ½º½º·Î ¹°·¯³¯ ÀÇ»ç°¡ ¾øÀ½À» ºÐ¸íÈ÷ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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