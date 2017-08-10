ºÏÇÑ ¡°±¡ ÇâÇØ 4¹ß ½ò °Í¡± Çù¹Ú ±¸Ã¼È­¡¦¹Ì±¹ ¡°B1-B·Î ¼±Á¦Å¸°Ý¡± °èÈ¹Áß

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ºÏÇÑÀÌ 10ÀÏ ±¡¿¡ ´ëÇÑ Åºµµ¹Ì»çÀÏ ‘Æ÷À§»ç°Ý’ À§ÇùÀ» ±¸Ã¼ÈÇß´Ù.
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±è¶ô°â »ç·É°üÀº “È¼º-12ÇüÀº ÀÏº»ÀÇ ½Ã¸¶³×Çö, È÷·Î½Ã¸¶Çö, °íÄ¡Çö »ó°øÀ» Åë°úÇÏ°Ô µÇ¸ç »ç°Å¸® 3Ãµ356.7§°¸¦ 1Ãµ65ÃÊ(17ºÐ 45ÃÊ)°£ ºñÇàÇÑ ÈÄ ±¡µµ ÁÖº¯ 30∼40§° ÇØ»ó ¼ö¿ª¿¡ ÅºÂøµÇ°Ô µÉ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»ÇØ ±¸Ã¼ÀûÀÎ ¼öÄ¡±îÁö Á¦½ÃÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
ºÏÇÑÀÌ ¸¸¾à ¹Ì»çÀÏ ¹ß»ç¸¦ °¨ÇàÇÒ °æ¿ì, ¹Ì»çÀÏ 4¹ßÀ» µ¿½Ã ¹ß»çÇØ ±¡ ÁÖº¯ ¼ö½Êkm ¹Ý°æ ³»¿¡¼ ÀüÈÄÁÂ¿ì ³× ¹æÇâÀ¸·Î ¹Ì»çÀÏÀ» ¶³¾î¶ß¸± °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
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±¡¿¡ ´ëÇÑ ºÏÇÑÀÇ À§Çù¿¡ ´ëÇØ ¹Ì±¹ ¿ª½Ã ¹°·¯¼Áö ¾Ê¾Ò´Ù.
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¾Õ¼ 8ÀÏ ¹Ì±¹Àº ‘B-1B’ 2´ë¸¦ ±¡¿¡¼ ¹ßÁø½ÃÄÑ ÇÑ¹Ýµµ »ó°øÀ¸·Î Àü°³ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
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½º°¡ ¿ä½ÃÈ÷µ¥(Î¹ëùêÉ) ÀÏº» °ü¹æÀå°üÀº 10ÀÏ ºÏÇÑÀÇ ±¡ Æ÷À§ »ç°Ý ¿¹°í¿¡ ´ëÇØ “ÀÌ´Â ¿ì¸®³ª¶ó¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ Áö¿ª°ú ±¹Á¦»çÈ¸ÀÇ ¾ÈÀüº¸Àå¿¡ °üÇÑ ¸í¹éÇÑ µµ¹ß·Î, °áÄÚ ¿ëÀÎÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”°í ºñÆÇÇß´Ù.
ºÏ¹Ì °£ ¼³ÀüÀÌ °¥¼ö·Ï Çè¾ÇÇØÁöÀÚ Áß±¹ ¿Ü±³ºÎ´Â 9ÀÏ ¿Ü½ÅÀ» ÅëÇØ “ÇÑ¹ÝµµÀÇ »óÈ²Àº º¹ÀâÇÏ°í ¹Î°¨ÇÏ´Ù”¸é¼ “±³Âø»óÅÂ¿¡ °ü·ÃµÈ ´ç»çÀÚµéÀº »óÈ²À» ¾ÇÈ½ÃÅ³ ¼ö ÀÖ´Â ¹ß¾ð°ú Çàµ¿À» ÀÚÁ¦ÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ¸»ÇÏ¸ç ºÏÇÑ°ú ¹Ì±¹ÀÇ ÀÚÁ¦¸¦ ´çºÎÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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