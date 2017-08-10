°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.10 ¸ñ 19:36
¿¬¿¹/½Ã»ç
ºÏÇÑ ¡°±¡ ÇâÇØ 4¹ß ½ò °Í¡± Çù¹Ú ±¸Ã¼È­¡¦¹Ì±¹ ¡°B1-B·Î ¼±Á¦Å¸°Ý¡± °èÈ¹Áß
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.10  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ºÏÇÑÀÌ 10ÀÏ ±¡¿¡ ´ëÇÑ Åºµµ¹Ì»çÀÏ ‘Æ÷À§»ç°Ý’ À§ÇùÀ» ÅºÂø À§Ä¡±îÁö Á¦½ÃÇÏ¸ç ±¸Ã¼È­ÇÑ °¡¿îµ¥ ¹Ì±¹ ¿ª½Ã ¹°·¯¼­Áö ¾Ê°í ¸Â¼­°í ÀÖ¾î ÇÑ¹Ýµµ¸¦ µÑ·¯½Ñ ±äÀå°¨ÀÌ Á¡Á¡ °íÁ¶µÇ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

ºÏÇÑÀÌ 10ÀÏ ±¡¿¡ ´ëÇÑ Åºµµ¹Ì»çÀÏ ‘Æ÷À§»ç°Ý’ À§ÇùÀ» ±¸Ã¼È­Çß´Ù.

Á¶¼±Áß¾ÓÅë½ÅÀº ºÏÇÑ Àü·«±º»ç·É°ü ±è¶ô°âÀÌ “ÁßÀå°Å¸® Àü·«Åºµµ·ÎÄÏ ‘È­¼º-12Çü’ 4¹ßÀÇ µ¿½Ã ¹ß»çÇÏ´Â ±¡µµ Æ÷À§»ç°Ý ¹æ¾ÈÀ» ½ÅÁßÈ÷ °ËÅäÁß”ÀÌ¶ó°í º¸µµÇß´Ù.

±è¶ô°â »ç·É°üÀº “È­¼º-12ÇüÀº ÀÏº»ÀÇ ½Ã¸¶³×Çö, È÷·Î½Ã¸¶Çö, °íÄ¡Çö »ó°øÀ» Åë°úÇÏ°Ô µÇ¸ç »ç°Å¸® 3Ãµ356.7§°¸¦ 1Ãµ65ÃÊ(17ºÐ 45ÃÊ)°£ ºñÇàÇÑ ÈÄ ±¡µµ ÁÖº¯ 30∼40§° ÇØ»ó ¼ö¿ª¿¡ ÅºÂøµÇ°Ô µÉ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»ÇØ ±¸Ã¼ÀûÀÎ ¼öÄ¡±îÁö Á¦½ÃÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

ºÏÇÑÀÌ ¸¸¾à ¹Ì»çÀÏ ¹ß»ç¸¦ °¨ÇàÇÒ °æ¿ì, ¹Ì»çÀÏ 4¹ßÀ» µ¿½Ã ¹ß»çÇØ ±¡ ÁÖº¯ ¼ö½Êkm ¹Ý°æ ³»¿¡¼­ ÀüÈÄÁÂ¿ì ³× ¹æÇâÀ¸·Î ¹Ì»çÀÏÀ» ¶³¾î¶ß¸± °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.

±×·¯³ª ÀÌ³¯µµ ºÏÇÑÀº ¹ß»ç Àå¼Ò³ª ½ÃÁ¡Àº °ø°³ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ±º Àü¹®°¡µéÀº ºÏÇÑÀÌ ¹àÈù »ç°Å¸®¿Í ºñÇà ±Ëµµ µîÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¹ß»ç Àå¼Ò´Â ´ë·« °­¿øµµ ¿ø»êÀÌ³ª ÇÔ°æ³²µµ ½ÅÆ÷ ÀÏ´ëÀÏ °¡´É¼ºÀ» Á¦±âÇß´Ù.

±¡¿¡ ´ëÇÑ ºÏÇÑÀÇ À§Çù¿¡ ´ëÇØ ¹Ì±¹ ¿ª½Ã ¹°·¯¼­Áö ¾Ê¾Ò´Ù.

¹Ì NBC ¹æ¼ÛÀº º¹¼öÀÇ °íÀ§ ±º °ü°èÀÚ¸¦ ÀÎ¿ëÇØ µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÌ °ø°Ý¸í·ÉÀ» ³»¸®¸é ±¡¿¡ ¹èÄ¡µÈ Àå°Å¸®Àü·«Æø°Ý±â B-1B ‘·£¼­’±â¸¦ µ¿¿øÇØ ºÏÇÑ ¹Ì»çÀÏ ±âÁö ¼ö½Ê °÷À» ¼±Á¦Å¸°ÝÇÏ´Â ³»¿ëÀÇ ±¸Ã¼ÀûÀÎ ÀÛÀü°èÈ¹À» ¸¶·Ã ÁßÀÌ¶ó°í º¸µµÇß´Ù.

¾Õ¼­ 8ÀÏ ¹Ì±¹Àº ‘B-1B’ 2´ë¸¦ ±¡¿¡¼­ ¹ßÁø½ÃÄÑ ÇÑ¹Ýµµ »ó°øÀ¸·Î Àü°³ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ºÏÀÇ ±¡¿¡ ´ëÇÑ Æ÷À§»ç°Ý À§Çù¿¡ ÀÏº» ¿ª½Ã À§±â°¨À» ´À³¤ µí ºñÆÇ ¼º¸íÀ» ³Â´Ù.

½º°¡ ¿ä½ÃÈ÷µ¥(Î¹ëùêÉ) ÀÏº» °ü¹æÀå°üÀº 10ÀÏ ºÏÇÑÀÇ ±¡ Æ÷À§ »ç°Ý ¿¹°í¿¡ ´ëÇØ “ÀÌ´Â ¿ì¸®³ª¶ó¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ Áö¿ª°ú ±¹Á¦»çÈ¸ÀÇ ¾ÈÀüº¸Àå¿¡ °üÇÑ ¸í¹éÇÑ µµ¹ß·Î, °áÄÚ ¿ëÀÎÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”°í ºñÆÇÇß´Ù.

ºÏ¹Ì °£ ¼³ÀüÀÌ °¥¼ö·Ï Çè¾ÇÇØÁöÀÚ Áß±¹ ¿Ü±³ºÎ´Â 9ÀÏ ¿Ü½ÅÀ» ÅëÇØ “ÇÑ¹ÝµµÀÇ »óÈ²Àº º¹ÀâÇÏ°í ¹Î°¨ÇÏ´Ù”¸é¼­ “±³Âø»óÅÂ¿¡ °ü·ÃµÈ ´ç»çÀÚµéÀº »óÈ²À» ¾ÇÈ­½ÃÅ³ ¼ö ÀÖ´Â ¹ß¾ð°ú Çàµ¿À» ÀÚÁ¦ÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ¸»ÇÏ¸ç ºÏÇÑ°ú ¹Ì±¹ÀÇ ÀÚÁ¦¸¦ ´çºÎÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ÀÌÀç¿ë ¡°ÀÌ°ÇÈñ È¸Àå »ì¾Æ°è½Ç ¶§ºÎÅÍ...¡± ¸»½Ç¼ö ³í¶õ...°è¼ÓµÈ »ç¸Á¼³¿¡ ¡®°ü½ÉÁýÁß¡¯
  • UFC Ã¨ÇÁ ¸Æ±×¸®°Å vs ¡®¹«ÆÐº¹¼­¡¯ ¸ÞÀÌ¿þ´õ °æ±â¡¦Á¤ÀÛ Æ¼ÄÏ ¾È ÆÈ·Á ³­¸®
  • ¡®Åð»ç¡¯ ±è¼Ò¿µ ¾Æ³ª¿î¼­, MBC ¶°³ª´Â ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿ ´«¾Õ, ¹èÇöÁø°ú ´ëÁ¶ÀûÀÌ³×¡±
  • ¾ÆÀÌÆù8, Èæ¹é ÄÃ·¯ÀÏ±î ¾Æ´Ï¸é 6°¡Áö ÄÃ·¯ÀÏ±î?
  • ¡®ºñµð¿À½ºÅ¸¡¯ ·ùÇÊ¸³Ù½, ¹Ì³ª ·ùÇÊ¸³ °áÈ¥ Çã¶ô ¡®°¨µ¿ ¹ß¾ð¡¯...¡°Çì¾îÁö¸é ¿©ÀÚ°¡ ´õ »óÃ³¡±
    • ÀÌÀç¿ë ¡°ÀÌ°ÇÈñ È¸Àå »ì¾Æ°è½Ç ¶§ºÎÅÍ...¡± ¸»½Ç¼ö ³í¶õ...°è¼ÓµÈ »ç¸Á¼³¿¡ ¡®°ü½ÉÁýÁß¡¯ ÀÌÀç¿ë ¡°ÀÌ°ÇÈñ È¸Àå »ì¾Æ°è½Ç ¶§ºÎÅÍ...¡± ¸»½Ç¼ö ³í¶õ...°è¼ÓµÈ »ç¸Á¼³¿¡ ¡®°ü½ÉÁýÁß¡¯
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    [¸Í¼Ò¿µÀÇ ³¯¾¾ÀÌ¾ß±â]¼ö¿µº¹ ÀÔÀº ±â»óÄ³½ºÅÍ
    2
    ¡®Åð»ç¡¯ ±è¼Ò¿µ ¾Æ³ª¿î¼­, MBC ¶°³ª´Â ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿ ´«¾Õ, ¹èÇöÁø°ú ´ëÁ¶ÀûÀÌ³×¡±
    3
    ¡®ºñµð¿À½ºÅ¸¡¯ ·ùÇÊ¸³Ù½, ¹Ì³ª ·ùÇÊ¸³ °áÈ¥ Çã¶ô ¡®°¨µ¿ ¹ß¾ð¡¯...¡°Çì¾îÁö¸é ¿©ÀÚ°¡ ´õ »óÃ³¡±
    4
    [SNSÀÌ½´] ÀÎ±â BJ, ¿©¼º °ÔÀÌ¸Ó Á×ÀÌ°Ú´Ù »ìÇØ Çù¹Ú¡¦»ìÀÎ ¿¹°í¿¡ ¹ßÄ¬ µÚÁý¾îÁø SNS
    5
    ºÏÇÑ ¡°±¡ ÇâÇØ 4¹ß ½ò °Í¡± Çù¹Ú ±¸Ã¼È­¡¦¹Ì±¹ ¡°B1-B·Î ¼±Á¦Å¸°Ý¡± °èÈ¹Áß
    6
    ¹ý¹«ºÎ °í°Ë °Ë»ç±Þ Áß°£°£ºÎ ÀÎ»ç ¸í´Ü
    7
    ¿ï»ê KTX¿ª¼¼±Ç °³¹ß ¼Óµµ³½´Ù
    8
    ¡®¼îÃ¨ÇÇ¾ð¡¯ »ý¹æ¼Û ´ë½Å Æ¯ÁýÆí ÁøÇà¡¦¡®´ëÇ¥ ¾ÆÀÌµ¹ TOP5 ¸ð¾Æº¸±â¡¯
    9
    Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ±³¼· ¼º°ú¾ø¾î¡¦³ëÁ¶ 10ÀÏ Ã¹ ÆÄ¾÷
    10
    ¡®¿¥Ä«¿îÆ®´Ù¿î¡¯ ¿ö³Ê¿ø °­´Ù´Ï¿¤X¹ÚÁöÈÆXÇÏ¼º¿î ¡®½É¸ÜÁÖÀÇº¸¡¯...¡°ÀÌ Á¶ÇÕ ´ë¹Ú¡±
    ¿ï»ê Ã£´Â ´ë±¸ ¿©·ùÀÛ°¡ 9ÀÎ
    µµ½É ÇÑº¹ÆÇ¿¡¼­ ½Ã¿øÇÑ ¡®¹°ÃÑ½Î¿ò¡¯
    Áö¿ª ¿¹¼úÀÎµé°£ ¼ÒÅëÀÇ Àå ¡®°ü°èÀÇ ½ÃÀÛ¡¯î÷
    ¿©¸§¹ã ³²¹ÌÀ½¾Ç¿¡ ºüÁ®º¼±î, ÀüÅë°¡¶ô¿¡ ÃëÇØº¼±î
    °í¹Ì¼ú ¼öÁý°ü·Ã Èï¹ÌÁøÁø ÀÌ¾ß±â

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr