MB¾Æµé ÀÌ½ÃÇü, ¸¶¾àÀÇÈ¤ Á¦±âÇÑ °í¿µÅÂ¿¡ ¼Õ¹è¼Ò¼Û¡¦¡°Ã¥ÀÓ ¹°À» °Í¡±

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¹Ú Àü °úÀåÀº Áö³´Þ 26ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “°í¿µÅÂ¿Í ±è¹«¼º »çÀ§, ÀÌ¸í¹Ú ¾ÆµéÀº ÇÔ²² ³î´ø »çÀÌ¿´´Âµ¥, À§ 2¸í Æ÷ÇÔ 4¸íÀÌ ÀÚ±â »©°í Â÷ ¾È¿¡¼ ´Ù¸¥ ¾àÀ» ÄÚÄ«ÀÎÀ¸·Î Àß¸ø ¾Ë°í ÈíÀÔ. ¸öÀÌ ¸¶ºñµÅ °¡´Â »óÈ²¿¡ µµ¿òÀ» ¿äÃ»ÇØ °¡¼ µµ¿ÍÁØ ÀûÀÌ ÀÖ´Ù”°í ÀüÇÑ µÚ “´ç½Ã¿¡´Â »½ÀÎ ÁÙ ¾Ë¾Ò´Ù”°í ½è´Ù.
°°Àº ³¯ KBS ‘ÃßÀû60ºÐ’ ¿ª½Ã Áö³ 2015³â 9¿ù ºÒ°ÅÁ³´ø ¹Ù¸¥Á¤´ç ±è¹«¼º(66) ÀÇ¿øÀÇ µÑÂ° »çÀ§ ¸¶¾à »ç°ÇÀ» º¸µµÇß´Ù. ±×·¯¸é¼ ‘ÃßÀû60ºÐ’Àº ÀÌ¾¾°¡ ÀÌ¿¡ ¿¬·çµÈ Á¤È²ÀÌ ÀÖÀ½¿¡µµ ¼ö»ç°¡ ÁøÇàµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù´Â º¸µµ¸¦ Çß´Ù.
¹æ¼Û Á÷ÈÄ ÀÌ ¾¾ ÃøÀº ¾Õ¼ Áö³´Þ 31ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ¸¶¾àÅõ¾à ÀÇÈ¤À» º¸µµÇÑ ‘ÃßÀû60ºÐ’ PD µî Á¦ÀÛÁø 5¸í¿¡ ´ëÇØ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ¿¡ ÀÇÇÑ 5¾ï¿øÀÇ ¼ÕÇØ¹è»ó ¼Ò¼ÛÀ» Á¦±âÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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