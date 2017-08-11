¡®ÀÎ»ý¼úÁý¡¯ ÀÓ¼öÇâ, Ñû¾ÆÀÌµ¹ ¹Ù²ã°¡¸ç ¾ÖÁ¤Çà°¢?...¡°±× ·ç¸Ó ³ªµµ µé¾ú´Ù¡± ÇØ¸í

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ÀÓ¼öÇâÀÌ 10ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ tvN ‘ÀÎ»ý¼úÁý’¿¡¼ ÀÚ½ÅÀ» µÑ·¯½Ñ ·ç¸Ó¸¦ ÇØ¸íÇß´Ù.
ÀÌ³¯ MC ºÀÅÂ±Ô´Â ÀÓ¼öÇâ¿¡ “°³² ¼úÁý¿¡¼ ³²ÀÚ ¾ÆÀÌµ¹ ½ºÅ¸µéÀ» ¹Ù²ã°¡¸ç Å°½º¸¦ ÇÏ´Â µî ¾ÖÁ¤ Çà°¢À» ¹úÀÌ°í °í±Þ ¿ÜÁ¦Â÷¿¡¼ ³²ÀÚ¿Í ³»¸®´Â ¸ð½ÀÀÌ ¸¹ÀÌ ¸ñ°ÝµÆ´Ù´Âµ¥”¶ó°í ³ÍÁö½Ã ¹°¾ú´Ù.
ÀÌ¿¡ ÀÓ¼öÇâÀº “³ªµµ µé¾ú´Ù”¸ç “¾î´À ³¯ ¸Å´ÏÀú°¡ ÃÔ¿µ ³¡³ª°í ³ª¸¦ Áý¿¡ µ¥·Á´ÙÁÖ°í °¡´Â ±æ¿¡ ³»°¡ ÀÚÀü°Å¸¦ Å¸°í Áö³ª°¡´Â °ÍÀ» º¸°í ³ª¿¡°Ô ÀüÈ¸¦ ÇØ¼ ³Ê ¾îµð³Ä°í ¹°¾ú´Ù”¸ç “¸Å´ÏÀúµµ Çò°¥¸± Á¤µµ·Î ³ª¿Í ºñ½ÁÇÑ »ç¶÷ ÀÎ°Í °°´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “Å°½º ÀÌ¾ß±â´Â ³ªµµ ¼Ò¼Ó»ç »çÀå´Ô¿¡°Ô µé¾ú´Ù”¸ç “»çÀå´ÔÀÌ ÀüÈ¸¦ °É¾î ‘±âÀÚÇÑÅ× ÀüÈ¿Ô´Ù’°í ³×°¡ Áö±Ý °³²ÀÇ ¼úÁý¿¡¼ ¾î¶² ½ºÅ¸¿Í Å°½º¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ÇÏ´øµ¥ »ç½ÇÀÌ³Ä°í ¹°¾îº» ÀûÀÌ ÀÖ¾ú´Ù”°í È²´çÇÑ µí ÀüÇß´Ù.
ÀÓ¼öÇâÀº “±× ¶§ ³ª´Â ÃÔ¿µ ³¡³ª°í ¸· Áý¿¡ µé¾î¿Ô¾ú´Ù”°í ¸»ÇÏÀÚ, ¿·¿¡ ÀÖ´ø ¼ÀÎ¿µÀÌ “¹ÚÁ¤¾Æ ¾ð´Ï°¡ µµÇÃ°»¾î°¡ ÀÖ´Ù. ±×ºÐÀº ±× »ç½ÇÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ°í Áñ±â°í ´Ù´Ñ´Ù°í ÇÑ´Ù”°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
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