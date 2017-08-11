ÀÌµ¿°Ç¢¾Á¶À±Èñ, ¾Æ±â ÅÂ¸íÀº È£»§ ¿Ö? ¡®±Í¿©¿ò Æø¹ß¡¯...¡°ÀÎ¿¬¸ÎÀº µå¶ó¸¶ ÅÂ¸í ±×´ë·Î¡±

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ÇÑÆí, µÎ »ç¶÷Àº 11ÀÏ ÁÖ¾ó¸® ºê·£µå ¿ÀÇÂ ±â³ä Çà»ç¿¡ Âü¼®Çß´Ù. ÀÌ³¯ µÎ »ç¶÷Àº ÆÈÂ¯À» ³¢°í ´ÙÁ¤ÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿´°í Æ¯È÷ Á¶À±Èñ´Â ÀÓ½ÅÇÑ D¸ö¸Å¸¦ µå·¯³» ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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