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ÀÎ±â±×·ì »þÀÌ´Ï ¸â¹ö ¿ÂÀ¯(28·º»¸í ÀÌÁø±â)°¡ Å¬·´¿¡¼ ¿©¼ºÀ» ¼ºÃßÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î °æÂû¿¡ ÀÔ°ÇµÆ´Ù.
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±×´Â 112 ½Å°í¸¦ ¹Þ°í Ãâµ¿ÇÑ °æÂû¿¡°Ô ÇöÇà¹üÀ¸·Î Ã¼Æ÷µÆ´Ù. ½Å°í´Â ´ç½Ã Å¬·´¿¡ ÇÔ²² ÀÖ´ø ÇÇÇØ ¿©¼ºÀÇ ÁöÀÎÀÌ ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¿ÂÀ¯´Â °æÂû¿¡¼ “Ä£±¸µé°ú ¼úÀ» ¸¶½Ã·¯ Å¬·´¿¡ °¬´Ù”¸é¼µµ ¹üÇà »óÈ²¿¡ ´ëÇØ¼´Â “¼ú¿¡ ÃëÇØ ±â¾ïÀÌ ³ªÁö ¾Ê´Â´Ù”°í ¸»ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
°æÂûÀº ÀÌ³¯ ¿ÂÀ¯¿Í ÇÇÇØÀÚ, ¸ñ°ÝÀÚ µî¿¡ ´ëÇÑ Á¶»ç¸¦ ¹úÀÌ°í, Æó¼âÈ¸·Î(CC)TV ¿µ»óÀ» ºÐ¼®ÇØ Á¤È®ÇÑ »ç°Ç °æÀ§¸¦ Á¶»çÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç SM¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â ¿ÂÀ¯ÀÇ ÀÔ°Ç ¼Ò½ÄÀÌ ¾Ë·ÁÁø µÚ ÀÔÀå¹®À» ³»°í “½É·Á¸¦ ³¢ÃÄµå¸° µ¥ ´ëÇØ ¹Ý¼ºÇÑ´Ù”¸ç °í°³¸¦ ¼÷¿´´Ù.
SMÀº “¿ÂÀ¯´Â 12ÀÏ »õº® DJ·Î µ¥ºßÇÏ´Â ÁöÀÎÀ» ÃàÇÏÇÏ±â À§ÇØ Å¬·´À» ¹æ¹®, ¼ú¿¡ ÃëÇÑ »óÅÂ¿¡¼ ÃãÀ» Ãß´Ù°¡ ÁÖº¯ »ç¶÷°ú ÀÇµµÄ¡ ¾Ê°Ô ½ÅÃ¼Á¢ÃËÀÌ ¹ß»ýÇØ ¿ÀÇØ¸¦ ¹Þ¾Æ °æÂû¿¡¼ Á¶»ç¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù.
ÀÌ¾î “ÇÏÁö¸¸ »ó´ë¹æµµ ÃëÁß¿¡ ÀÏ¾î³¯ ¼ö ÀÖ´Â ÇØÇÁ´×ÀÓÀ» ÀÎÁöÇß°í, ¾î¶°ÇÑ Ã³¹úµµ ¿øÄ¡ ¾Ê´Â´Ù´Â °í¼Ò ÃëÇÏ¼¸¦ Á¦ÃâÇß´Ù”¸ç “³²Àº Á¶»ç¿¡ ¼º½ÇÈ÷ ÀÓÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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