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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.12 Åä 18:54
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.12  
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¡ã »þÀÌ´Ï ¸â¹ö ¿ÂÀ¯ [¿¬ÇÕ´º½º ÀÚ·á»çÁø]

ÀÎ±â±×·ì »þÀÌ´Ï ¸â¹ö ¿ÂÀ¯(28·º»¸í ÀÌÁø±â)°¡ Å¬·´¿¡¼­ ¿©¼ºÀ» ¼ºÃßÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î °æÂû¿¡ ÀÔ°ÇµÆ´Ù.

¼­¿ï °­³²°æÂû¼­´Â 12ÀÏ °­Á¦ÃßÇà ÇøÀÇ·Î ¿ÂÀ¯¸¦ ºÒ±¸¼Ó ÀÔ°ÇÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

¿ÂÀ¯´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 7½Ã 10ºÐ²² °­³²ÀÇ ÇÑ À¯¸í Å¬·´¿¡¼­ 20´ë ¿©¼ºÀÇ ½ÅÃ¼ ÀÏºÎ¸¦ 2∼3Â÷·Ê ¸¸Áø ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â´Ù.

±×´Â 112 ½Å°í¸¦ ¹Þ°í Ãâµ¿ÇÑ °æÂû¿¡°Ô ÇöÇà¹üÀ¸·Î Ã¼Æ÷µÆ´Ù. ½Å°í´Â ´ç½Ã Å¬·´¿¡ ÇÔ²² ÀÖ´ø ÇÇÇØ ¿©¼ºÀÇ ÁöÀÎÀÌ ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

¿ÂÀ¯´Â °æÂû¿¡¼­ “Ä£±¸µé°ú ¼úÀ» ¸¶½Ã·¯ Å¬·´¿¡ °¬´Ù”¸é¼­µµ ¹üÇà »óÈ²¿¡ ´ëÇØ¼­´Â “¼ú¿¡ ÃëÇØ ±â¾ïÀÌ ³ªÁö ¾Ê´Â´Ù”°í ¸»ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

°æÂûÀº ÀÌ³¯ ¿ÂÀ¯¿Í ÇÇÇØÀÚ, ¸ñ°ÝÀÚ µî¿¡ ´ëÇÑ Á¶»ç¸¦ ¹úÀÌ°í, Æó¼âÈ¸·Î(CC)TV ¿µ»óÀ» ºÐ¼®ÇØ Á¤È®ÇÑ »ç°Ç °æÀ§¸¦ Á¶»çÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¼Ò¼Ó»ç SM¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â ¿ÂÀ¯ÀÇ ÀÔ°Ç ¼Ò½ÄÀÌ ¾Ë·ÁÁø µÚ ÀÔÀå¹®À» ³»°í “½É·Á¸¦ ³¢ÃÄµå¸° µ¥ ´ëÇØ ¹Ý¼ºÇÑ´Ù”¸ç °í°³¸¦ ¼÷¿´´Ù.

SMÀº “¿ÂÀ¯´Â 12ÀÏ »õº® DJ·Î µ¥ºßÇÏ´Â ÁöÀÎÀ» ÃàÇÏÇÏ±â À§ÇØ Å¬·´À» ¹æ¹®, ¼ú¿¡ ÃëÇÑ »óÅÂ¿¡¼­ ÃãÀ» Ãß´Ù°¡ ÁÖº¯ »ç¶÷°ú ÀÇµµÄ¡ ¾Ê°Ô ½ÅÃ¼Á¢ÃËÀÌ ¹ß»ýÇØ ¿ÀÇØ¸¦ ¹Þ¾Æ °æÂû¿¡¼­ Á¶»ç¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù.

ÀÌ¾î “ÇÏÁö¸¸ »ó´ë¹æµµ ÃëÁß¿¡ ÀÏ¾î³¯ ¼ö ÀÖ´Â ÇØÇÁ´×ÀÓÀ» ÀÎÁöÇß°í, ¾î¶°ÇÑ Ã³¹úµµ ¿øÄ¡ ¾Ê´Â´Ù´Â °í¼Ò ÃëÇÏ¼­¸¦ Á¦ÃâÇß´Ù”¸ç “³²Àº Á¶»ç¿¡ ¼º½ÇÈ÷ ÀÓÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.     ¿¬ÇÕ´º½º

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    10
    ¡®¼ÂÂ° ÀÓ½Å¡¯ ¼ÒÀ¯Áø, ¹éÁ¾¿ø ÇÁ·ÎÆ÷Áî¿¡ ¡®µÞ¸ñÀâÀº »ç¿¬¡¯...¡°½Ã¾î¸Ó´Ï¾Õ º¹ ¸Ô´Â ÀÚ¸®¿´´Ù¡±
    ±¤º¹Àý¿¡ µÇ»ì·Á³½ ¿ï»êÀÇ ¼ûÀº ¿µ¿õµé
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