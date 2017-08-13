¡®¼½¼Ç¡¯ ÀÌÀ¯¸® ½ÇÁ¦ Å° °ø°³ ¡°162cm ´Ù¸® Âª¾Æ¡±¡¦ÃÖ°­Èñ´Â 163cm?

|
|
|
|¡ã 13ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ¡®¼½¼ÇTV ¿¬¿¹Åë½Å¡¯¿¡¼´Â ¼ÖÁ÷ÇÏ°í ÅÐÅÐÇÑ °ÍÀ¸·Î À¯¸íÇÑ ¹è¿ì ÀÌÀ¯¸®°¡ ÀÚ½ÅÀÇ Å°¸¦ ¼ÖÁ÷ÇÏ°Ô ¹àÇû´Ù. MBCÄ¸Ã³.
¼ÖÁ÷ÇÏ°í ÅÐÅÐÇÑ °ÍÀ¸·Î À¯¸íÇÑ ¹è¿ì ÀÌÀ¯¸®°¡ ÀÚ½ÅÀÇ Å°¸¦ ¼ÖÁ÷ÇÏ°Ô ¹àÇû´Ù.
13ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘¼½¼ÇTV ¿¬¿¹Åë½Å’¿¡¼ ÀÌÀ¯¸®´Â ÇÁ·ÎÇÊ »ó Å°°¡ 165cm¶ó´Â Áú¹®¿¡ °ðÀå “Á¤È®È÷ ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í ´ë´äÇÏ¸ç ¿ô¾ú´Ù.
ÀÌÀ¯¸®´Â “º´¿ø¿¡¼ ÃÖ°Èñ ¾ð´Ï¶û Å°¸¦ °°ÀÌ Àî´Âµ¥ ¾ð´Ï°¡ 163cmÀÌ°í ³»°¡ 162cm¿´´Ù”°í °í¹éÇß´Ù.
ÀÌÀ¯¸®´Â ¶Ç ÀÌ¾îÁö´Â “ÇÏÀÌÈúÀ» Æ÷±â ¸øÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Â?”ÀÌ¶ó´Â Áú¹®¿¡´Â “´Ù¸®°¡ Á» Âª´Ù”¶ó°í ¼ÖÁ÷È÷ ´ë´äÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÌÀ¯¸®´Â KBS 2TV '¾Æ¹öÁö°¡ ÀÌ»óÇØ' ¼Ó Ä³¸¯ÅÍÀÇ ÀÎ±â ºñ°á·Î “Á÷¼³ÀûÀÌ´Ù. ÇÏ°í ½ÍÀº ¸»À» ´ÙÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ½Ã¿øÇÏ´Ù°í ÇÏ½Ã´Â °Í °°´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >