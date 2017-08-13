¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ ¸¶µ·³ª Á¤Ã¼´Â ¡®±è¿¬ÀÚ¡¯ È®½Ç?¡¦·Ñ·¯º¸ÀÌ ¾î¹ÝÀÚÄ«ÆÄ ¡®¹Ú¿ëÀÎ¡¯

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13ÀÏ ¹æ¼ÛµÇ´Â MBC ‘º¹¸é°¡¿Õ’¿¡¼´Â ¸¶µ·³ª, ·Ñ·¯º¸ÀÌ, Äû¸®ºÎÀÎ, ÇÃ¶ó¹Ö°í¶ó´Â ³× ¸íÀÇ º¹¸é°¡¼ö°¡ °¡¿Õ ‘¿µÈñ’¿¡°Ô µµÀüÇÑ´Ù.
ÀÌ³¯ ¸¶µ·³ª´Â ¸¶¾ßÀÇ ‘Áø´Þ·¡²É’À» ¼±°îÇØ ³ªÁö¸·ÀÌ À¼Á¶¸®µí ³ë·¤ ½ÃÀÛÇß´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ³» ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ¹ß¼º°ú Æ¯À¯ÀÇ Ã¢¹ýÀ¸·Î »ç¶÷µéÀ» ³î¶ó°Ô Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ¸Â¼´Â ·Ñ·¯º¸ÀÌ´Â IziÀÇ ‘ÀÀ±Þ½Ç’ÀÌ¾ú´Ù. ·Ñ·¯º¸ÀÌ´Â °¡½¿ ÀýÀýÇÑ ³ë·¡°¡»ç¸¦ °¨¼ºÀ» ´ã¾Æ Ç®¾î³» ¿©½ÉÀ» µÚÈçµé¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ ´ë°áÀÇ ½ÂÀÚ´Â ¸¶µ·³ª¿´´Ù.
´ë°á¿¡¼ ÆÐÇØ °¡¸éÀ» ¹þÀº ·Ñ·¯º¸ÀÌÀÇ Á¤Ã¼´Â ¾î¹ÝÀÚÄ«ÆÄÀÇ ¸â¹ö ¹Ú¿ëÀÎÀÌ¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ ¹Ú¿ëÀÎÀº “¾î¸Ó´Ï²² ¾ó±¼À» °¡¸®°í ³ë·¡¸¦ µé·Áµå¸®°í ½Í¾ú´Ù”¸ç “È¥ÀÚ ³ë·¡ ÇÏ´Â °Í¿¡ ÀÚ½Å°¨ÀÌ ¾ø¾ú´Âµ¥ ¸¹ÀÌ µµ¿òÀÌ µÆ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí ³×Æ¼ÁðµéÀº ¸¶µ·³ªÀÇ Á¤Ã¼¸¦ ±è¿¬ÀÚ·Î ¿¹»óÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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