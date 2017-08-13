¡®Äû¸®ºÎÀÎ¡¯ Ãæ°ÝÀû Á¤Ã¼ ¡®°£¹Ì¿¬¡¯¡¦³×Æ¼Áðµé ¡°¹é¿¹¸° ¾Æ´Ï¾ú¾î?¡±

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³×Æ¼ÁðµéÀÇ Ãß¸®°¡ ºø³ª°¬´Ù.
13ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘ÀÏ¹ã-º¹¸é°¡¿Õ’¿¡¼´Â Äû¸®ºÎÀÎ°ú ÇÃ¶ó¹Ö°íÀÇ ´ë°áÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù.
Äû¸®ºÎÀÎÀº À±ÇÏÀÇ ‘¿À´Ã Çì¾îÁ³¾î¿ä’¸¦ ¿Ã¢Çß´Ù. Äû¸®ºÎÀÎÀº ¿©¸° ¸ñ¼Ò¸®·Î ´ã´ãÇÏ°Ô ‘¿À´Ã Çì¾îÁ³¾î¿ä’¸¦ ºÎ¸£¸ç ¿©¸° ¸ñ¼Ò¸® ¼Ó ±íÀº °¨¼ºÀ¸·Î ¹«´ë¸¦ Ã¤¿ü´Ù.
ÇÃ¶ó¹Ö°í´Â ºÎÈ°ÀÇ ‘Èñ¾ß’¸¦ ¼±°îÇß´Ù. ÇÃ¶ó¹Ö°í´Â Æ¯À¯ÀÇ Çã½ºÅ°ÇÑ ¸ñ¼Ò¸®·Î Èñ¾ß¸¦ ¿Ã¢ÇÏ¸ç »ç¶÷µéÀÇ ±Í¸¦ »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
À¯¿µ¼®Àº “Äû¸®ºÎÀÎÀº °í»ç¸® °°Àº ¼ÕÀ¸·Î ÇÑ ´ë ¸Â¾Ò´Âµ¥ ¸Ûµå´Â ±âºÐÀÌ´Ù. ¾Æ¸§´Ù¿ò°ú º¸È£º»´ÉÀ» ÀÚ±ØÇÏ´Â ¸ñ¼Ò¸®´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¿¬¿¹ÀÎ ÆÇÁ¤´ÜÀº Äû¸®ºÎÀÎÀÇ Á¤Ã¼¸¦ µÎ°í ÀÇ°ßÀÌ ºÐºÐÇß´Ù. 1¼¼´ë ¾ÆÀÌµ¹ Ãâ½ÅÀÌ¶ó´Â ÃßÃø°ú ´õ ¿À·¡µÈ °¡¼öÀÏ °Å¶õ ÃßÃøÀÌ ¾ù°¥·È´Ù.
Äû¸®ºÎÀÎ°ú ÇÃ¶ó¹Ö°íÀÇ ´ë°áÀº 60´ë 39·Î ÇÃ¶ó¹Ö°í°¡ ½Â¸®Çß´Ù.
°¡¸éÀ» ¹þÀº Äû¸®ºÎÀÎÀÇ Á¤Ã¼´Â 1¼¼´ë ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì º£ÀÌºñº¹½º Ãâ½Å °£¹Ì¿¬ÀÌ¾ú´Ù.
±×µ¿¾È ³×Æ¼Áðµé ´ëºÎºÐÀº Äû¸®ºÎÀÎÀÇ Á¤Ã¼¸¦ ¹é¿¹¸°À¸·Î ÃßÃøÇØ¿Ô´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ °£¹Ì¿¬Àº “¹ÂÁöÄÃ ÁøÃâÀ» ÇÏ±â À§ÇØ ÁØºñÁßÀÌ´Ù”¶ó¸ç “ÇÑµ¿¾È ³» ¸ñ¼Ò¸®°¡ ³Ê¹« µè±â ½È¾î¼ ³ë·¡¸¦ ¸øÇß¾ú´Ù”°í °í¹éÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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