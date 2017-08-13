¡®¹ãµµ±úºñ¡¯ 5´ë 1000 °æÀï·ü ¶Õ´Ù¡¦»õº® 6½ÃºÎÅÍ ¿öÅÍÆÄÅ©¸¦ ²Ë Ã¤¿î ÀÎÆÄ

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‘¹ãµµ±úºñ’ ÆÀÀÌ ¹«·Á 5´ë 1000ÀÇ °æÀï·üÀ» ¶Õ°í ¿öÅÍÆÄÅ© ³îÀÌ±â±¸ 1µîÀ» Â÷ÁöÇß´Ù.
13ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ‘¹ãµµ±úºñ’¿¡¼´Â ¿öÅÍÆÄÅ© ÃÊ´ëÇü ¿öÅÍ ½½¶óÀÌµå 1µîÀ¸·Î Å¸±â¿¡ µµÀüÇÑ ¸â¹öµéÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁ³´Ù.
¹ãµµ±úºñµéÀº ¿öÅÍÆÄÅ©¿¡¼ ÃÊ´ëÇü ¿öÅÍ ½½¶óÀÌµå¸¦ 1µîÀ¸·Î Å¸±â À§ÇØ ¸ð¿´´Ù.
ÀÌ³¯ ±èÁ¾ÇöÀº ÇÑ ¹øµµ ¿öÅÍÆÄÅ© °æÇèÀÌ ¾ø´Ù°í ¹àÇô ÁÖº¯À» ³î¶ó°Ô ¸¸µé¾ú´Ù. ±èÁ¾ÇöÀº °íÇâÀÌ °¸ªÀÌ¶ó °è°î¿¡¼¸¸ ³î¾Ò´Ù°í µ¡ºÙ¿´´Ù. ÀÌ¿¡ ÀÌ¼ö±ÙÀº “°¸ªÀÎµ¥ ¹Ù´Ù°¡ ¾Æ´Ï¶ó °è°î¿¡¼¸¸ ³í °Íµµ ½Å±âÇÏ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
»õº® 3½Ã¿¡ µîÀåÇÑ ½Ã°£ ¿äÁ¤Àº ¸¶¸¶¹«ÀÇ ¼Ö¶ó¿Í ÈÖÀÎÀÌ¾ú´Ù. ¼Ö¶ó¿Í ÈÖÀÎÀº 30ºÐ ¼ö¸éÀ» ÃëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ‘ÀáÄíÆù’À» »óÇ°À¸·Î °É°í ¸â¹öµé°ú °ÔÀÓÀ» ÆîÃÆ´Ù. ±èÁ¾ÇöÀº ½ÃÁ¾ÀÏ°ú ¾î¸®¹ö¸®ÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÌ´Ù°¡ °á±¹ ¸¶¸¶¹«ÀÇ ¹°µû±Í¸¦ ¾ò¾î ¸Â¾Æ¾ß¸¸ Çß´Ù.
»õº®4½Ã Àá½Ã ÂÊÀáÀ» ÀÚ´ø ¸â¹öµé Áß °¡Àå ¸ÕÀú Àá¿¡¼ ±ü Á¤Çüµ·, ±èÁ¾Çö, ¹Ú¼º±¤Àº ÁÖÂ÷Àå¿¡ ÁÖÂ÷µÈ Â÷·® ÇÑ ´ë¸¦ ¹ß°ßÇÏ°ï ±äÀåÇÏ±â ½ÃÀÛÇß´Ù. »õº® 4½Ã¶ó´Â ÀÌ¸¥ ½Ã°£ µµÂøÇÑ ÇÑ °¡Á·Àº ‘¹ãµµ±úºñ’ ÆÀ°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ ¾ÆÀÌµéÀÌ ¾î·Á ³îÀÌ±â±¸¸¦ Å» »ý°¢ÀÌ ¾ø´Ù°í ¸»ÇØ ±äÀåÇÑ ¹ãµµ±úºñµéÀ» ¾È½É½ÃÄ×´Ù.
¿öÅÍÆÄÅ©¿¡´Â ÀÌ¸¥ »õº®ºÎÅÍ »ç¶÷ÀÌ ¸ô·Áµé¾ú´Ù. »õº® 6½Ã°¡ µÇÀÚ »ç¶÷µéÀÌ ¼öºÏÇÏ°Ô ¸ô·Áµç °Í. ´Ùµé ¹æÇÐ¿¡ ÁÖ¸»±îÁö °ãÄ¡ÀÚ »ç¶÷µéÀ» ÇÇÇØ ÀÏÂïºÎÅÍ ¿öÅÍÆÄÅ©·Î ¸ô·Áµç °ÍÀÌ¾ú´Ù.
¾ÆÄ§ 7½Ã°¡ µÇÀÚ ¾öÃ»³ª°Ô ºÒ¾î³µ´Ù.
´ë±â¶óÀÎ¿¡ 1¹øÀ¸·Î ‘¹ãµµ±úºñ’ ¸â¹öµéÀº ¿ÀÀü 8½Ã°¡ µÇÀÚ, °¡Àå ¸ÕÀú ¿öÅÍÆÄÅ© ¾ÈÀ¸·Î ÀÔÀåÇß´Ù. ÀÌµéÀº Áß°£¿¡ »þ¿öÀå¿¡¼ °£´ÜÇÏ°Ô »þ¿öÇÑ µÚ ³îÀÌ±â±¸°¡ ÀÖ´Â ¹æÇâÀ¸·Î ÀÖ´Â Èû²¯ ´Þ·È°í ´ë±â 8½Ã°£ ¸¸¿¡ ³îÀÌ±â±¸¸¦ 1µîÀ¸·Î Å» ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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