À¯´öÈ­, B±Þ ¿µÈ­ Ãâ¿¬¡¤ºÎÀÎ ÁÖ¸®Ã¾ 23³â°£ ¼û±ä ÀÌÀ¯´Â...¡°Á¶Æø Çù¹Ú?¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.14 ¿ù 12:18
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.14  
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¡ã È«Äá Åé½ºÅ¸ À¯´öÈ­ ÁÖ¸®Ã¾ ºÎºÎ°¡ Á¶Æø Çù¹Ú ¶§¹®¿¡ 20¿©³â°£ ¿¬ÀÎ»çÀÌ¸¦ ¼û°Ü¿Â »ç½ÇÀÌ ÀüÇØÁ³´Ù. À¯´öÈ­ È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.

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13ÀÏ ´ë¸¸ÀÇ ¿µÈ­ Æò·Ð°¡ ¸¶ÀÌ·ï¿ö´Â ´ë¸¸ ÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ À¯´öÈ­°¡ ¿À·£ ±â°£ ¿¬ÀÎ ÁÖ¸®Ã¾À» °ø°³ÇÏÁö ¸øÇß´ø ÀÌÀ¯¸¦ °ø°³Çß´Ù.

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¸¶ÀÌ·ïÀ§´Â “Á¶Á÷Æø·Â¹è°¡ ‘¿©ÀÚÄ£±¸°¡ ¾îµð »ç´ÂÁö ¾È´Ù’¸ç À¯´öÈ­¸¦ Çù¹ÚÇß°í, À¯´öÈ­´Â ÁÖ¸®Ã¾À» ÁöÅ°±â À§ÇØ ¼ö¸¹Àº B±Þ ¿µÈ­¸¦ Âï¾î¾ß Çß´Ù”°íµµ Æø·ÎÇß´Ù.

ÇÑÆí, µÎ »ç¶÷Àº Áö³­ 2008³â °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã¸®±â Àü ¹«·Á 22³â°£ ¿¬ÀÎ °ü°è¸¦ ÀÌ¾î¿ÔÀ¸³ª ÀÌ¸¦ ÀüÇô °ø°³ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÀÌÈÄ ±³Á¦ 23³â ¸¸¿¡ ¹Ì±¹¿¡¼­ È¥ÀÎ½Å°í¸¦ Çß´Ù.

´ç½Ã À¯´öÈ­´Â “±×µ¿¾È ¾ÆÀÌ°¡ »ý±â±â¸¦ ÁÙ°ð ¿øÇßÁö¸¸ ¸¹Àº ³ªÀÌ·Î ½±Áö ¾Ê¾Ò°í, ÀÇ»çÀÇ ±ÇÀ¯´ë·Î ÀÇÇÐÀûÀÎ ¹æ¹ýÀ» ½ÃµµÇÏ·Á ÇÑ´Ù”¸ç “¹Ù²ï È«Äá ¹ý·ü¿¡ µû¶ó È¥ÀÎ½Å°í¼­°¡ ÀÖ¾î¾ß¸¸ (ÀÓ½Å°ú °ü·ÃµÈ) ½Ã¼úÀ» ½ÃÇàÇÒ ¼ö ÀÖ¾î È¥ÀÎ½Å°í¸¦ ÇÏ°Ô µÆ´Ù”¸ç È¥ÀÎ½Å°í ¹è°æÀ» ¼³¸íÇß´Ù.

°á±¹ µÎ »ç¶÷Àº °áÈ¥ 4³â ¸¸ÀÎ 2012³â Ã¹ µþ ·ù¼§ÈÄÀÌ¸¦ ¾ò¾ú´Ù.

ÇÑÆí, ÁÖ¸®Ã¾Àº 1966³â 4¿ù6ÀÏ ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ»ýÀ¸·Î 1984³â ½ÅÂ÷¿À ¹ÌÀÎ ¼±¹ß´ëÈ¸ 3À§¸¦ ¼ö»óÇÑ È­±³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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