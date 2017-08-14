À¯´öÈ­, B±Þ ¿µÈ­ Ãâ¿¬¡¤ºÎÀÎ ÁÖ¸®Ã¾ 23³â°£ ¼û±ä ÀÌÀ¯´Â...¡°Á¶Æø Çù¹Ú?¡±

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|¡ã È«Äá Åé½ºÅ¸ À¯´öÈ ÁÖ¸®Ã¾ ºÎºÎ°¡ Á¶Æø Çù¹Ú ¶§¹®¿¡ 20¿©³â°£ ¿¬ÀÎ»çÀÌ¸¦ ¼û°Ü¿Â »ç½ÇÀÌ ÀüÇØÁ³´Ù. À¯´öÈ È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.
È«Äá Åé½ºÅ¸ À¯´öÈ ÁÖ¸®Ã¾ ºÎºÎ°¡ Á¶Æø Çù¹Ú ¶§¹®¿¡ 20¿©³â°£ ¿¬ÀÎ»çÀÌ¸¦ ¼û°Ü¿Â »ç½ÇÀÌ ÀüÇØÁ³´Ù.
13ÀÏ ´ë¸¸ÀÇ ¿µÈ Æò·Ð°¡ ¸¶ÀÌ·ï¿ö´Â ´ë¸¸ ÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ À¯´öÈ°¡ ¿À·£ ±â°£ ¿¬ÀÎ ÁÖ¸®Ã¾À» °ø°³ÇÏÁö ¸øÇß´ø ÀÌÀ¯¸¦ °ø°³Çß´Ù.
ÀÌ³¯ º¸µµ¿¡ µû¸£¸é À¯´öÈ´Â ½ºÅ¸´ý¿¡ ¿À¸¥ ÈÄ¿¡µµ B±Þ ¿µÈ¿¡ ÀÚÁÖ ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÎ ÀÌÀ¯´Â Á¶Á÷Æø·Â¹èÀÇ Çù¹Ú ¶§¹®ÀÌ¾ú´Ù. Áö³ 2009³â±îÁö ÁÖ¸®Ã¾°ú °áÈ¥ »ç½ÇÀ» ¼û±ä °Íµµ °°Àº ÀÌÀ¯¿´´Ù.
¸¶ÀÌ·ïÀ§´Â “Á¶Á÷Æø·Â¹è°¡ ‘¿©ÀÚÄ£±¸°¡ ¾îµð »ç´ÂÁö ¾È´Ù’¸ç À¯´öÈ¸¦ Çù¹ÚÇß°í, À¯´öÈ´Â ÁÖ¸®Ã¾À» ÁöÅ°±â À§ÇØ ¼ö¸¹Àº B±Þ ¿µÈ¸¦ Âï¾î¾ß Çß´Ù”°íµµ Æø·ÎÇß´Ù.
ÇÑÆí, µÎ »ç¶÷Àº Áö³ 2008³â °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã¸®±â Àü ¹«·Á 22³â°£ ¿¬ÀÎ °ü°è¸¦ ÀÌ¾î¿ÔÀ¸³ª ÀÌ¸¦ ÀüÇô °ø°³ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ÀÌÈÄ ±³Á¦ 23³â ¸¸¿¡ ¹Ì±¹¿¡¼ È¥ÀÎ½Å°í¸¦ Çß´Ù.
´ç½Ã À¯´öÈ´Â “±×µ¿¾È ¾ÆÀÌ°¡ »ý±â±â¸¦ ÁÙ°ð ¿øÇßÁö¸¸ ¸¹Àº ³ªÀÌ·Î ½±Áö ¾Ê¾Ò°í, ÀÇ»çÀÇ ±ÇÀ¯´ë·Î ÀÇÇÐÀûÀÎ ¹æ¹ýÀ» ½ÃµµÇÏ·Á ÇÑ´Ù”¸ç “¹Ù²ï È«Äá ¹ý·ü¿¡ µû¶ó È¥ÀÎ½Å°í¼°¡ ÀÖ¾î¾ß¸¸ (ÀÓ½Å°ú °ü·ÃµÈ) ½Ã¼úÀ» ½ÃÇàÇÒ ¼ö ÀÖ¾î È¥ÀÎ½Å°í¸¦ ÇÏ°Ô µÆ´Ù”¸ç È¥ÀÎ½Å°í ¹è°æÀ» ¼³¸íÇß´Ù.
°á±¹ µÎ »ç¶÷Àº °áÈ¥ 4³â ¸¸ÀÎ 2012³â Ã¹ µþ ·ù¼§ÈÄÀÌ¸¦ ¾ò¾ú´Ù.
ÇÑÆí, ÁÖ¸®Ã¾Àº 1966³â 4¿ù6ÀÏ ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ»ýÀ¸·Î 1984³â ½ÅÂ÷¿À ¹ÌÀÎ ¼±¹ß´ëÈ¸ 3À§¸¦ ¼ö»óÇÑ È±³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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