ÇÏÈÖµ¿¢¾ÃÖ¼öÁø, Àü¼³±Þ ÄÝ¶óº¸ ´í½º ¿µ»ó ÀçÁ¶¸í¡¦¡°µÑÀÇ »ç¶û ÀÌ ¶§ºÎÅÍ ¿´À»±î?¡±

|
|
|
|¡ã Mnet ¡®´í½Ì9¡¯ÀÇ ¿ùµåÅ¬·¡½º ºñº¸ÀÌ ÇÏÈÖµ¿°ú ¿ùµåÅ¬·¡½º ¹ß·¹¸®³ª ÃÖ¼öÁøÀÇ °áÈ¥ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁø °¡¿îµ¥ µÎ »ç¶÷ÀÇ Àü¼³±Þ ÄÝ¶óº¸ ´í½º°¡ ÀçÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ¸Ó·¼ È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.
Mnet ‘´í½Ì9’ÀÇ ¿ùµåÅ¬·¡½º ºñº¸ÀÌ ÇÏÈÖµ¿°ú ¿ùµåÅ¬·¡½º ¹ß·¹¸®³ª ÃÖ¼öÁøÀÌ °áÈ¥ÇÑ´Ù. ±×¾ß¸»·Î ‘ºñº¸ÀÌ¸¦ »ç¶ûÇÑ ¹ß·¹¸®³ª’ÀÎ ¼ÀÀÌ´Ù.
13ÀÏ ÃÖ¼öÁøÀº ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ÇÏÈÖµ¿°ú ÇÔ²² ÂïÀº »çÁøÀ» °ÔÀçÇØ »ç½Ç»ó ¿¾Ö¸¦ °ø½ÄÈÇß´Ù. ¾Õ¼ ÃÖ¼öÁøÀº ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ ¶óÀÌºê ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ °áÈ¥ °èÈ¹¿¡ ´ëÇÑ ÈùÆ®¸¦ Èê¸®±âµµ Çß´Ù.
ÇÏÈÖµ¿Àº ¼¼°è Ã¨ÇÇ¾ð±Þ ºñº¸ÀÌ·Î Mnet ‘´í½Ì9’ ½ÃÁð1 MVP¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. ÃÖ¼öÁøÀº ¹Ì±¹ ´º¿åÀÇ Çö´ë¹«¿ë´Ü ½Ã´õ ·¹ÀÌÅ© ÄÁÅÛÆ÷·¯¸® ¹ß·¹´ÜÀ» °ÅÃÄ ±¹¸³Çö´ë¹«¿ë´Ü¿¡¼ È°µ¿ÇÑ Á¤»ó±Þ Çö´ë¹«¿ë°¡ÀÌ´Ù. ÃÖ¼öÁøÀº ‘´í½Ì9’ ½ÃÁð2¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÇÏÈÖµ¿°ú ÀÎ¿¬À» ¸Î¾ú´Ù.
µÎ »ç¶÷Àº ‘´í½Ì9’ ½ÃÁð2¸¦ ÅëÇØ °¡±î¿öÁ³°í ½ÃÁð3¿¡µµ ÇÔ²² È£ÈíÀ» ¸ÂÃß¸ç Á¡Á¡ °¡±î¿öÁ® ¿¬ÀÎ °ü°è·Î ¹ßÀüÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
µÎ »ç¶÷ÀÇ °áÈ¥ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ ÇÏÈÖµ¿°ú ÃÖ¼öÁøÀÌ ÇÔ²² Çß´ø Àü¼³±Þ ÄÝ¶óº¸ ´í½º ¿µ»óµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù. µÎ »ç¶÷Àº Áö³ 2015³â ±Û·Î¹ú ¾Æ¿ôµµ¾î ºê·£µå ¸Ó·¼ÀÇ ½æ¸Ó ¾Æ¿ôµµ¾î½´Áî ‘¿Ã¾Æ¿ô ºí·¹ÀÌÁî ¿¡¾î·Î’ Ãâ½Ã¸¦ ±â³äÇØ ÄÝ¶óº¸ ¹ÙÀÌ·² ¿µ»óÀ» ÃÔ¿µÇß´Ù.
´ç½Ã ÇÏÈÖµ¿°ú ÃÖ¼öÁøÀÇ ÄÝ¶óµµ ¿µ»óÀº ‘ºñº¸ÀÌ¿Í ¹ß·¹ÀÇ Àü¼³±Þ ÄÝ¶óº¸’¶ó°í ºÒ¸®¸ç ´©¸®²Ûµé »çÀÌ¿¡¼ Å« ÀÎ±â¸¦ ¸ð¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >