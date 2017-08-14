À¯º´¾ð »ç¸Á µÎ°í Ç¥Ã¢¿ø ¡°ÀÚ»ìµµ Å¸»ìµµ ¾Æ´Ï´Ù¡±¡¦ÀÌÀ¯´Â?

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|¡ã 14ÀÏ À¯º´¾ð Àü ¼¼¸ð±×·ì È¸ÀåÀÇ ½Ã½ÅÀ» ¹ß°ßÇÏ°í ½Å°íÇÑ ½Å°íÀÚ°¡ Á¤ºÎ¸¦ »ó´ë·Î ½Å°íº¸»ó±ÝÀ» Áö±ÞÇØ ´Þ¶ó°í ³½ ¼Ò¼Û¿¡¼ ÆÐ¼ÒÇÑ °¡¿îµ¥ À¯º´¾ð È¸ÀåÀÇ Á×À½¿¡ ´ëÇÑ ÀÇÈ¤ÀÌ ´Ù½Ã ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù. YTNÄ¸Ã³.
À¯º´¾ð Àü ¼¼¸ð±×·ì È¸ÀåÀÇ ½Ã½ÅÀ» ¹ß°ßÇÏ°í ½Å°íÇÑ ½Å°íÀÚ°¡ Á¤ºÎ¸¦ »ó´ë·Î ½Å°íº¸»ó±ÝÀ» Áö±ÞÇØ ´Þ¶ó°í ³½ ¼Ò¼Û¿¡¼ ÆÐ¼ÒÇß´Ù.
¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý ¹Î»ç208´Üµ¶(À¯¿µÀÏ ÆÇ»ç)Àº 14ÀÏ À¯ Àü È¸ÀåÀÇ ½Ã½ÅÀ» ¹ß°ßÇØ ½Å°íÇÑ ¹Ú¸ð¾¾°¡ ±¹°¡¸¦ »ó´ë·Î º¸»ó±Ý 1¾ï¿øÀ» Áö±ÞÇÏ¶ó¸ç ³½ ¼Ò¼Û¿¡¼ ¿ø°í ÆÐ¼Ò ÆÇ°áÀ» ³»·È´Ù.
2014³â ´ç½Ã À¯º´¾ð Àü È¸Àå°ú Àå³² À¯´ë±Õ¾¾¿¡°Ô °É¸° Çö»ó±ÝÀº °¢ °¢ 5¾ï¿ø°ú 1¾ï¿øÀÌ¾ú´Ù.
ÆÐ¼Ò ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö¸ç À¯º´¾ð »ç¸Á¿¡ ´ëÇØ ´Ù½Ã ´©¸®²ÛµéÀÇ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
À¯º´¾ð Àü È¸ÀåÀº 2014³â 6¿ù 12ÀÏ Àü³² ¼øÃµ ¼ÛÄ¡Àç ÀÎ±Ù ¹ç¿¡¼ º¯»çÃ¼·Î ¹ß°ßµÆ´Ù. ´ç½Ã ±¹¸³°úÇÐ¼ö»ç¿¬±¸¿øÀº ºÎ°ËÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÑ ÁÂÃø ´ëÅð°ñ ±æÀÌ¿Í ÃßÁ¤ ½ÅÀå, ¿ÞÂÊ µÑÂ° ¼Õ°¡¶ô ³¡¸¶µð »À °á¼Õ, Ä¡¾Æ ¹× DNA ºÐ¼® °á°ú º¯»çÃ¼°¡ À¯º´¾ð È¸ÀåÀÌ ¸Â´Ù°í È®ÀÎÇßÀ¸³ª »ç¸Á ¿øÀÎÀº ³¡³» ÆÇ¸íÇÏÁö ¸øÇß´Ù.
±×·¯³ª ±¹°ú¼ö¿¡¼ À¯ È¸ÀåÀÇ ½Ã½ÅÀÌ ¸Â´Ù´Â È®ÀÎ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í À¯ È¸ÀåÀÇ ½Ã½ÅÀ» µÎ°í ÁøÀ§ ³í¶õÀÌ °è¼Ó ºÒ°ÅÁ³´Ù. »ç¸Á ¿øÀÎÀ» ÆÇ¸íÇÏÁö ¸øÇÑµ¥´Ù ½Ã½ÅÀÇ ºÎÆÐ ¼Óµµ µîÀ» µÎ°íµµ ¼³¿Õ¼³·¡°¡ °è¼ÓµÆ±â ¶§¹®¿¡ 3³âÀÌ Áö³ Áö±Ý±îÁö ¾ÆÁ÷ À¯º´¾ð È¸ÀåÀÌ »ç¸ÁÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ¹Ï´Â ½Ã¹Îµµ »ó´ç¼ö´Ù.
ÇÑÆí À¯º´¾ð Àü È¸ÀåÀÇ Á×À½¿¡ ´ëÇØ ÇÁ·ÎÆÄÀÏ·¯ Ãâ½Å Ç¥Ã¢¿ø ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÇ ¹ß¾ðÀÌ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°íÀÖ´Ù.
´ç½Ã ¹üÁË°úÇÐ¿¬±¸¼Ò ¼ÒÀåÀÌ¾ú´ø Ç¥Ã¢¿ø ÀÇ¿øÀº CBS ¶óµð¿À ‘±èÇöÁ¤ÀÇ ´º½º¼î’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ À¯º´¾ð Àü È¸ÀåÀÇ »ç¸Á ¿øÀÎ¿¡ ´ëÇØ “½Ã½ÅÀÇ ¹ß°ß »óÅÂ À§Ä¡ µîÀ» ºÁ¼ ÀÚ»ìµµ Å¸»ìµµ ¾Æ´Ï´Ù”¶ó¸ç “¿©·¯ Á¤È²À¸·Î ¹Ì·ïº¼ ¶§ ÀÚ¿¬»ç ÇßÀ» °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó À¯º´¾ð Àü È¸ÀåÀÇ ½Ã½ÅÀÌ ÂªÀº ½Ã°£¿¡ ½ÉÇÏ°Ô ºÎÆÐÇÑ °Í¿¡ ´ëÇØ¼ “½Ã½ÅÀÇ Æò¼Ò °Ç° »óÅÂ³ª Áöº´, Àå±âÀÇ ÈÑ¼Õ, ¿ÜºÎÀûÀÎ ½Àµµ³ª ¿Âµµ, »óÃ³ ¿©ºÎ¿¡ µû¶ó ´Ù¸£´Ù. »óÃ³°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡ µ¿¹°ÀÌ³ª °ïÃæµéÀÌ ´õ ¸¹ÀÌ ¸ô·Áµé°Ô µÇ°í ºÎÆÐ¸¦ °¡¼ÓÈ ½ÃÄÑ ¼¼±Õ ¹ø½Äµµ ¸¹¾ÆÁö±â ¶§¹®¿¡ ºÒ°¡´ÉÇÑ »óÅÂ´Â ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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