¡®½ºÅ¸Å©·¡ÇÁÆ® ¸®¸¶½ºÅÍ¡¯ ºÒ°øÁ¤°Å·¡ ³í¶õ »ìÆìº¸´Ï¡¦½Ã°£´ç 250¿ø ´õ ³»¶ó?

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.14 ¿ù 18:00
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½ÂÀÎ 2017.08.14  
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    ÀçÁî ¼±À² Èå¸£´Â ÅÂÈ­°­´ë°ø¿ø Áñ±ä´Ù

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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