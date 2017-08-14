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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.14 ¿ù 18:00
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¡®°ø¹üÀÚµé¡¯ ÃÖ½ÂÈ£ °¨µ¶ ¡°ÀÌ¸í¹Ú ´ëÅë·É ¸¸³µ´Ù¡±¡¦ÀÎÅÍºä ´äº¯ ¹Þ¾ÒÀ»±î?
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.14  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 14ÀÏ MBCÀÓ¿øµéÀÌ ¡®°ø¹üÀÚµé¡¯ÀÇ ÃÖ½ÂÈ£ °¨µ¶ ¹× ´º½ºÅ¸ÆÄ¸¦ »ó´ë·Î ³½ ¿µÈ­»ó¿µ±ÝÁö °¡Ã³ºÐ ½ÅÃ»ÀÌ ±â°¢µÇ¸ç ¡®°ø¹üÀÚµé¡¯ÀÌ ¿¹Á¤´ë·Î °³ºÀÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù. °ø¹üÀÚµé Æ÷½ºÅÍ Ä¸Ã³.

‘°ø¹üÀÚµé’ÀÌ ¿¹Á¤´ë·Î °³ºÀÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù.

¼­¿ïÁß¾ÓÁö¹ý ¹Î»çÇÕÀÇ50ºÎ(±èÁ¤¸¸ ¼ö¼®ºÎÀåÆÇ»ç)´Â 14ÀÏ MBC¿Í ±èÀå°â »çÀå µî Àü, ÇöÁ÷ ÀÓ¿ø 5¸íÀÌ ¿µÈ­ ‘°ø¹üÀÚµé’ÀÇ ÃÖ½ÂÈ£ °¨µ¶ ¹× ´º½ºÅ¸ÆÄ¸¦ »ó´ë·Î ³½ ¿µÈ­»ó¿µ±ÝÁö °¡Ã³ºÐ ½ÅÃ»À» ±â°¢Çß´Ù.

ÀÌ³¯ ÀçÆÇºÎ´Â “‘°ø¹üÀÚµé’ÀÌ MBC ÀÓ¿øµéÀ» Ç¥ÇöÇÑ ³»¿ëÀÌ ÇãÀ§»ç½ÇÀÌ¶ó°í º¼ ¼ö ¾ø´Ù. »ç½Ç¿¡ ±âÃÊÇØ °øÀû ÀÎ¹°µéÀ» ºñÆÇÇÏ°í ÀÇ¹®À» Á¦±âÇßÀ» »Ó”ÀÌ¶ó¸ç “MBC ÀÓ¿øµéÀº ºñÆÇ°ú ÀÇ¹®¿¡ Àû±ØÀûÀ¸·Î ÇØ¸íÇÏÁö ¾ÊÀº Ã¤ ¸í¿¹±ÇÀÌ Ä§ÇØµÆ´Ù°í¸¸ ÁÖÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.

ÀÌ¾î “¾ð·Ð»çÀÎ MBC ÇÙ½É ÀÓ¿øÀº °øÀûÀÎ ÀÎ¹°·Î¼­ ±× ¾÷¹«³ª Á÷À§¿Í °ü·ÃµÈ »çÁø, ¿µ»óÀº °øÀû °ü½É»ç¿¡ ´ëÇÑ °ÍÀÌ¾î¼­ Ç¥ÇöÀÌ ÃæºÐÈ÷ ÀÌ·ïÁ®¾ß ÇÑ´Ù”°í ¼³¸íÇØ ÃÊ»ó±Ç Ä§ÇØ¶ó´Â MBC ÀÓ¿øµéÀÇ ÁÖÀå ¿ª½Ã ¹Þ¾ÆµéÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

¿µÈ­ ‘°ø¹üÀÚµé’Àº KBS, MBC µî °ø¿µ¹æ¼ÛÀ» ¸ÁÄ£ ÁÖ¹üµé°ú ±×µé°ú ¼ÕÀâÀº °ø¹üÀÚµéÀÌ Áö³­ 10³â°£ ¾î¶»°Ô ¾ð·ÐÀ» Àå¾ÇÇØ¿Ô´ÂÁö ½ÇÃ¼¸¦ ´Ù·é ´ÙÅ¥¸àÅÍ¸® ¿µÈ­ÀÌ´Ù.

¾Õ¼­ MBC¿Í Àü, ÇöÁ÷ ÀÓ¿øµéÀº Áö³­´Þ 31ÀÏ ‘°ø¹üÀÚµé’ÀÌ ÀÚ½ÅµéÀÇ ¸í¿¹¸¦ ÈÑ¼ÕÇÏ°í ÃÊ»ó±Ç, ¸í¿¹±ÇÀ» Ä§ÇØÇÏ´Â ³»¿ëÀ» ´ã°í ÀÖ´Ù¸ç ¿µÈ­»ó¿µÀ» ±ÝÁöÇØ´Þ¶ó´Â °¡Ã³ºÐ ½ÅÃ»À» Á¦±âÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

‘°ø¹üÀÚµé’ÀÇ ÃÖ½ÂÈ£ °¨µ¶Àº 14ÀÏ ¿ÀÀü TBS¶óµð¾î ‘±è¾îÁØÀÇ ´º½º°øÀå’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ‘°ø¹üÀÚµé’¿¡°Ô Á¦±âµÈ ¿µÈ­»ó¿µ±ÝÁö °¡Ã³ºÐ½ÅÃ»¿¡ ´ëÇØ ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.

ÃÖ½ÂÈ£ °¨µ¶Àº “MBC Àü‧ÇöÁ÷ °æ¿µÁøÀÌ ¿µÈ­ÀÇ ÁÖÀÎ°øµéÀÌ´Ù. ÀúÈñ ¿µÈ­¿¡¼­ ±×ºÐµéÀ» ¸¸³ª´Â Àå¸éµéÀÌ ³ª¿Â´Ù. ÀÌºÐµéÀÌ ÀÎÅÍºä¿¡ Á¤»óÀûÀ¸·Î Áú¹®À» ´äÇÏ¸é µÇ´Âµ¥, ´äÀ» ¾È ÇÏ°í ´ëÃ¼·Î ÇÇÇÑ´Ù. µµ¸ÁÀ» °£´Ù”¸ç “ÀÌºÐµéÀº ¿Ö ¿ì¸®¸¦, Áú¹®À» °ÅÀýÇßÀ¸¸é °Å±â¼­ ³¡³ª¾ßÁö ÃÊ»ó±ÇÀ» Ä§ÇØÇÏ´À³Ä ÀÌ·± °É·Î °¡Ã³ºÐ½ÅÃ»À» ³Â´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ÃÖ °¨µ¶Àº “»ç½Ç Á¦ÀÏ ÁÖÀÎ°øÀº ÀÌ¸í¹Ú ´ëÅë·ÉÀÌ´Ù. 4³â Àü¿¡µµ ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀ» ¸¸³­ ÀûÀÌ ÀÖ¾î¼­ ³ª¸§´ë·Î Á» Ä£±ÙÇÏ°Ô ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀ» ºÒ·¶´Ù”¸ç “´Ù°¡¿Í¼­ ¾Ç¼ö¸¦ Çß°í, Áú¹®À» ÇÑ ¼ø°£ ¾ó±¼ÀÌ Ç¥Á¤ÀÌ ¾È ÁÁ¾ÆÁ³´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÃÖ °¨µ¶Àº ÀÌ¸í¹Ú ´ëÅë·É¿¡°Ô ÇÑ Áú¹®°ú ´äº¯¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ¿µÈ­¿¡¼­ ³ª¿Ã ¿¹Á¤ÀÌ¶ó ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾Ò´Ù.

ÇÑÆí ¿µÈ­ ‘°ø¹üÀÚµé’ 17ÀÏ °³ºÀÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • À¯º´¾ð »ç¸Á µÎ°í Ç¥Ã¢¿ø ¡°ÀÚ»ìµµ Å¸»ìµµ ¾Æ´Ï´Ù¡±¡¦ÀÌÀ¯´Â?
  • ¡®Åð»ç¡¯ ±è¼Ò¿µ ¾Æ³ª¿î¼­, MBC ¶°³ª´Â ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿ ´«¾Õ, ¹èÇöÁø°ú ´ëÁ¶ÀûÀÌ³×¡±
  • ¡®ºñµð¿À½ºÅ¸¡¯ ·ùÇÊ¸³Ù½, ¹Ì³ª ·ùÇÊ¸³ °áÈ¥ Çã¶ô ¡®°¨µ¿ ¹ß¾ð¡¯...¡°Çì¾îÁö¸é ¿©ÀÚ°¡ ´õ »óÃ³¡±
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    • À¯º´¾ð »ç¸Á µÎ°í Ç¥Ã¢¿ø ¡°ÀÚ»ìµµ Å¸»ìµµ ¾Æ´Ï´Ù¡±¡¦ÀÌÀ¯´Â? À¯º´¾ð »ç¸Á µÎ°í Ç¥Ã¢¿ø ¡°ÀÚ»ìµµ Å¸»ìµµ ¾Æ´Ï´Ù¡±¡¦ÀÌÀ¯´Â?
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    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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