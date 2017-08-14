[¾Æ½Ã¾Æ¿©ÀÚ¹è±¸¼±¼ö±Ç´ëÈ¸]Ä«ÀÚÈå½ºÅº 3´ë0À¸·Î ¿ÏÆÄ¡¦¾çÈ¿Áø ºÎ»óÀ¸·Î ÄÚÆ® ¶°³ª

|
|
|
|¡ã È«¼ºÁø °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â ÇÑ±¹ ¿©ÀÚ¹è±¸ ´ëÇ¥ÆÀÀÌ 14ÀÏ ÇÊ¸®ÇÉ ¹®Æ¾·çÆÄ¿¡¼ ¿¸° ¡®2017 ¾Æ½Ã¾Æ ¿©ÀÚ¹è±¸¼±¼ö±Ç´ëÈ¸¡¯ 8° ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ EÁ¶ Ä«ÀÚÈå½ºÅº°úÀÇ °æ±â¿¡¼ 3-0À¸·Î ¿Ï½ÂÇÑ °¡¿îµ¥ ¾çÈ¿ÁøÀÌ 3¼¼Æ® ÈÄ¹Ý ºÎ»óÀ» ´çÇØ ¿ì·Á°¡ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
ÇÑ±¹ÀÌ 8° ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ¿¡¼ ÇÊ¸®ÇÉ¿¡ ÀÌ¾î Ä«ÀÚÈå½ºÅºµµ Á¦¾ÐÇß´Ù.
È«¼ºÁø °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â ÇÑ±¹ ¿©ÀÚ¹è±¸ ´ëÇ¥ÆÀÀÌ 14ÀÏ ÇÊ¸®ÇÉ ¹®Æ¾·çÆÄ¿¡¼ ¿¸° ‘2017 ¾Æ½Ã¾Æ ¿©ÀÚ¹è±¸¼±¼ö±Ç´ëÈ¸’ 8° ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ EÁ¶ Ä«ÀÚÈå½ºÅº°úÀÇ °æ±â¿¡¼ 3-0(25-21, 26-24, 25-10)À¸·Î ¿Ï½ÂÇß´Ù.
±×·¯³ª ¾ÐµµÀûÀÌ¾ú´ø °æ±â ³»¿ë°ú º°°³·Î ÀÌ³¯ ¾çÈ¿ÁøÀÌ ºÎ»óÀ» ÀÔ°í ÄÚÆ®¸¦ ¶°³ª ¿ì·Á°¡ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.
ÇÑ±¹ÆÀÀº 1¼¼Æ® ÃÊ¹Ý Ä«ÀÚÈå½ºÅº¿¡ 5-9·Î ²ø·Á°¡¸ç °íÀüÀ» ¸éÄ¡ ¸øÇß´Ù. ±×·¯³ª ±è¿¬°æÀÌ Áß¾Ó ÈÄÀ§ °ø°ÝÀ» ¼º°ø½ÃÅ°¸ç 12-12·Î µ¿Á¡À» ÀÌ·çÀÚ ÀÌÈÄ °è¼Ó Á¡¼ö¸¦ ³»¸ç Ä«ÀÚÈå½ºÅºÀ» ¾ÕÁú·¶´Ù.
2¼¼Æ® ÃÊ¹Ý¿¡µµ 1¼¼Æ® ÃÊ¹Ý°ú ºñ½ÁÇÑ ¾ç»óÀ» º¸¿´´Ù. ÇÑ±¹ÆÀÀº 9-12·Î Ä«ÀÚÈå½ºÅº¿¡ ²ø·Á°¬À¸³ª ±è¼öÁöÀÇ ºí·ÎÅ·À¸·Î 13-12·Î ¿ªÀüÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸ Ä«ÀÚÈå½ºÅº ¿ª½Ã ¹ÙÂ¦ ÇÑ±¹ÀÇ µÚ¸¦ ÂÑ¾Ò´Ù. ÇÑ±¹Àº 23-22³ª 25-24¿Í °°ÀÌ ÇÑ Á¡ Â÷·Î ¹ÙÂ¦ Ãß°Ý ´çÇÏ´Ù°¡ 25-24¿¡¼ ¾çÈ¿ÁøÀÌ ¸®½Ãºê·Î ³Ñ¾î¿Â °øÀ» µæÁ¡À¸·Î ¿¬°áÇÏ¸ç ¼¼Æ®½ºÄÚ¾î 2-0À¸·Î Ä«ÀÚÈå½ºÅºÀ» ¾ÐµµÇß´Ù.
½Â±â¸¦ ÀâÀº ÇÑ±¹Àº 3¼¼Æ®¿¡¼ ¾ÐµµÀûÀÎ °æ±â·ÂÀ» ¼±º¸¿´´Ù. ±×·¯³ª 3¼¼Æ® ÈÄ¹Ý ¾çÈ¿ÁøÀÌ Çã¸® ÅëÁõÀ» È£¼ÒÇÏ¸ç ÄÚÆ®¿¡ ¾²·¯Á® ±èÀ¯¸®°¡ ¾çÈ¿Áø ´ë½Å ÅõÀÔµÆ´Ù.
ÀÌ¹ø °æ±â ÃâÀü ÀüºÎÅÍ ¼±¼öµéÀÇ ºÎ»ó¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·Á´Â ³ô¾Ò´Ù.
14¸íÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ¿£Æ®¸®¸¦ ´Ù Ã¤¿ìÁö ¸øÇØ 13¸í¸¸ ÃâÀüÇÑµ¥´Ù Áö³´Þ ¿¸° ±¹Á¦¹è±¸¿¬Çà(FIVB) ±×¶ûÇÁ¸® ¼¼°è¿©ÀÚ¹è±¸´ëÈ¸ ¶§ºÎÅÍ °è¼ÓÇØ¼ ÀÌ¾îÁø °æ±â¿¡ ¼±¼öµéÀÌ Ã¼·ÂÀûÀ¸·Î Èûµé¾î ºÎ»ó¿¡ ´ëÇÑ À§Çèµµ ³ô´Ù´Â ÁöÀûÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.
Áö³ 7ÀÏ ±è¿¬°æÀº ¾Æ½Ã¾Æ ¿©ÀÚ¹è±¸ ¼±¼ö´ëÈ¸¸¦ À§ÇØ Ãâ±¹ÇÏ±â Àü °øÇ×¿¡¼ ±âÀÚµé¿¡°Ô “ÀÌ¹ø¿¡µµ ¿£Æ®¸®¸¦ ¸ø Ã¤¿ö¼ °£´Ù´Â °ÍÀÌ Á¤¸»·Î ´ä´äÇÏ´Ù. ±×¶ûÇÁ¸®¿Í ¾Æ½Ã¾Æ¼±¼ö±Ç±îÁö 20°æ±â°¡ ³Ñ´Âµ¥, 6~7¸íÀÇ ¸ÞÀÎ ¼±¼ö¸¸ °è¼Ó °æ±â¸¦ ¶Ú´Ù”¸ç ´ä´äÇÔ°ú ¼¿îÇÔÀ» Åä·ÎÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ³¯ ½Â¸®·Î EÁ¶ 1À§¿¡ ¿À¸¥ ÇÑ±¹Àº ¿À´Â 15ÀÏ FÁ¶ 4À§ ´ë¸¸°ú 8°ÀüÀ» Ä¡¸¦ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >