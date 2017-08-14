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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.14 ¿ù 18:00
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[¾Æ½Ã¾Æ¿©ÀÚ¹è±¸¼±¼ö±Ç´ëÈ¸]Ä«ÀÚÈå½ºÅº 3´ë0À¸·Î ¿ÏÆÄ¡¦¾çÈ¿Áø ºÎ»óÀ¸·Î ÄÚÆ® ¶°³ª
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.08.14  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã È«¼ºÁø °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â ÇÑ±¹ ¿©ÀÚ¹è±¸ ´ëÇ¥ÆÀÀÌ 14ÀÏ ÇÊ¸®ÇÉ ¹®Æ¾·çÆÄ¿¡¼­ ¿­¸° ¡®2017 ¾Æ½Ã¾Æ ¿©ÀÚ¹è±¸¼±¼ö±Ç´ëÈ¸¡¯ 8°­ ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ EÁ¶ Ä«ÀÚÈå½ºÅº°úÀÇ °æ±â¿¡¼­ 3-0À¸·Î ¿Ï½ÂÇÑ °¡¿îµ¥ ¾çÈ¿ÁøÀÌ 3¼¼Æ® ÈÄ¹Ý ºÎ»óÀ» ´çÇØ ¿ì·Á°¡ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

ÇÑ±¹ÀÌ 8°­ ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ¿¡¼­ ÇÊ¸®ÇÉ¿¡ ÀÌ¾î Ä«ÀÚÈå½ºÅºµµ Á¦¾ÐÇß´Ù.

È«¼ºÁø °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â ÇÑ±¹ ¿©ÀÚ¹è±¸ ´ëÇ¥ÆÀÀÌ 14ÀÏ ÇÊ¸®ÇÉ ¹®Æ¾·çÆÄ¿¡¼­ ¿­¸° ‘2017 ¾Æ½Ã¾Æ ¿©ÀÚ¹è±¸¼±¼ö±Ç´ëÈ¸’ 8°­ ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ EÁ¶ Ä«ÀÚÈå½ºÅº°úÀÇ °æ±â¿¡¼­ 3-0(25-21, 26-24, 25-10)À¸·Î ¿Ï½ÂÇß´Ù.

±×·¯³ª ¾ÐµµÀûÀÌ¾ú´ø °æ±â ³»¿ë°ú º°°³·Î ÀÌ³¯ ¾çÈ¿ÁøÀÌ ºÎ»óÀ» ÀÔ°í ÄÚÆ®¸¦ ¶°³ª ¿ì·Á°¡ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.

ÇÑ±¹ÆÀÀº 1¼¼Æ® ÃÊ¹Ý Ä«ÀÚÈå½ºÅº¿¡ 5-9·Î ²ø·Á°¡¸ç °íÀüÀ» ¸éÄ¡ ¸øÇß´Ù. ±×·¯³ª ±è¿¬°æÀÌ Áß¾Ó ÈÄÀ§ °ø°ÝÀ» ¼º°ø½ÃÅ°¸ç 12-12·Î µ¿Á¡À» ÀÌ·çÀÚ ÀÌÈÄ °è¼Ó Á¡¼ö¸¦ ³»¸ç Ä«ÀÚÈå½ºÅºÀ» ¾ÕÁú·¶´Ù.

2¼¼Æ® ÃÊ¹Ý¿¡µµ 1¼¼Æ® ÃÊ¹Ý°ú ºñ½ÁÇÑ ¾ç»óÀ» º¸¿´´Ù. ÇÑ±¹ÆÀÀº 9-12·Î Ä«ÀÚÈå½ºÅº¿¡ ²ø·Á°¬À¸³ª ±è¼öÁöÀÇ ºí·ÎÅ·À¸·Î 13-12·Î ¿ªÀüÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸ Ä«ÀÚÈå½ºÅº ¿ª½Ã ¹ÙÂ¦ ÇÑ±¹ÀÇ µÚ¸¦ ÂÑ¾Ò´Ù. ÇÑ±¹Àº 23-22³ª 25-24¿Í °°ÀÌ ÇÑ Á¡ Â÷·Î ¹ÙÂ¦ Ãß°Ý ´çÇÏ´Ù°¡ 25-24¿¡¼­ ¾çÈ¿ÁøÀÌ ¸®½Ãºê·Î ³Ñ¾î¿Â °øÀ» µæÁ¡À¸·Î ¿¬°áÇÏ¸ç ¼¼Æ®½ºÄÚ¾î 2-0À¸·Î Ä«ÀÚÈå½ºÅºÀ» ¾ÐµµÇß´Ù.

½Â±â¸¦ ÀâÀº ÇÑ±¹Àº 3¼¼Æ®¿¡¼­ ¾ÐµµÀûÀÎ °æ±â·ÂÀ» ¼±º¸¿´´Ù. ±×·¯³ª 3¼¼Æ® ÈÄ¹Ý ¾çÈ¿ÁøÀÌ Çã¸® ÅëÁõÀ» È£¼ÒÇÏ¸ç ÄÚÆ®¿¡ ¾²·¯Á® ±èÀ¯¸®°¡ ¾çÈ¿Áø ´ë½Å ÅõÀÔµÆ´Ù.

ÀÌ¹ø °æ±â ÃâÀü ÀüºÎÅÍ ¼±¼öµéÀÇ ºÎ»ó¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·Á´Â ³ô¾Ò´Ù.

14¸íÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ¿£Æ®¸®¸¦ ´Ù Ã¤¿ìÁö ¸øÇØ 13¸í¸¸ ÃâÀüÇÑµ¥´Ù Áö³­´Þ ¿­¸° ±¹Á¦¹è±¸¿¬Çà(FIVB) ±×¶ûÇÁ¸® ¼¼°è¿©ÀÚ¹è±¸´ëÈ¸ ¶§ºÎÅÍ °è¼ÓÇØ¼­ ÀÌ¾îÁø °æ±â¿¡ ¼±¼öµéÀÌ Ã¼·ÂÀûÀ¸·Î Èûµé¾î ºÎ»ó¿¡ ´ëÇÑ À§Çèµµ ³ô´Ù´Â ÁöÀûÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.

Áö³­ 7ÀÏ ±è¿¬°æÀº ¾Æ½Ã¾Æ ¿©ÀÚ¹è±¸ ¼±¼ö´ëÈ¸¸¦ À§ÇØ Ãâ±¹ÇÏ±â Àü °øÇ×¿¡¼­ ±âÀÚµé¿¡°Ô “ÀÌ¹ø¿¡µµ ¿£Æ®¸®¸¦ ¸ø Ã¤¿ö¼­ °£´Ù´Â °ÍÀÌ Á¤¸»·Î ´ä´äÇÏ´Ù. ±×¶ûÇÁ¸®¿Í ¾Æ½Ã¾Æ¼±¼ö±Ç±îÁö 20°æ±â°¡ ³Ñ´Âµ¥, 6~7¸íÀÇ ¸ÞÀÎ ¼±¼ö¸¸ °è¼Ó °æ±â¸¦ ¶Ú´Ù”¸ç ´ä´äÇÔ°ú ¼­¿îÇÔÀ» Åä·ÎÇÏ±âµµ Çß´Ù.

ÇÑÆí ÀÌ³¯ ½Â¸®·Î EÁ¶ 1À§¿¡ ¿À¸¥ ÇÑ±¹Àº ¿À´Â 15ÀÏ FÁ¶ 4À§ ´ë¸¸°ú 8°­ÀüÀ» Ä¡¸¦ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • À¯º´¾ð »ç¸Á µÎ°í Ç¥Ã¢¿ø ¡°ÀÚ»ìµµ Å¸»ìµµ ¾Æ´Ï´Ù¡±¡¦ÀÌÀ¯´Â?
  • ¡®Åð»ç¡¯ ±è¼Ò¿µ ¾Æ³ª¿î¼­, MBC ¶°³ª´Â ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿ ´«¾Õ, ¹èÇöÁø°ú ´ëÁ¶ÀûÀÌ³×¡±
  • ¡®ºñµð¿À½ºÅ¸¡¯ ·ùÇÊ¸³Ù½, ¹Ì³ª ·ùÇÊ¸³ °áÈ¥ Çã¶ô ¡®°¨µ¿ ¹ß¾ð¡¯...¡°Çì¾îÁö¸é ¿©ÀÚ°¡ ´õ »óÃ³¡±
  • ¡®·±´×¸Ç¡¯ Àü¼Ò¹Î ¡°¾çXX¾ß¡± ºñ¼Ó¾î »ïÇà½Ã ¼±º¸¿©¡¦¿å¸Ô°í ¿ï»óµÈ ¾ç¼¼Âù
  • [SNSÀÌ½´] ÀÎ±â BJ, ¿©¼º °ÔÀÌ¸Ó Á×ÀÌ°Ú´Ù »ìÇØ Çù¹Ú¡¦»ìÀÎ ¿¹°í¿¡ ¹ßÄ¬ µÚÁý¾îÁø SNS
    • À¯º´¾ð »ç¸Á µÎ°í Ç¥Ã¢¿ø ¡°ÀÚ»ìµµ Å¸»ìµµ ¾Æ´Ï´Ù¡±¡¦ÀÌÀ¯´Â? À¯º´¾ð »ç¸Á µÎ°í Ç¥Ã¢¿ø ¡°ÀÚ»ìµµ Å¸»ìµµ ¾Æ´Ï´Ù¡±¡¦ÀÌÀ¯´Â?
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