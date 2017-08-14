¡®¼¼°è À§¾ÈºÎÀÇ ³¯¡¯ 26³â Àü ¿À´Ã ÃÖÃÊ ¡®À§¾ÈºÎ ÇÇÇØ¡¯ °í¹ß¡¦¡°±â¾ïÇÏÀÚ¡±

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|¡ã 14ÀÏ ¡®¼¼°è À§¾ÈºÎÀÇ ³¯¡¯À» ¸Â¾Æ Àü±¹ °÷°÷¿¡¼ ÀÏº»ÀÇ À§¾ÈºÎ ¹®Á¦ ÇØ°á ÃË±¸¿Í ÁøÁ¤¼º ÀÖ´Â »ç°ú¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â ÁýÈ¸¿Í Ä·ÆäÀÎÀÌ ¹ú¾îÁ³´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
8¿ù 14ÀÏÀº ‘¼¼°è À§¾ÈºÎÀÇ ³¯’ÀÌ´Ù.
26³â ÀüÀÎ 1991³â 8¿ù 14ÀÏ À§¾ÈºÎ ÇÇÇØÀÚÀÎ ±èÇÐ¼ø(1924~1997) ÇÒ¸Ó´Ï°¡ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ÅëÇØ À§¾ÈºÎ »ýÁ¸ÀÚ Áß ÃÖÃÊ·Î À§¾ÈºÎ ÇÇÇØ »ç½ÇÀ» °ø°³ Áõ¾ðÇß´Ù. ±è ÇÒ¸Ó´ÏÀÇ Áõ¾ð ÀÌÈÄ Àü±¹ÀÇ À§¾ÈºÎ »ýÁ¸ÀÚµéÀÌ ÇÇÇØ »ç½ÇÀ» ¾Ë·È°í ÀÏº»±º À§¾ÈºÎÀÇ ½Ç»óÀÌ ±¹Á¦ÀûÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁö°Ô µÆ´Ù.
ÇÑ±¹Á¤½Å´ë¹®Á¦´ëÃ¥ÇùÀÇÈ¸(Á¤´ëÇù)Àº 2012³â 12¿ù 8ÀÏºÎÅÍ Å¸ÀÌ¿Ï Å¸ÀÌº£ÀÌ¿¡¼ ¿¸° ‘Á¦ 11Â÷ ÀÏº»±º À§¾ÈºÎ ¹®Á¦ ÇØ°áÀ» À§ÇÑ ¾Æ½Ã¾Æ¿¬´ëÈ¸ÀÇ’¿¡¼ ¸Å³â 8¿ù 14ÀÏÀ» ‘¼¼°è À§¾ÈºÎÀÇ ³¯’·Î ÁöÁ¤Çß´Ù.
ÀÌÈÄ Á¤´ëÇù µî ¼¼°è ¿©¼º´ÜÃ¼µéÀº 2013³âºÎÅÍ ¸Å³â 8¿ù 14ÀÏÀÌ¸é ÀÏº»ÀÇ À§¾ÈºÎ ¹®Á¦ ÇØ°á°ú »ç°ú¸¦ ÃË±¸ÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ Ä·ÆäÀÎ°ú ÁýÈ¸¸¦ ¿°í ÀÖ´Ù.
‘¼¼°è À§¾ÈºÎÀÇ ³¯’À» ¸Â¾Æ ¿À´Ã Àü±¹ °÷°÷¿¡¼µµ ÀÏº»ÀÇ À§¾ÈºÎ ¹®Á¦ ÇØ°á ÃË±¸¿Í »ç°ú¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â Ä·ÆäÀÎ°ú ÁýÈ¸°¡ ¿·È´Ù.
ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ±¤ÁÖ ºÏ±¸Ã» ±¤Àå¿¡´Â ±¤ÁÖ ºÏ±¸ ‘ÆòÈÀÇ ¼Ò³à»ó’ Á¦¸·½ÄÀ» °¡Á³´Ù. ¿ï»êÀº ³²±¸ ¿ï»ê´ë°ø¿ø ¼Ò³à»ó ¾Õ¿¡¼ 100¿©¸íÀÇ ¿ï»ê½Ã¹ÎÀÌ Âü¿©ÇÑ °¡¿îµ¥ ‘Á¦5Â÷ ¼¼°è À§¾ÈºÎÀÇ ³¯°ú 72ÁÖ³â ±¤º¹Àý ¸ÂÀÌ ÇåÁ¤ °ø¿¬’ÀÌ ¿·È´Ù.
¼¿ï¿¡¼´Â Ã»¼Ò³âµéÀÌ ¼¿ï¿ª ¸ÂÀÌ¹æ¿¡¼ À§¾ÈºÎ ¹®Á¦ ÇØ°áÀ» ÃË±¸ÇÏ´Â ‘ÇÃ·¡½Ã¸÷’À» ÆîÃÆ´Ù. ´ëÇÑÀû½ÊÀÚ»ç ÈÄ¿øÀ¸·Î ÁøÇàµÈ ÀÌ¹ø ‘ÇÃ·¡½Ã¸÷’¿¡´Â Ã»¼Ò³â 300¿©¸íÀÌ Âü¿©Çß´Ù.
µ¿¾Æ¿î¼ö´Â ¼¼°è À§¾ÈºÎÀÇ ³¯¿¡ ½Ã¹ÎµéÀÌ ÀÏ»ó ¼Ó¿¡¼ ¼Ò³à»óÀ» ¸¸³ª°í, À§¾ÈºÎ ¹®Á¦¿¡ °ü½ÉÀ» °®±æ ¹Ù¶ó´Â ÃëÁö·Î ¹ö½º ¾È¿¡ ¼Ò³à»óÀ» ¼³Ä¡Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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