¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥, Ã¹ ³»ÇÑ ºÒ¸¸ ÆøÁÖ ÀÌÀ¯´Â? ¡°65¸¸¿ø ÁÖ°í È£±¸µÆ´Ù¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.8.16 ¼ö 14:00
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½ÂÀÎ 2017.08.16  
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¡ã 15ÀÏ ¹Ì±¹ ÆË½ºÅ¸ ¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥°¡ ¿ÀÈÄ 8½Ã ¼­¿ï ±¸·Î±¸ °íÃ´½ºÄ«ÀÌµ¼¿¡¼­ Ã¹ ³»ÇÑ ÄÜ¼­Æ®¸¦ °¡Áø °¡¿îµ¥ °ø¿¬ Á÷ÈÄ ¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥ ÃøÀÇ ¹«¼ºÀÇÇÑ ÅÂµµ¿¡ °ü¶÷°´µéÀÇ ºÒ¸¸ÀÌ ÅÍÁ® ³ª¿À°í ÀÖ´Ù. ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼ Ä¸Ã³.

¹Ì±¹ ÆË½ºÅ¸ ¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥ÀÇ Ã¹ ³»ÇÑ °ø¿¬ÀÌ ¿À¸íÀ¸·Î ¾ó·èÁ³´Ù.

15ÀÏ ¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥´Â ¿ÀÈÄ 8½Ã ¼­¿ï ±¸·Î±¸ °íÃ´½ºÄ«ÀÌµ¼¿¡¼­ Ã¹ ³»ÇÑ ÄÜ¼­Æ®¸¦ ¿­¾ú´Ù. ±×·¯³ª ¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥´Â °ø¿¬ ´çÀÏÀÎ 15ÀÏ ¿ÀÈÄ¿¡¾ß ÇÑ±¹¿¡ ÀÔ±¹ÇØ Á¦´ë·Î µÈ ¸®Çã¼³µµ °¡ÁöÁö ¾ÊÀº Ã¤ ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. ¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥°¡ ¹«´ë¿¡ ¿À¸£±â Àü ¿¬½ÀÀ» ÇÏ´Â Àå¸éÀ» µ¿¿µ»óÀ¸·Î Âï¾î ¿Ã¸° °÷Àº ¹«´ë µÚ ´ë±â½ÇÀÌ ¾Æ´Ñ ±¸·Î¼º½Éº´¿ø È­Àå½ÇÀÌ¾ú´Ù.

ÀÏ¹ÝÀûÀ¸·Î ÄÜ¼­Æ®¸¦ °¡Áö´Â °¡¼öµéÀº ÄÜ¼­Æ® ´çÀÏ ÀÌ¸¥ ¾ÆÄ§ÀÌ³ª È¤Àº ÄÜ¼­Æ® Àü ³¯ºÎÅÍ ¹Ì¸® ¸®Çã¼³À» ÁØºñÇÑ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥ ÃøÀº º¸¾ÈÀ» ÀÌÀ¯·Î ÄÜ¼­Æ® ´çÀÏ ÀÔ±¹Çß´Ù.

¹Ý¸é ÇÑ±¹¿¡ ¾Õ¼­ ÀÏº»¿¡¼­ ÄÜ¼­Æ®¸¦ °¡Áú ´ç½Ã¿¡´Â ÄÜ¼­Æ® ÀÌÆ² Àü¿¡ ÀÏº»¿¡ ¹Ì¸® ÀÔ±¹ÇØ ¸®Çã¼³±îÁö ¿Ïº®ÇÏ°Ô ¸¶Ä£ ÈÄ °ø¿¬À» °¡Á³´Ù.

ÀÌ·± »ç½ÇÀÌ ¾Ë·ÁÁöÀÚ °°Àº ¾Æ½Ã¾Æ±ÇÀÎµ¥ Â÷º°À» ÇÑ´Ù´Â ºÒ¸¸ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ Á¶±Ý¾¿ ÅÍÁ³´Ù. ±×·¯³ª ´ç½Ã±îÁö¸¸ ÇØµµ ´ë´Ù¼öÀÇ ÆÒµéÀº ¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥°¡ ¿µ±¹ ¸ÇÃ¼½ºÅÍ Åõ¾î ¶§ Å×·¯¸¦ °æÇèÇØ Á¶½ÉÇÏ´Â °ÍÀÌ¶ó°í ±×¸¦ ÀÌÇØÇß´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ÀÌ³¯ °ø¿¬ÀÌ ³¡³­ Á÷ÈÄ ºÒ¸¸ÀÌ ÆøÁÖÇÏ±â ½ÃÀÛÇß´Ù.

¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥ ÄÜ¼­Æ®ÀÇ VIPÆÐÅ°Áö Æ¼ÄÏÀ» ±¸¸ÅÇÑ °ü°´µé¿¡°Ô ¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥ ÃøÀÌ ¾à¼ÓÇÑ ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ±ä Ä¿³ç ¹«¼ºÀÇÇÏ°Ô ÀÏ°üÇÑ Å¿ÀÌ´Ù.

VIPÆÐÅ°Áö´Â 2Á¾·ù·Î ³ª´¶´Ù.

65¸¸¿ø¿¡ ÆÇ¸ÅµÈ ‘VIP1’ÀÇ °æ¿ì ¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥¿Í Á÷Á¢ ¸¸³ª ÀÎ»ç¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ‘Meet&Greeting’ ½Ã°£°ú °³º°ÀûÀ¸·Î »çÁøÀ» ÂïÀ» ±âÈ¸°¡ ÁÖ¾îÁø´Ù. ¿©±â¿¡ ÄÜ¼­Æ®Àå¿¡ ¿ì¼± ÀÔÀåÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ¹«´ë Åõ¾îµµ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¶Ç ¾Æ¸®¾Æ³ªÀÇ »çÀÎÀÌ ´ã±ä »õ ¾Ù¹ü°ú ¾Æ¸®¾Æ³ª°¡ Á÷Á¢ µðÀÚÀÎÇÑ ¼±¹°µµ ¹Þ°Ô µÇ¾î ÀÖ´Ù.

20¸¸¿ø¿¡ ÆÇ¸ÅµÈ ‘VIP2’ÀÇ °æ¿ì ÄÜ¼­Æ®Àå ¿ì¼± ÀÔÀå°ú ¾Æ¸®¾Æ³ªÀÇ ¼±¹°À» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥ÀÇ ÀÔ±¹ÀÌ Áö¿¬µÇ¸ç ¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥ÀÇ ¸®Çã¼³ÀÌ Ãë¼ÒµÆ°í 3½Ã¿¡ ÁøÇàµÆ¾î¾ß ÇÒ VIP1 °ü°´µéÀÇ ‘Meet&Greeting’ ½Ã°£ ¿ª½Ã Á¡Â÷ Áö¿¬µÆ´Ù.

VIP1 Æ¼ÄÏÀ» ±¸¸ÅÇß´ø ÇÑ °ü°´Àº ÈÄ±â¿¡ “¹«´ë Åõ¾î µµÁß¿¡ ÀÏ¹Ý ½ºÅÄµù °ü°´ÀÌ ÀÔÀåÀ» ÇØ ¾î¶»°Ô µÈ °ÍÀÌ³Ä ¹°À¸´Ï °ü°èÀÚ°¡ ‘¾Æ¸®¾Æ³ª¶û »çÁøÀ» ÂïÀ» °ÇÁö Áö±Ý ½ºÅÄµù¿¡ µé¾î°¥ °ÇÁö Á¤ÇÏ¶ó’°í Çß´Ù”¸ç “¿ø·¡ ±× µÑÀº VIP 1 Æ¼ÄÏ¿¡ Æ÷ÇÔµÈ ÇÑ ÆÐÅ°Áö¿´´Ù”¸ç ºÐ³ëÇß´Ù.

ÀÌ¾î ÀÌ °ü°´Àº “ÀÌ¾ß±â°¡ ´Ù¸£Áö ¾Ê³Ä°í µûÁö´Ï ¿Ü±¹ÀÎ ÃÑ ´ã´çÀÚ°¡ ‘±×·¡µµ ¾Æ¸®¾Æ³ª¶û ¸¸³ªÁö ¾Ê´À³Ä’¶ó°í ¸»ÇØ È­°¡³µ´Ù”¸ç “°ü°èÀÚ´Â °è¼Ó ¾Æ¸®¾Æ³ª¸¦ ¸¸³¯Áö ¾È ¸¸³ª°í ½ºÅÄµù¿¡ ÀÏÂï ¼³Áö Á¤ÇÏ¶ó Çß´Ù”°í ´ç½Ã »óÈ²À» ÀüÇß´Ù.

´Ù¸¥ VIP °ü°´µé ¿ª½Ã °°Àº ÀÌ¾ß±â¸¦ ÀüÇß´Ù. ¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥ ÃøÀÌ ¼±ÀÔÀå°ú ¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥¿ÍÀÇ ¹ÌÆÃÀÌ ÇÑ ÆÐÅ°ÁöÀÓ¿¡µµ ¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥°¡ Áö°¢ÇØ ÀÏÁ¤ÀÌ ¹Ð¸®ÀÚ ÇÏ³ª¸¸ ¼±ÅÃÇÏ¶ó°í °­¿äÇß´Ù´Â °Í.

¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥ÀÇ ÂªÀº °ø¿¬ ½Ã°£ ¿ª½Ã ¹®Á¦°¡ µÆ´Ù.

¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥´Â º» °ø¿¬ ½ÃÀÛ ½ÃÀÛÀÎ 8½Ã°¡ ¾Æ´Ñ 8½Ã 15ºÐÂë¿¡¾ß µîÀåÇØ ½ÇÁ¦ °ø¿¬Àº 1½Ã°£ 30ºÐ Á¤µµ ¹Û¿¡ ÁøÇàÇÏÁö ¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥ÀÇ ¹«¼ºÀÇÇÑ ÅÂµµ¿¡ ´ëÇØ °ü°´µéÀº ¾Æ¸®¾Æ³ªÀÇ SNS·Î ¸ô·Á°¡ ºÒ¸¸À» Åä·ÎÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥°¡ ¿µ±¹ ¸ÇÃ¼½ºÅÍ¿¡¼­ °ÞÀº Å×·¯´Â ºÐ¸í ¾ÈÅ¸±õ°í Âü´ãÇÑ »ç°ÇÀÌ¾ú´Ù. ¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥ ÃøÀÌ º¸¾ÈÀ» °­È­ÇÏ°í ÀÔ±¹ °ÅºÎ ³í¶õÀÌ Á¦±âµÆÀ» ¶§µµ ÇÑ±¹ÀÇ ÆÒµéÀº ¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥ ÃøÀ» ÀÌÇØÇÏ°í ¹Þ¾Æµé¿´´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ºñ½Ñ °ªÀ» ÁÖ°í Æ¼ÄÏÀ» ±¸ÀÔÇÑ ÆÒµéÀÌ ´ç¿¬È÷ ´©·Á¾ß ÇÒ ±Ç¸®¸¦ ´©¸®Áö ¸øÇÑ ÀÏ°ú ¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥ ÃøÀÇ ¹«¼ºÀÇÇÑ ÅÂµµ´Â ¾Æ½¬¿òÀÌ ³²À» ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¡®Åð»ç¡¯ ±è¼Ò¿µ ¾Æ³ª¿î¼­, MBC ¶°³ª´Â ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿ ´«¾Õ, ¹èÇöÁø°ú ´ëÁ¶ÀûÀÌ³×¡±
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    • À¯º´¾ð »ç¸Á µÎ°í Ç¥Ã¢¿ø ¡°ÀÚ»ìµµ Å¸»ìµµ ¾Æ´Ï´Ù¡±¡¦ÀÌÀ¯´Â? À¯º´¾ð »ç¸Á µÎ°í Ç¥Ã¢¿ø ¡°ÀÚ»ìµµ Å¸»ìµµ ¾Æ´Ï´Ù¡±¡¦ÀÌÀ¯´Â?
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    7
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