[¼Óº¸] ¡®»ìÃæÁ¦ °è¶õ¡¯ ³ó¸²Ãà»êºÎ Àå°ü Á÷Á¢ ºê¸®ÇÎ ¡°ÇÇÇÁ·Î´Ò °ËÃâµÇ¸é ÀüºÎ Æó±â¡±

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16ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã ±è¿µ·Ï ³ó¸²Ãà»êºÎ Àå°üÀÌ Á¤ºÎ¼¼Á¾Ã»»ç¿¡¼ ‘»ìÃæÁ¦ °è¶õ’°ú °ü·ÃÇØ ºê¸®ÇÎÀ» ¿¾ú´Ù.
±è Àå°üÀº ÀÌ³¯ “´ëÅë·É²²¼µµ ÃÑ¸®¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ¹üÁ¤ºÎÀûÀ¸·Î °ü·Ã »óÈ²À» Á¾ÇÕ °ü¸®ÇÏ°í ÇöÀç ÁøÇàÁßÀÎ Àü¼öÁ¶»ç °á°ú¸¦ ±¹¹Î¿¡°Ô ¼Ò»óÈ÷ ¾Ë¸®¶ó Áö½ÃÇÏ¼Ì´Ù”¸ç “ÀÌ¿¡ µû¶ó Àü¼öÁ¶¼ °Ë»ç °á°ú µî ÁøÇà »óÈ²À» ¸ÅÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã¿Í ¿ÀÈÄ 4½Ã µÎ Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ¹ßÇ¥ÇÏ°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±è Àå°üÀº “±ÝÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã±îÁö 245°³ ³ó°¡¿¡ ´ëÇÑ Àü¼öÁ¶»ç¸¦ ¸¶ÃÆÀ¸¸ç 760°³ ³óÀåÀ» Ãß°¡·Î °Ë»ç Áß”ÀÌ¶ó¸ç “³²Àº ³ó°¡¿¡¼ Ãß°¡·Î °ËÃâµÉ °¡´É¼ºµµ ¹èÁ¦ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ±è Àå°üÀº »ç¿ëÀÌ ±ÝÁöµÈ ÇÇÇÁ·Î´Ò ¼ººÐÀÌ °ËÃâµÈ ³óÀåÀÇ °è¶õ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¼³·É ÇÇÇÁ·Î´Ò ¼ººÐÀÌ ±âÁØÄ¡ ÀÌÇÏ¶óµµ Àü·® Æó±âÇÒ °ÍÀÌ¶õ ¹æÄ§À» °Á¶Çß´Ù.
±è Àå°üÀº “17ÀÏ±îÁö ¹ãÀ» »õ¼¶óµµ Àü¼ö Á¶»ç¸¦ ÀüºÎ ¿Ï·áÇÒ °èÈ¹”ÀÌ¶ó¸ç “15ÀÏ±îÁö °Ë»ç°¡ ¿Ï·áµÅ ¹®Á¦°¡ ¾øÀ½ÀÌ È®ÀÎµÈ ³óÀåÀÇ ´Þ°¿¿¡ ÇÑÇØ¼ 16ÀÏºÎÅÍ ¸¶Æ®¿¡ À¯ÅëÀ» Çã¿ëÇß´Ù”°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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