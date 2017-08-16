¡®¼ºÃßÇà ³í¶õ¡¯ ¿ÂÀ¯, ¡®¹ÂÁ÷¹ðÅ©¡¯ ¹«´ë ÅëÆíÁý ÀÌ¾î ¡®Ã»Ãá½Ã´ë2¡¯µµ °á±¹ ÇÏÂ÷

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16ÀÏ ¿ÂÀ¯ ÃøÀº “¿ÂÀ¯°¡ Á¦ÀÛÁø°ú »óÀÇ ÇÏ¿¡ ‘Ã»Ãá½Ã´ë2’¿¡¼ ÇÏÂ÷ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. JTBC ±ÝÅäµå¶ó¸¶ ‘Ã»Ãá½Ã´ë2’´Â ¹æ¼ÛÀ» ¿Èê ¾ÕµÐ »óÈ².
‘Ã»Ãá½Ã´ë2’ ÃøÀº “ÈÄÀÓ°ú ÃÔ¿µ °ü·ÃÇØ¼´Â ³íÀÇ ÁßÀÌ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¿ÂÀ¯´Â ¾Õ¼ Áö³ 15ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ KBS2 ‘¹ÂÁ÷¹ðÅ©’ ½Ì°¡Æ÷¸£ Æ¯Áý ¹æ¼Û ¹«´ë¿¡¼µµ ÅëÆíÁý µÆ´Ù. ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼´Â ¿ÂÀ¯°¡ µîÀåÇÏ´Â ºÎºÐÀÌ ´ëºÎºÐ ÆíÁýµÆÀ¸¸ç ¿ÂÀ¯ °³ÀÎ ÆÄÆ®¿¡¼´Â ¸â¹ö ÀüÃ¼³ª °´¼®ÀÇ ¹ÝÀÀÀ» ³»º¸³» ´Üµ¶ titÀº ÇÑ ¹øµµ µîÀåÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ¿ÂÀ¯°¡ ¼±º¸¿´´ø ¼Ö·Î ¹«´ë¿Í °³ÀÎ ¸àÆ® ¿ª½Ã ÀüºÎ ÆíÁýµÆ´Ù.
¿ÂÀ¯´Â Áö³ 12ÀÏ »õº® °³²ÀÇ À¯¸í Å¬·´¿¡¼ 20´ë ¿©¼º A¾¾ÀÇ ½ÅÃ¼ ÀÏºÎ¸¦ 2Â÷·Ê ¸¸Áø ÇøÀÇ·Î ÀÔ°ÇµÆ´Ù. ÀÌ¿¡ ¿ÂÀ¯´Â A¾¾, ¸ñ°ÝÀÚ µî°ú ÇÔ²² 5½Ã°£ÀÇ °æÂû Á¶»ç¸¦ ¹Þ°í ±Í°¡Çß´Ù.
¼ºÃßÇà ³í¶õÀÌ ÀÏÀÚ ¿ÂÀ¯ ¼Ò¼Ó»ç SM¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº “»ó´ë¹æµµ ÃëÁß¿¡ ÀÏ¾î³¯ ¼ö ÀÖ´Â ÇØÇÁ´×ÀÓÀ» ÀÎÁöÇß°í, ÀÌ¿¡ ¸ðµç ¿ÀÇØ¸¦ Ç®°í ¾î¶°ÇÑ Ã³¹úµµ ¿øÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù´Â °í¼Ò ÃëÇÏ¼¸¦ Á¦ÃâÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯³ª ¼¿ï °³²°æÂû¼´Â »ç°ÇÀ» ºÒ±¸¼Ó ±â¼Ò ÀÇ°ßÀ¸·Î °ËÂû¿¡ ¼ÛÄ¡ÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. °æÂûÃøÀº »ç°Ç°ú °ü·ÃÇØ “ÇÇÇØÀÚ°¡ ¾ð·ÐÀÇ ÃëÀç·Î ½Å»óÅÐ±â µî 2Â÷ ÇÇÇØ°¡ ½ÉÇÏ°í, SMÀÇ ¿ä±¸·Î °í¼ÒÃë¼ÒÀå¿¡ ¼¸í ³¯ÀÎÇßÁö¸¸ ÃßÇà´çÇÑ »ç½ÇÀº º¯ÇÔ¾ø´Ù°í Áø¼úÇß´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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