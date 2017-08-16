ÀºÁö¿ø, YG °¡´Ù¡¦¡®Á§½ºÅ°½º¡¯ ÀÌÀçÁø, °­¼ºÈÆ°ú ÇÑ¼Ü¹ä

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°¡¼ö ÀºÁö¿øÀÌ YG¿£ÅÍÅ×ÀÌ¸ÕÆ®(ÀÌÇÏ YG)¿Í Àü¼Ó °è¾àÀ» Ã¼°áÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
16ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â YG °íÀ§ °ü°èÀÚÀÇ ¸»À» ÀÎ¿ëÇØ ÀºÁö¿øÀÌ YG¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¼°áÇÑ´Ù°í º¸µµÇß´Ù.
ÀºÁö¿ø µîÀÌ Æ÷ÇÔµÈ ‘Á§½ºÅ°½º’´Â YG¿¡¼ °üÀåÇØ¿Ô´Ù. ±×·¯³ª ¸â¹öµé °¢ÀÚÀÇ ¼Ò¼Ó»ç °³³äÀº À¯ÁöÇØ ¸â¹öµéÀÌ ¼Ö·Î·Î ÀÚÀ¯·Ó°Ô È°µ¿ÇØ ¿Ô´Ù.
ÀºÁö¿øÀÌ YG¿Í °è¾àÀ» ÇÏ°Ô µÇ¸é Á§½ºÅ°½º ¸â¹ö 5¸í Áß ÀºÁö¿øÀ» Æ÷ÇÔÇØ ÀÌÀçÁø, °¼ºÈÆ±îÁö 3¸íÀÌ YG¿Í ÇÔ²²ÇÏ°Ô µÈ´Ù.
Á§½ºÅ°½º´Â 1997³â µ¥ºßÇØ Æø¹ßÀû ÀÎ±â¸¦ ¸ðÀº 1¼¼´ë ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ìÀ¸·Î 2000³â 5¿ù ¼Ò¼Ó»ç¿ÍÀÇ °¥µîÀ¸·Î ÇØÃ¼µÆ´Ù. ÀÌÈÄ 16³âÀÌ Áö³ª 2016³â MBC ‘¹«ÇÑµµÀü’À» ÅëÇØ ´Ù½Ã ¹¶Ä¡¸ç YG¿Í °è¾àÀ» ¸Î°í Àç°á¼ºÇØ È°µ¿ ÁßÀÌ´Ù.
Á§½ºÅ°½º´Â ÀºÁö¿ø, ÀÌÀçÁø, ±èÀç´ö, °¼ºÈÆ, Àå¼ö¿ø, °íÁö¿ë±îÁö 6¸íÀÇ ¸â¹ö·Î ±¸¼ºµÈ ±×·ìÀÌÁö¸¸ °íÁö¿ëÀ» Á¦¿ÜÇÑ 5¸íÀÇ ¸â¹ö¸¸ Á§½ºÅ°½º·Î È°µ¿ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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