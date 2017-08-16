¡®Àå»ê¹ü¡¯ ÃÔ¿µ Áß ÁøÂ¥ ±Í½Å Ãâ¸ô?¡¦¼÷¼Ò¿¡ ³ªÅ¸³­ ¿©ÀÚ ¾ÆÀÌ µ¿½Ã ¸ñ°Ý

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°³ºÀ ÀüºÎÅÍ Å« ±â´ë¸¦ ¸ð¾Ò´ø ¿µÈ ‘Àå»ê¹ü’ÀÌ ³»ÀÏ(17ÀÏ) °³ºÀÇÑ´Ù.
¿µÈ 'Àå»ê¹ü'Àº ºÎ»ê¿¡ ³ªÅ¸³´Ù´Â Àå»ê¹ü ±«´ãÀ» ¸ðÆ¼ºê·Î ÇÑ ÀÛÇ°À¸·Î, ¸ñ¼Ò¸®¸¦ Èä³» ³» »ç¶÷À» È¦¸®´Â Àå»ê¹üÀ» µÑ·¯½Î°í ¹ß»ýÇÏ´Â ÇÑ °¡Á·ÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ ´ãÀº ¿µÈ´Ù.
‘Àå»ê¹ü’Àº 2013³â °æ ÀÎÅÍ³Ý Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÈÁ¦°¡ µÆ´ø ¹ÌÈ®ÀÎ »ý¹°Ã¼ÀÌ´Ù.
Ã³À½ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ¹ÌÈ®ÀÎ »ý¹°Ã¼°¡ ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Àå»ê ÂÊ¿¡ Á¸ÀçÇÑ´Ù´Â ¼Ò¹®ÀÌ ÆÛÁ³À¸¸ç ÀÌÈÄ °°Àº ÇØ ÇÑ Æ÷ÅÐ »çÀÌÆ® À¥Å÷ ÀÛ°¡°¡ ‘Àå»ê¹ü’À» ¼ÒÀç·Î À¥Å÷À» ±×¸®¸ç º»°ÝÀûÀ¸·Î ÈÁ¦°¡ µÆ´Ù.
°³ºÀÀ» ¾ÕµÐ Áö³´Þ 21ÀÏ KBS 2TV ‘¿¬¿¹°¡Áß°è’¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ ¿°Á¤¾Æ¿Í ¹ÚÇõ±ÇÀº ¿µÈ ÃÔ¿µ µµÁß °Þ¾ú´ø ¼Ò¸§³¢Ä¡´Â ±Í½Å ¼Òµ¿À» ¼Ò°³Çß´Ù.
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